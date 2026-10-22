Amazon renombró Kindle Unlimited como Kindle+ y sumó audiolibros narrados con inteligencia artificial

El catálogo ahora incluye audiolibros narrados con la herramienta de inteligencia artificial Virtual Voice. (Europa Press)

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Amazon renombró Kindle Unlimited como Kindle+ y amplió el acceso a audiolibros sin costo adicional, incluidos títulos narrados por voces generadas con inteligencia artificial. El cambio se confirmó el 22 de octubre y ya está visible en las páginas del producto en Estados Unidos.

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La suscripción, separada de Amazon Prime, cuesta USD 11,99 al mes en Estados Unidos y permite pedir prestados hasta 20 títulos a la vez, sin fecha límite de devolución. En el Reino Unido, el servicio pasó a costar 9,49 libras esterlinas mensuales, según confirmó Amazon en su sitio oficial.

“La suscripción sigue ofreciendo la misma experiencia de lectura, con acceso a millones de títulos, y ahora suma miles de audiolibros en el catálogo de Estados Unidos sin costo extra”, dijo el vocero de Amazon Josh Pflug a The Verge.

Amazon pagará a los autores por cada página escuchada de sus audiolibros, con cargo al fondo KDP Select Global Fund. (Reuters)

El servicio nació en julio de 2014 como Kindle Unlimited, con un catálogo de más de 600.000 libros y un precio de lanzamiento de USD 9,99 al mes, según el comunicado original de la empresa. Desde entonces, sus suscriptores leyeron más de 3.000 millones de libros en todo el mundo, de acuerdo con datos difundidos por Amazon.

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Audiolibros narrados con inteligencia artificial

La principal novedad es la incorporación de audiolibros creados con “Virtual Voice”, una herramienta que genera narraciones automáticas con inteligencia artificial para libros electrónicos inscriptos en el programa Kindle Direct Publishing (KDP) Select, la plataforma de autopublicación de Amazon. Los autores que usan ese programa reciben de forma automática la narración artificial de sus títulos nuevos y también pueden sumarla a obras ya publicadas.

Los audiolibros narrados por personas, creados a través de Audiobook Creation Exchange (ACX), la plataforma de producción de audiolibros de Audible, también pasaron a integrar Kindle+. Por ahora, ese beneficio alcanza solo a los suscriptores de Estados Unidos, aunque Amazon anticipó que planea extenderlo a otros mercados.

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El servicio nació en 2014 como Kindle Unlimited y sus suscriptores leyeron más de 3.000 millones de libros desde entonces. (Europa Press)

Un cambio también en los pagos a autores

Amazon pagará a los autores inscriptos en KDP Select por cada página escuchada de sus audiolibros, de la misma manera en que ya les paga por cada página leída, con cargo al fondo KDP Select Global Fund. La empresa informó que sumará dinero a ese fondo para cubrir la nueva actividad de escucha, aunque no precisó el monto adicional.

Según la documentación para autores de KDP, los audiolibros con narración artificial vinculados a un libro inscripto en KDP Select deben mantenerse exclusivos de Audible durante el período del programa, la misma condición que ya regía para los libros electrónicos. Quien publique una versión narrada por humanos a través de otra plataforma no puede mantener a la vez el libro en Select.

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La narración con voz artificial sigue en fase de prueba limitada a Estados Unidos y paga a los autores una regalía del 40% sobre las ventas minoristas, de acuerdo con la guía oficial de Amazon para la herramienta. El acceso a esa función todavía requiere una invitación de la empresa.

Los libros inscriptos en el programa Kindle Direct Publishing Select reciben de forma automática una narración generada por IA. (Europa Press)

Los reportes de regalías que reciben los autores también se actualizaron: ahora distinguen entre páginas leídas y páginas escuchadas dentro de Kindle+, aunque ambas se combinan en un único total mensual. Las ganancias por audiolibros vendidos a través de Audible se siguen calculando por separado y no se vieron afectadas por la inclusión en Kindle+.

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El rediseño alcanzó además a las páginas de ayuda y a los materiales de marketing del servicio, que reemplazaron el nombre y el logo de Kindle Unlimited por los de Kindle+ en Estados Unidos y el Reino Unido. En Francia, el servicio ya tenía un nombre local distinto, Abonnement Kindle, que no se modificó con este anuncio.

El cambio se suma a una tendencia reciente de varias compañías de tecnología que agregaron el signo “+” al nombre de sus suscripciones para señalar que el catálogo creció más allá de su función original. Amazon no detalló si planea aplicar nuevos aumentos de precio a Kindle+ tras la ampliación del catálogo de audiolibros.

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Los audiolibros narrados por personas, producidos a través de Audiobook Creation Exchange de Audible, también se sumaron a Kindle+ en Estados Unidos. (Europa Press)

Amazon indicó que la disponibilidad de audiolibros narrados por humanos en Kindle+ se extenderá a otros países con el tiempo, sin precisar una fecha. El monto que la empresa sumará al fondo que paga a los autores por la escucha de sus audiolibros se conocerá con el primer informe mensual que incluya esa actividad.