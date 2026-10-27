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La inesperada propuesta de Abel Pintos a Ángela Leiva en Es mi sueño: “Cerrá los ojos y confiá en mí”

Los jurados del programa de Guido Kaczka protagonizaron un nuevo episodio de su consumado matrimonio musical

La propuesta de Abel Pintos a Ángela Leiva en Es mi sueño
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Es mi sueño raro”, pareció resumir Guido Kaczka mientras veía a Abel Pintos pedirle a Ángela Leiva que cerrara los ojos en un momento crucial del programa. La broma del conductor anticipó la escena: los ojos cerrados, la cuenta regresiva y la propuesta directa: volver a cantar juntos en Es mi sueño.

Antes de ese momento, los artistas habían comentado la novedad de un disco. Abel llevó la charla hacia otro asunto que, según dijo, ya era conocido por quienes siguen el programa: el vínculo artístico que construyeron desde la primera temporada en la que compartieron escenario.

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“Lo que no es una novedad es que nosotros, pues ya todo el mundo sabe que este es un matrimonio aquí nacido en este programa”, expresó Abel Pintos.

Ángela Leiva respondió con una risa y confirmó la broma: “Se ha consumado”. Después recordó que los dos cantaron juntos durante la primera temporada. Esa referencia dio paso a una conversación sobre una dupla que, según plantearon, mantiene la cercanía de sus primeras presentaciones.

“Como el fuego de la pasión, hay que reavivarlo constantemente”, dijo el bahiense. Leiva repitió “constantemente” y acompañó la ocurrencia con una sonrisa. El ida y vuelta sostuvo el tono cómico de la escena y preparó el terreno para una sorpresa. Abel anunció entonces que quería pedirle un favor a su compañera. Ángela aceptó sin conocer los detalles. El pedido era sencillo: debía cerrar los ojos y esperar hasta que él le indicara que podía abrirlos.

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La propuesta de Abel Pintos a Ángela Leiva en Es mi sueño

La situación provocó una rápida reacción de Guido Kaczka. “Dios mío”, soltó el conductor al ver que Abel daba instrucciones y Ángela intentaba quedarse quieta. Pintos le pidió tranquilidad y aclaró, entre bromas, que cerrar los ojos no tenía relación con el equilibrio.

La cantante se rio, aunque también dejó en claro que el misterio empezaba a incomodarla. “Ay, qué nervios, Guido”, confesó. El conductor admitió que tampoco sabía qué estaba por suceder y definió la secuencia como una de esas situaciones que parecen salir de un sueño extraño.

“¿Vos sabés que yo a veces tengo sueños así raros? No sé si lo estoy soñando o está ocurriendo”, comentó Kaczka. Abel respondió que aquello era, justamente, “un sueño raro” del presentador, mientras insistía en que Ángela no debía ponerse tensa.

“Vos confiá en mí”, le pidió Abel a Ángela Leiva, que permanecía con los ojos cerrados
“Vos confiá en mí”, le pidió Abel a Ángela Leiva, que permanecía con los ojos cerrados

“Vos confiá en mí”, le pidió Abel a Ángela Leiva, que permanecía con los ojos cerrados. Ella aceptó, aunque volvió a expresar su inquietud ante la expectativa del público. Entonces, el cantante le explicó que abriría los ojos al llegar a tres.

“A ver”, respondió Ángela. La reacción del estudio comenzó antes de que Abel terminara la cuenta y aumentó la curiosidad de la artista. “Ay, ¿qué es?”, preguntó ella, todavía sin mirar.

La propuesta de volver a cantar juntos

“Uno, dos, tres. ¿Volverías a cantar conmigo?”, lanzó Abel Pintos. El público respondió con una ovación inmediata y la cantante recibió la invitación con sorpresa. “Pero ¿cómo decirte que no? ¿Cómo decirte que no? Claro que sí”, contestó Leiva sin dudarlo.

Abel Pintos y Ángela Leiva repitieron su química en escena
Abel Pintos y Ángela Leiva repitieron su química en escena

Abel agradeció la respuesta. Ángela le devolvió el gesto con afecto: “Qué caballero que sos, mi amor. Qué lindo”. Luego retomó la metáfora de la pareja artística: “Esto es una pareja, esto es una pareja. Hay que alimentarla todos los días, gordo”, afirmó. Abel coincidió de inmediato.

Así, entre aplausos, risas y la celebración del público, la conversación dejó planteado un nuevo encuentro musical entre los dos artistas que se coronó al final con la versión a dúo de “No podrás”, y siguió con elogios cruzados en las redes.

“Qué placer cantar con vos, Ángela de mi corazón. Aprendo mientras te oigo y te miro y al mismo tiempo te disfruto tanto, privilegiado, bendecido, de verte brillar tan de cerca. Gracias por aceptar renovar nuestros votos musicales en esta hermosa canción”, escribió el bahiense. “Dios mío que privilegio el mío de tenerte como compañero y disfrutarte cada programa, y si cantamos juntos soy más feliz. Gracias por cantar esta bella cumbia conmigo”, devolvió Leiva y siguió el juego matrimonial: “Totalmente enamorada del Abel cumbiero”.

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