Tecno

GTA VI podría parodiar WhatsApp, Uber y OnlyFans: los dominios que anticipan la vida digital en Vice City

Los registros vinculados con Take-Two apuntan a servicios ficticios de mensajería, transporte y suscripciones dentro del universo digital que rodeará a Vice City

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
El teléfono de GTA VI sería una ventana a la vida digital de Leonida (Rockstar)
Guardar

Grand Theft Auto VI podría incluir parodias de WhatsApp, Uber y OnlyFans a través de aplicaciones y sitios web ficticios dentro de Vice City, según registros de dominios vinculados a Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games. Los hallazgos apuntan a que la vida digital tendrá un papel relevante en Leonida, el estado ficticio donde transcurrirá la nueva entrega de la franquicia.

La información importa porque Rockstar ha utilizado durante décadas la sátira para construir sus mundos abiertos. Radios, anuncios, redes sociales, medios de comunicación y páginas web ficticias han servido para retratar comportamientos de la cultura estadounidense.

PUBLICIDAD

En GTA VI, esa tradición podría trasladarse a la mensajería instantánea, el transporte privado, las plataformas de suscripción y otros servicios que forman parte de la rutina actual.

Jason Duval y Lucía Caminos podrían utilizar herramientas inspiradas en plataformas actuales para comunicarse, desplazarse y participar en una crítica al ecosistema de internet (Rockstar)
Jason Duval y Lucía Caminos podrían utilizar herramientas inspiradas en plataformas actuales para comunicarse, desplazarse y participar en una crítica al ecosistema de internet (Rockstar)

Los dominios sugieren una sátira sobre plataformas cotidianas

Los registros asociados a Take-Two Interactive han despertado especulaciones sobre las herramientas digitales que podrán usar Jason Duval y Lucía Caminos. Entre los nombres detectados aparecen referencias que podrían corresponder a servicios de mensajes, transporte urbano y contenido por suscripción.

La posibilidad de que GTA VI parodie aplicaciones similares a WhatsApp, Uber, Lyft y OnlyFans encaja con el tono habitual de Rockstar Games. La compañía no ha confirmado cómo funcionarán esos dominios ni si estarán disponibles como páginas navegables dentro del juego. Sin embargo, su existencia sugiere que podrían formar parte del teléfono inteligente de los protagonistas o de la ambientación de Vice City.

PUBLICIDAD

En entregas anteriores, Rockstar utilizó nombres ficticios para reproducir medios, cadenas comerciales, bancos, redes sociales y empresas tecnológicas. El objetivo no era copiar servicios reales, sino exagerar sus contradicciones, hábitos de consumo y discursos publicitarios. GTA VI podría ampliar esa fórmula en una época dominada por notificaciones, contenido viral y aplicaciones que concentran actividades antes separadas.

GTA 6 no tendrá el modo en primera persona durante su lanzamiento.
Rockstar prepara una Vice City dominada por aplicaciones ficticias (Rockstar)

El teléfono será una ventana a Leonida

La historia de GTA VI seguirá a Lucía y Jason dentro de Leonida, una versión ficticia de Estados Unidos inspirada en Florida. Vice City regresará como el principal centro urbano, aunque la nueva ambientación mostrará una ciudad contemporánea marcada por teléfonos inteligentes, transmisiones en directo, redes sociales y una circulación constante de imágenes.

Las posibles aplicaciones parodiadas podrían cumplir varias funciones. Un servicio de transporte permitiría pedir vehículos o participar en actividades relacionadas con desplazamientos. Una plataforma de mensajería podría aparecer durante misiones, contactos criminales o conversaciones entre personajes. Los sitios de suscripción, por su parte, podrían formar parte de la crítica al negocio de los creadores de contenido y a la exposición permanente en internet.

Rockstar aún no ha explicado la función concreta de esos dominios, por lo que cualquier interpretación debe mantenerse como una posibilidad. Su registro tampoco confirma que todos los nombres lleguen a la versión final del juego. Las empresas suelen proteger dominios antes de lanzar campañas, incorporar contenidos o evitar que terceros los utilicen.

GTA VI conectará los delitos con la actividad digital de sus protagonistas - ROCKSTAR GAMES
GTA VI conectará los delitos con la actividad digital de sus protagonistas - ROCKSTAR GAMES

El perfil criminal cambiará la respuesta del entorno

La vida digital de Leonida no sería la única novedad. Rockstar ha adelantado que GTA VI incluirá un perfil criminal que registrará cómo actúan los jugadores durante delitos y misiones. El sistema no calificará a Jason y Lucía como buenos o malos, sino que identificará el tipo de delincuentes que construyen los usuarios con sus decisiones.

Rob Nelson, responsable de desarrollo de Rockstar North, explicó que el comportamiento repetido tendrá relevancia. Completar un robo con precisión, evitar enfrentamientos y escapar sin dejar daños innecesarios no producirá la misma reacción que recurrir a la violencia constante. La mecánica busca dar consecuencias a la forma de jugar, sin imponer una única estrategia.

La policía también tendrá un papel más complejo. El nivel máximo de seis estrellas regresará y la detección dependerá de testigos, cámaras y alarmas. Cambiar de ropa, vehículo o apariencia ayudará a borrar vínculos con delitos anteriores. Mantener el mismo automóvil después de una fuga podría facilitar que los agentes relacionen a los protagonistas con un crimen.

Vice City reunirá redes, delitos y cultura digital

Las parodias de aplicaciones encajarían con esa respuesta más detallada del mundo. Un teléfono no sería solo un menú para llamadas o mapas, sino una herramienta capaz de reflejar la relación entre los protagonistas, los servicios urbanos y la cultura digital que rodea sus delitos.

GTA VI llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Aun así, los registros anticipan una Vice City donde la sátira no se limitará a la televisión o la radio: también podría aparecer en cada notificación, viaje solicitado o publicación vista desde el teléfono.

Temas Relacionados

GTA 6Grand Theft Auto VIVideojuegosWhatsAppUberOnlyFansTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Claude, la IA de Anthropic, burló un pago para obtener datos electorales públicos de Georgia

El modelo pidió por su cuenta una credencial en un sitio estatal; no tocó registros de votantes, según la empresa y el estado

Claude, la IA de Anthropic, burló un pago para obtener datos electorales públicos de Georgia

Microsoft ofreció retiros voluntarios a unos 60.000 empleados en cuatro países

La propuesta excluye a las áreas de ventas y a parte de los centros de datos, y la empresa no difundió montos

Microsoft ofreció retiros voluntarios a unos 60.000 empleados en cuatro países

Una radio de Los Ángeles tiene a una IA como copresentadora y su audiencia joven creció 84,9%

Se llama Coyotec, habla español e inglés y orienta a los oyentes sobre sus derechos ante las redadas migratorias

Una radio de Los Ángeles tiene a una IA como copresentadora y su audiencia joven creció 84,9%

Estaba limpiando su casa y encontró dos microordenadores únicos en el mundo que cuestan 90 mil dólares

El microordenador Q1 llegó al mercado en 1972 como el primer equipo de escritorio totalmente integrado, 4 años antes del Apple-1

Estaba limpiando su casa y encontró dos microordenadores únicos en el mundo que cuestan 90 mil dólares

Rockstar llevó GTA VI al Barcelona vs. Real Madrid para anunciar su fecha de lanzamiento

Las pantallas del Spotify Camp Nou mostraron el lanzamiento previsto para el 19 de noviembre de 2026 ante una audiencia internacional, sin presentar avances, escenas inéditas ni anuncios adicionales

Rockstar llevó GTA VI al Barcelona vs. Real Madrid para anunciar su fecha de lanzamiento

DEPORTES

Con Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entrega el Balón de Oro 2026: Lautaro Martínez ocupó el puesto 22 del ranking

Con Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entrega el Balón de Oro 2026: Lautaro Martínez ocupó el puesto 22 del ranking

Lewis Hamilton reveló detalles de su relación con Kim Kardashian frente a los fanáticos de la F1: el especial regalo para sus hijos

Riquelme y Cascini hablaron del presente de Boca en un programa sin saber que estaban en vivo: del comentario sobre Villa a la mención a Ponzio

Continúa la fecha 14 del Torneo Clausura: la agenda de los dos partidos de la jornada

Una ex figura de la Premier League mostró cómo quedó su pierna tras el ataque de un perro: “Mi mascota evitó una situación horrible”

TELESHOW

Rompió el silencio Verónica Llinás, protagonista de una de las películas por las que fue denunciado Hernán Casciari

Rompió el silencio Verónica Llinás, protagonista de una de las películas por las que fue denunciado Hernán Casciari

La angustia de Marcela Coronel porque la cuidadora que maltrató a su madre quedó en libertad: “La quiero presa”

La llamativa respuesta de Facundo Moyano cuando le preguntaron por un presunto embarazo de Candela Arizaga

La palabra de Fede Bal sobre la salud de su madre, Carmen Barbieri: “Hoy vuelve a la vida”

Nancy Pazos explicó por qué no la dejaron entrar al cumpleaños de Charly García: “Me voy cabizbaja”

INFOBAE AMÉRICA

Choque múltiple en la ruta al Atlántico en Guatemala: un muerto y siete vehículos involucrados

Choque múltiple en la ruta al Atlántico en Guatemala: un muerto y siete vehículos involucrados

Sube el consumo de drogas sintéticas entre adolescentes y jóvenes en Costa Rica

El Salvador busca afianzar su crecimiento regional con Acajutla como eje exportador

La vida en fotos de Komanche, el salvadoreño que se hizo un hueco entre las figuras del streaming y fue encontrado sin vida

El Niño deja tres muertos y más de 30.500 personas impactadas en Ecuador antes de los meses de mayor intensidad previstos