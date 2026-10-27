El PRO busca un acuerdo para la próxima elección en CABA: “Veo un escenario de entendimiento puertas adentro”

Francisco Quintana descartó una interna entre Jorge Macri y un candidato de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires

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La discusión sobre la próxima elección porteña empezó a asomar en el PRO mientras todavía pesan las consecuencias de las disputas de 2023. En ese clima, Francisco Quintana, secretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, descartó que el partido vaya hacia una primaria entre Jorge Macri y un eventual postulante de Mauricio Macri: “Yo no veo en absoluto ese escenario”, dijo en Infobae A las Nueve.

Quintana, secretario de Fundación Pensar, imagina otra salida para una fuerza que busca ordenar sus internas antes de la campaña. “Veo un escenario de entendimiento puertas adentro del PRO”, dijo al plantear que el objetivo será acompañar la continuidad del actual jefe de Gobierno porteño.

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La definición llega cuando el vínculo político entre Jorge Macri y el expresidente vuelve a ser observado dentro del partido. Para Quintana, Mauricio Macri mantiene gravitación y continúa como una referencia de consulta para dirigentes del espacio; la expectativa, aseguró, es que esa influencia contribuya a cerrar un acuerdo. “Creo en la madurez y en la responsabilidad de nuestros principales dirigentes”, sostuvo.

El descarte de una primaria y un acuerdo en el PRO

El antecedente inmediato, según el dirigente, es el desgaste que dejó la elección de 2023. “Nos hemos desgastado innecesariamente”, reconoció Quintana sobre aquellas diferencias que atravesaron al PRO y que, a su entender, no encontraron una resolución a tiempo.

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Por eso, ante la próxima contienda en la Ciudad de Buenos Aires, el funcionario evitó proyectar una reedición de aquella fractura. La apuesta está puesta en un entendimiento que respalde la reelección de Jorge Macri y en la valoración de la administración porteña. “La gestión está muy bien valorada por los vecinos de la ciudad”, afirmó.

Francisco Quintana descartó una competencia interna en el PRO y anticipó un acuerdo partidario en torno a la reelección de Jorge Macri (Captura de video)

La conversación sobre la sucesión electoral, sin embargo, se enlaza con una discusión más amplia sobre qué mostrar de la gestión. Quintana ubicó allí una idea que, dijo, atraviesa la agenda oficial: “Tiene que ver con una ciudad más ordenada y más cuidada”.

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La gestión busca llevar a la campaña la agenda de orden, limpieza y seguridad

Para el secretario de Fundación Pensar, ese mensaje se nutre de reclamos que el Gobierno porteño recogió en los barrios. La administración realizó más de 350 encuentros con vecinos, según indicó, y de esas reuniones surgieron pedidos recurrentes por la higiene urbana, la seguridad y el mantenimiento. “El porteño se siente cuidado”, expresó al aludir a las estadísticas de seguridad, aunque admitió que la demanda permanece.

La limpieza ocupa un lugar central en esa evaluación. Quintana sostuvo que el distrito mejoró respecto de un año atrás, aun cuando señaló que quedan problemas por resolver. “La ciudad está mucho más limpia que hace un año”, dijo, antes de reconocer la persistencia de focos de basura.

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En ese punto, atribuyó parte de la dificultad a las prácticas cotidianas de los vecinos y, en particular, a los horarios en que se sacan los residuos. “Tenemos la costumbre de sacar la basura en cualquier horario, en cualquier lugar”, planteó al explicar por qué la cuestión exige, además de medidas estatales, cambios de conducta.

La evaluación incluyó a los tachos grises antivandálicos, una herramienta cuya implementación no alcanzó, según admitió, el resultado previsto. “No vienen dando necesariamente el resultado que nosotros esperábamos”, aceptó Quintana, sin definir la iniciativa como un fracaso.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires defendió los operativos contra cuidacoches y manteros en las zonas comerciales

El espacio público concentra los operativos contra trapitos y manteros

La noción de orden que el oficialismo pretende defender también aparece en las intervenciones sobre el espacio público. “El espacio público per se es el espacio común”, afirmó Quintana, al justificar las políticas que la gestión de Jorge Macri aplicó contra los cuidacoches y los vendedores ambulantes.

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Para el funcionario, la administración debía optar entre sostener una marcha sin cambios o impulsar medidas de mayor alcance. “Había que elegir si esta iba a ser una gestión que iba a flotar o si iba a ser una gestión transformadora”, dijo al describir el criterio detrás de esos operativos.

Sobre los trapitos, sostuvo que la intervención apunta a resguardar la posibilidad de estacionar sin presiones. “Cuando vos no tenés trapitos, tenés la libertad de estacionar donde quieras y cuando quieras”, planteó.

La misma lógica aplicó al referirse a los manteros y a la circulación en las veredas y zonas comerciales. “Cuando vos no tenés manteros, tenés la libertad de circular por donde quieras y a la hora que quieras”, afirmó el secretario de Fundación Pensar.

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Quintana también cuestionó los cortes del servicio de subte durante conflictos gremiales. Al referirse a los metrodelegados, sostuvo que “los fallos de la Justicia están para cumplirse” y advirtió que una medida de fuerza no puede afectar a “quinientos mil porteños” que dependen de un servicio esencial para trasladarse.

El proyecto para endurecer sanciones incorpora las estafas digitales

En paralelo, el Gobierno porteño envió a la Legislatura una propuesta de reforma del Código Contravencional que busca agravar las penas para trapitos y cuidacoches que actúan de manera organizada. El texto también suma figuras vinculadas con las estafas digitales. “El código contravencional que se sancionó en su momento servía para esa época y hoy eso es insuficiente”, afirmó Quintana.

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El funcionario cerró su repaso de la gestión con otro número: la recuperación de inmuebles. “Celebramos haber recuperado mil propiedades a lo largo de esta gestión”, sostuvo. Según explicó, ese registro equivale a una propiedad por cada día hábil desde diciembre de 2023, aunque no detalló durante la entrevista la ubicación ni el destino que tendrán esos espacios.

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