Wanda Nara mostró fotos inéditas por los 10 años de Isabella Icardi: “Todos nosotros daremos la vida por vos”

Wanda Nara y sus hijos comparten un plan familiar en un día lluvioso, posando sobre una plataforma de madera mojada con un fondo de colores pasteles que representa nubes y corazones.

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Wanda Nara celebró los 10 años de Isabella Icardi con una serie de recuerdos familiares. La conductora atraviesa días de fuerte exposición pública, entre su trabajo al frente de MasterChef Celebrity, la vida cotidiana junto a sus cinco hijos y el conflicto que aún mantiene con Mauro Icardi, padre de Francesca e Isabella. En ese contexto, las redes sociales suelen convertirse en el espacio donde comparte postales de su intimidad familiar y momentos importantes para los chicos.

Este martes, una fecha especial reunió recuerdos de distintos años y países. Isabella Icardi cumplió 10 años y su madre abrió el álbum familiar para acompañarla con imágenes de su nacimiento, su embarazo y el instante en que sus hermanos mayores conocieron a la bebé.

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La primera foto mostró a Wanda con Isabella recién nacida sobre su pecho. La imagen correspondió al 27 de octubre de 2016 en Milán, ciudad donde nació la niña. Sobre la postal, la empresaria dejó un mensaje para su hija menor.

“Milán 27/10/2016. Hace 10 años nacía en Milán Isabella, mi 5ta hija. No conozco ni voy a conocer un amor más grande que este. Gracias por ser la nena más dulce y buena. Deseo que siempre seas así de feliz. Te ama mucho tu mamá”, escribió junto a emojis de corazones rosas.

Desde sus redes, la conductora compartió imágenes inéditas de su vida junto a sus cinco hijos, desde el nacimiento de la menor de todos

Con esa publicación, la conductora recordó el día en que se convirtió en madre de cinco hijos. Cabe recordar que Wanda tuvo a Valentino, Constantino y Benedicto López con Maxi López. Más tarde nacieron Francesca e Isabella, sus dos hijas con Mauro Icardi.

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La segunda historia trasladó el homenaje a los meses previos al nacimiento. Allí, Wanda compartió una imagen de su embarazo durante su estadía en Italia. La conductora posó en un yate, con bikini y una salida de playa larga en gris y negro, estampado geométrico y flecos en el ruedo.

La secuencia continuó con una foto tomada en la intimidad de la casa familiar. En la imagen, los cuatro hermanos mayores aparecen sentados en un sillón mientras Valentino sostiene a Isabella en brazos. También están Constantino, Benedicto y Francesca Icardi, quien entonces era la menor de los hijos de Wanda y Mauro.

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La postal permitió reconstruir el momento de la llegada de Isabella al grupo que ya formaban sus hermanos. En el texto que acompañó la foto, Nara se dirigió a la niña y destacó el vínculo entre los cinco.

A raíz de los 10 años de su nena, la conductora abrió su álbum íntimo de la familia que compartía con Mauro Icardi

“Y ellos, que te esperaban ansiosos en casa para recibirte, para que llegaras a convertirte en la más chiquita de esta banda tan unida. Para ser tu lugar seguro, tus cómplices y tus guardianes. Para acompañarte y cuidarte en cada país, en cada colegio y en cada paso de tu vida. Para ser siempre el mejor ejemplo para vos”, expresó.

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Luego, la conductora siguió con unas líneas en las que puso el foco en el lugar de Isabella dentro de la familia. “Isi, sos nuestro todo. Llegaste para completarnos y llenarnos de un amor todavía más grande”, escribió junto a la fotografía.

El mensaje cerró con otra declaración destinada a su hija. “Siempre vas a ser nuestra pequeña, la más consentida, la más mimada y protegida. Porque hay algo que nunca va a cambiar: todos nosotros daremos la vida por vos”, publicó Nara.

El cumpleaños número 10 de Isabella llegó en un período de alta exposición pública para sus padres. A comienzos de octubre, el Tribunal de Milán formalizó el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Días después, el futbolista compartió un mensaje desde un avión luego de unas vacaciones en México junto a Eugenia la China Suárez y los tres hijos de la actriz.

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Con unas dedicatorias en sus redes, la conductora agasajó a su pequeña, que este martes cumple 10 años

En su publicación, Icardi se refirió a Francesca e Isabella, quienes no participaron de ese viaje. “Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes”, escribió.

En otra historia, el delantero agregó: “Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más”. Después de esas palabras, Wanda compartió imágenes de sus hijas durante una jornada escolar en Buenos Aires, sin hacer una mención directa a su expareja pero dando cuenta que el colegio es prioridad en época escolar.

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Esta vez, la fecha de nacimiento de Isabella reunió en las historias de Wanda imágenes de su embarazo, el día de la llegada de la niña y una foto de sus cinco hijos juntos. A diez años de aquella primera postal en Milán, la conductora eligió volver a ese momento para celebrar a la menor de la familia.