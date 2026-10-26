GTA VI podría parodiar WhatsApp, Uber y OnlyFans: los dominios que anticipan la vida digital en Vice City

El teléfono de GTA VI sería una ventana a la vida digital de Leonida (Rockstar)

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Grand Theft Auto VI podría incluir parodias de WhatsApp, Uber y OnlyFans a través de aplicaciones y sitios web ficticios dentro de Vice City, según registros de dominios vinculados a Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games. Los hallazgos apuntan a que la vida digital tendrá un papel relevante en Leonida, el estado ficticio donde transcurrirá la nueva entrega de la franquicia.

La información importa porque Rockstar ha utilizado durante décadas la sátira para construir sus mundos abiertos. Radios, anuncios, redes sociales, medios de comunicación y páginas web ficticias han servido para retratar comportamientos de la cultura estadounidense.

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En GTA VI, esa tradición podría trasladarse a la mensajería instantánea, el transporte privado, las plataformas de suscripción y otros servicios que forman parte de la rutina actual.

Jason Duval y Lucía Caminos podrían utilizar herramientas inspiradas en plataformas actuales para comunicarse, desplazarse y participar en una crítica al ecosistema de internet (Rockstar)

Los dominios sugieren una sátira sobre plataformas cotidianas

Los registros asociados a Take-Two Interactive han despertado especulaciones sobre las herramientas digitales que podrán usar Jason Duval y Lucía Caminos. Entre los nombres detectados aparecen referencias que podrían corresponder a servicios de mensajes, transporte urbano y contenido por suscripción.

La posibilidad de que GTA VI parodie aplicaciones similares a WhatsApp, Uber, Lyft y OnlyFans encaja con el tono habitual de Rockstar Games. La compañía no ha confirmado cómo funcionarán esos dominios ni si estarán disponibles como páginas navegables dentro del juego. Sin embargo, su existencia sugiere que podrían formar parte del teléfono inteligente de los protagonistas o de la ambientación de Vice City.

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En entregas anteriores, Rockstar utilizó nombres ficticios para reproducir medios, cadenas comerciales, bancos, redes sociales y empresas tecnológicas. El objetivo no era copiar servicios reales, sino exagerar sus contradicciones, hábitos de consumo y discursos publicitarios. GTA VI podría ampliar esa fórmula en una época dominada por notificaciones, contenido viral y aplicaciones que concentran actividades antes separadas.

Rockstar prepara una Vice City dominada por aplicaciones ficticias (Rockstar)

El teléfono será una ventana a Leonida

La historia de GTA VI seguirá a Lucía y Jason dentro de Leonida, una versión ficticia de Estados Unidos inspirada en Florida. Vice City regresará como el principal centro urbano, aunque la nueva ambientación mostrará una ciudad contemporánea marcada por teléfonos inteligentes, transmisiones en directo, redes sociales y una circulación constante de imágenes.

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Las posibles aplicaciones parodiadas podrían cumplir varias funciones. Un servicio de transporte permitiría pedir vehículos o participar en actividades relacionadas con desplazamientos. Una plataforma de mensajería podría aparecer durante misiones, contactos criminales o conversaciones entre personajes. Los sitios de suscripción, por su parte, podrían formar parte de la crítica al negocio de los creadores de contenido y a la exposición permanente en internet.

Rockstar aún no ha explicado la función concreta de esos dominios, por lo que cualquier interpretación debe mantenerse como una posibilidad. Su registro tampoco confirma que todos los nombres lleguen a la versión final del juego. Las empresas suelen proteger dominios antes de lanzar campañas, incorporar contenidos o evitar que terceros los utilicen.

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GTA VI conectará los delitos con la actividad digital de sus protagonistas - ROCKSTAR GAMES

El perfil criminal cambiará la respuesta del entorno

La vida digital de Leonida no sería la única novedad. Rockstar ha adelantado que GTA VI incluirá un perfil criminal que registrará cómo actúan los jugadores durante delitos y misiones. El sistema no calificará a Jason y Lucía como buenos o malos, sino que identificará el tipo de delincuentes que construyen los usuarios con sus decisiones.

Rob Nelson, responsable de desarrollo de Rockstar North, explicó que el comportamiento repetido tendrá relevancia. Completar un robo con precisión, evitar enfrentamientos y escapar sin dejar daños innecesarios no producirá la misma reacción que recurrir a la violencia constante. La mecánica busca dar consecuencias a la forma de jugar, sin imponer una única estrategia.

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La policía también tendrá un papel más complejo. El nivel máximo de seis estrellas regresará y la detección dependerá de testigos, cámaras y alarmas. Cambiar de ropa, vehículo o apariencia ayudará a borrar vínculos con delitos anteriores. Mantener el mismo automóvil después de una fuga podría facilitar que los agentes relacionen a los protagonistas con un crimen.

Vice City reunirá redes, delitos y cultura digital

Las parodias de aplicaciones encajarían con esa respuesta más detallada del mundo. Un teléfono no sería solo un menú para llamadas o mapas, sino una herramienta capaz de reflejar la relación entre los protagonistas, los servicios urbanos y la cultura digital que rodea sus delitos.

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GTA VI llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Aun así, los registros anticipan una Vice City donde la sátira no se limitará a la televisión o la radio: también podría aparecer en cada notificación, viaje solicitado o publicación vista desde el teléfono.