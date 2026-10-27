El árbol de Navidad de Rockefeller Center de 2026 ya fue seleccionado: tendrá más de 50.000 luces LED y una estrella de tres millones de cristales

El árbol de Rockefeller Center para la temporada 2026 es un abeto de Noruega de 23 metros procedente de West Edmeston. (Rockefeller Center)

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El árbol de Navidad de Rockefeller Center es una de las tradiciones más conocidas de las fiestas de fin de año en Nueva York. Cada temporada, su instalación transforma la plaza de Midtown Manhattan en un punto de encuentro para residentes y turistas.

La costumbre comenzó en la década de 1930 y se consolidó con el tiempo como un símbolo de las celebraciones navideñas. Su historia combina los cambios de la ciudad, la evolución de los medios de comunicación y una exhibición que cada año atrae a visitantes de distintos lugares.

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Para 2026, la elección del ejemplar vuelve a poner el foco en las comunidades del estado de Nueva York que aportan estos árboles. La preparación incluye el traslado hasta Manhattan, la instalación de los adornos y una ceremonia de encendido que se transmite por televisión.

Un abeto de 23 metros desde West Edmeston, a 320 kilómetros de Manhattan

El ejemplar seleccionado para 2026 es un abeto de Noruega de aproximadamente 23 metros de altura y 15 metros de diámetro, con un peso estimado de 10 toneladas. Tiene unos 75 años y creció en una propiedad de West Edmeston, una localidad del centro del estado de Nueva York.

Según el anuncio de Rockefeller Center, la tala está prevista para el jueves 5 de noviembre. Dos días después, el sábado 7, el árbol llegará a Manhattan tras un recorrido por carretera de alrededor de 320 kilómetros.

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Una vez instalado en Rockefeller Plaza, comenzará el proceso de decoración. El ejemplar llevará más de 50.000 luces LED multicolores, distribuidas en aproximadamente ocho kilómetros de cable.

En la parte superior se colocará la estrella Swarovski diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind e incorporada en 2018. La pieza pesa alrededor de 400 kilogramos y está cubierta por tres millones de cristales, según la información difundida por el complejo.

La llegada estará acompañada por Meet the Tree Day, una actividad que permitirá al público acercarse al ejemplar y participar en propuestas familiares. El evento está programado para el 7 de noviembre, cuando el árbol ya se encuentre en la plaza.

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La cúspide del árbol llevará una estrella Swarovski de 400 kilogramos diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind. (REUTERS/Mike Segar)

La ceremonia de encendido será el 2 de diciembre

La iluminación oficial se realizará el miércoles 2 de diciembre, durante la transmisión en vivo del especial televisivo Christmas in Rockefeller Center, de NBC. El programa está previsto entre las 19 y las 22, hora del Este de Estados Unidos.

La ceremonia incluye presentaciones musicales y el momento en que se encienden las luces del árbol frente a la pista de patinaje del complejo. Quienes asistan podrán presenciar el acto en persona, aunque el acceso a las zonas cercanas estará sujeto a la organización del evento y a las medidas de seguridad.

Después de la ceremonia, el árbol seguirá expuesto durante la temporada navideña. Rockefeller Center confirmó que podrá visitarse hasta el 9 de enero de 2027, aunque los horarios específicos de acceso deben consultarse en la información oficial del complejo.

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La tradición comenzó en 1931 durante la Gran Depresión

El primer árbol de Navidad de Rockefeller Center se instaló el 24 de diciembre de 1931, mientras el complejo todavía estaba en construcción. Los trabajadores de la obra reunieron dinero para comprar un abeto balsámico de unos 6 metros, que decoraron con guirnaldas hechas a mano por sus familias.

La iniciativa surgió en plena Gran Depresión, una etapa de crisis económica y desempleo en Estados Unidos. Para los obreros, la instalación representó una celebración colectiva en medio de las dificultades de la época.

Dos años después, en 1933, se celebró la primera ceremonia oficial de encendido. A partir de entonces, la actividad se incorporó al calendario anual de Rockefeller Center y fue adquiriendo una mayor dimensión pública.

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En 1936, la apertura de la pista de patinaje añadió otro atractivo al complejo. La proximidad entre ambos espacios contribuyó a consolidar la imagen de la plaza como uno de los escenarios navideños más conocidos de Nueva York.

El abeto permanecerá expuesto en la plaza de Rockefeller Center hasta el 9 de enero de 2027. (REUTERS/Caitlin Ochs)

La televisión amplió el alcance del encendido navideño

La ceremonia adquirió una audiencia más amplia cuando comenzó a emitirse por televisión. La primera transmisión del encendido se realizó en 1951, dentro de The Kate Smith Show. Entre 1953 y 1955, el árbol también apareció en el programa infantil Howdy Doody.

La difusión televisiva permitió que la celebración llegara a hogares de otras regiones de Estados Unidos, más allá de quienes podían visitar Manhattan. Con los años, el especial navideño se convirtió en una cita habitual de la programación de diciembre.

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La tradición también atravesó cambios durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, el árbol no se iluminó debido a las restricciones vinculadas al conflicto, y durante esos años las decoraciones se adaptaron a las circunstancias.

Los ejemplares elegidos a lo largo de las décadas han procedido principalmente de propiedades privadas del noreste estadounidense, incluidos Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut. El árbol más alto exhibido hasta ahora alcanzó unos 30 metros: fue instalado en 1999 y procedía de Connecticut.

La madera irá a Hábitat para la Humanidad tras las fiestas

Al finalizar la exhibición, el árbol de 2026 será retirado, procesado y convertido en madera para su donación a Hábitat para la Humanidad, organización dedicada a proyectos de vivienda. La entidad recibe el material para aprovecharlo en la construcción de hogares, una práctica que Rockefeller Center mantiene desde 2005.

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Así, el recorrido del abeto de West Edmeston continuará más allá de su exhibición en Manhattan: desde su tala y traslado en noviembre hasta la ceremonia de diciembre y su posterior aprovechamiento en proyectos de vivienda.