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La insólita confusión de Luck Ra que descolocó a Damián Betular en MasterChef Celebrity: “¿Me dijo gordo?"

Mientras explicaba la idea detrás de su receta vegetariana, el músico protagonizó un divertido cruce con el pastelero

En MasterChef Celebrity, Luck Ra protagonizó un intercambio con el jurado Damián Betular al intentar explicar la preparación de su plato
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La consigna de la noche puso a prueba la creatividad y la técnica de los participantes de MasterChef Celebrity, pero una confusión de Luck Ra con el cardamomo terminó en un inesperado “gordo Momo” que desconcertó a Damián Betular. El intercambio ocurrió durante la semana 4 del reality, en una jornada de última oportunidad para continuar en competencia.

El desafío consistió en utilizar por completo las verduras asignadas, sin desperdiciar ninguna de sus partes, para presentar un plato vegetariano libre. En ese contexto, el cantante recibió coliflor y resolvió combinarla con lentejas turcas y una preparación con curry. El resultado llevó el nombre de “coliflor al vapor con lentejas turcas y curry”.

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Desde el comienzo, Luck Ra mostró algunas dudas sobre el proceso y recurrió a las indicaciones de Betular, quien se acercó a su estación para conocer el plan. “¿Qué vas a hacer, Luck Ri?”, le preguntó el pastelero al notar que el participante todavía definía el uso de cada parte de la verdura.

El artista explicó que prepararía lentejas y que saltearía algunos recortes de coliflor para el sofrito del curry. Betular le marcó una diferencia entre los sectores más verdes y las pencas, que consideró más duras. Luck Ra escuchó las sugerencias, aunque también quiso comprobar por su cuenta si una de las partes podía comerse cruda.

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El participante decidió hacer un curry pese a que reconoció que era su primera experiencia con esa preparación. “Tampoco entiendo mucho cómo funciona el curry, porque es la primera vez que lo voy a hacer”, señaló frente a las especias que había elegido para el plato.

Un plato blanco con coliflor cocida, lentejas, salsa de curry amarillo y hierbas verdes picadas sobre una superficie oscura
El cantante Luck Ra presentó un plato de coliflor al vapor con lentejas turcas y curry durante una emisión del programa MasterChef Celebrity

Entre los ingredientes, mencionó pimienta de Jamaica y cardamomo. Al escuchar ese último nombre, Betular quiso saber si había trabajado antes con la especia. La respuesta fue negativa. Entonces, el jurado le detalló que debía abrir la vaina y retirar las pequeñas semillas del interior.

“Ah, es un huevo hacerlo”, reaccionó Luck Ra. Betular le mostró el procedimiento y le indicó que esas semillas eran, precisamente, el cardamomo. Tras olerlas, el cantante celebró el aroma: “Riquísimo”.

El chef le recomendó incorporar algunos trozos de coliflor al curry y procesar una parte de la preparación para darle mayor textura junto con la crema. Luck Ra aceptó el consejo y prometió ordenar el trabajo antes de seguir con la cocción. “Me voy a organizar. Que sea lo que Dios quiera”, lanzó, entre la tensión propia de la competencia.

A la hora de presentar el plato ante el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, el músico explicó que había pensado la propuesta a partir de su relación con las verduras durante la infancia. “Cuando era chico, a mí las verduras no me gustaban para nada”, contó.

Un joven con el cabello teñido de azul y un delantal gris sonríe dentro de un estudio de televisión
El cantante Luck Ra sonríe con un delantal de cocina en el estudio de grabación del programa televisivo MasterChef Celebrity.

Para volver más atractivo el plato, dispuso las lentejas turcas como pequeñas elevaciones, colocó las flores de coliflor como si fueran árboles y sumó una salsa de curry que comparó con una fuente o un lago.

Mientras intentaba describir la fuente de curry, Luck Ra quiso retomar el nombre de una de las especias que había utilizado, pero se confundió. “Claro, el lago y el gordo Momo era... ¿Cómo era el...?”, expresó frente a sus compañeros y los jurados.

Betular reaccionó de inmediato: “¿Cómo? ¿Gordo me dijo?”. El cantante intentó corregirse, aunque Maru Botana repitió la expresión y el intercambio provocó risas y aplausos. “¿Gordo Momo?”, insistió el pastelero, sorprendido por lo que acababa de escuchar.

“No, no”, respondió Luck Ra, quien quiso aclarar que hablaba de la semilla. Tras varios intentos, Betular encontró la palabra que el participante buscaba: “¡Cardamomo!”. El artista se rió de su propio fallido y aclaró que no había querido faltarle el respeto al jurado. “Estoy hablando de la semilla, ¿cómo voy a faltar el respeto así? Por favor, no”, sostuvo.

La confusión quedó atrás, pero el análisis culinario continuó. Betular le señaló que esperaba un curry más integrado, con el coliflor cocido dentro de la salsa, en forma de guiso. Luck Ra explicó que había optado por una versión distinta porque le parecía que la alternativa tradicional era demasiado básica.

El problema no es que no nos entendimos, el problema es que yo no entendí nada desde un principio”, reconoció el cantante, otra vez entre risas. Maru Botana destacó el concepto de “parque de diversiones” que había creado para acercar las verduras a los chicos y valoró que buscara una propuesta diferente.

Martitegui coincidió con Betular en que un curry funciona como un guiso: primero se saltean las especias y después se incorporan los demás ingredientes. Aun así, reconoció el trabajo creativo detrás del plato. “Si fuera un concurso de artes plásticas y no de cocina...”, comenzó el chef, antes de que Betular completara la frase con un “diez”.

“Presentaste una maqueta”, sumó Maru Botana. Luck Ra siguió el juego y definió su creación como “arte táctil”. Más allá de las observaciones, los tres jurados reconocieron que había una idea clara en el armado y que el participante utilizó distintos componentes para construirla.

“Nosotros valoramos mucho que hagas esto, que haya una idea detrás, todo lo que hiciste, todos los ingredientes que usaste”, le expresó Martitegui. El cantante recibió los aplausos y se mostró conforme con el balance de la jornada. “Estoy contento, siento que es un progreso. No me dieron tanta masa”, cerró.

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