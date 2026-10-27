Paneles, cine y experiencias interactivas con IA: se conoció el programa completo del World AI Film Festival en Buenos Aires

Juan Leyrado y Arturo Puig pusieron sus voces a Sarmiento y San Martín en "El Libertador", el cortometraje producido por Infobae con inteligencia artificial que es finalista del WAIFF Buenos Aires

Guardar

La cuenta regresiva del World AI Film Festival en Buenos Aires ya tiene su hoja de ruta completa. A cuatro días de la apertura, la organización del WAIFF difundió la programación definitiva de la primera edición argentina del festival internacional de cine hecho con inteligencia artificial. Una jornada que combina paneles, charlas profesionales, proyecciones internacionales y experiencias interactivas dentro de la TecWeek 2026. El evento se realizará el viernes 30 de octubre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita y acreditación desde las 9.30.

El festival, creado por el Institut EuropIA desde la localidad tecnológica francesa de Sophia Antipolis, tuvo su primera edición en Niza en abril de 2025 y en 2026 saltó al Palais des Festivals de Cannes, donde recibió más de 5.000 obras de 80 países. Buenos Aires se sumó al circuito clasificatorio como la única sede de habla hispana del calendario global, que incluye paradas en San Pablo, Estambul, Londres, Beijing, Seúl, Kioto y Los Ángeles antes de la gran final prevista para abril de 2027.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la programación oficial difundida por la organización del festival, la jornada arranca a las 10 con la charla de apertura a cargo de Marco Landi, fundador y presidente global del WAIFF y expresidente de Apple Europa, quien también integró el equipo directivo que en 1997 facilitó el regreso de Steve Jobs a la compañía de Cupertino. Su presentación inaugural, titulada “Tendencias globales y la oportunidad argentina”, establece el tono de una agenda que recorre la formación de talentos, la producción audiovisual asistida por algoritmos, propiedad intelectual, nuevos modelos de negocio y futuro de la creación artística.

11 actividades, 4 charlas especializadas y un debate sobre el impacto de la IA en el cine

"El Libertador", el cortometraje de Infobae que recrea con inteligencia artificial el encuentro entre San Martín y Sarmiento en 1846, compite como finalista en la categoría Documental del WAIFF Buenos Aires

La grilla se organiza en tres paneles: cuatro charlas especializadas, un bloque de propiedad intelectual y un debate central. El primero, programado para las 10.30, aborda la formación, los nuevos roles y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en la industria audiovisual.

PUBLICIDAD

Reúne a representantes de cinco instituciones educativas: María Solís, de Image Campus; Miguel González Massenio, de la Universidad del Cine; Carlos Caram, de la Universidad de Palermo; Marcelo Altmark, de Diseño de Imagen y Sonido en la FADU-UBA; y Artur Monteiro, de la Escuela Haus. La moderación está a cargo de Julieta Schulkin, periodista y divulgadora de tecnología e innovación.

A las 11.30, el segundo panel cruza las experiencias de la animación, la publicidad y el cine bajo el eje “Imágenes, relatos y procesos”. Participan Bautista Vidal Iraola, de Purga Studio; Maximiliano Lasansky, de Pampa Films; Adrián Garelik, de Gennial; y Laura Gagliesi, de Orbita Animada. Modera Irina Sternik, periodista especializada en tecnología y cultura digital.

PUBLICIDAD

El tercer panel llega a las 15.30 con foco en la transformación de la cadena de valor: costos, riesgos, activos y flujos de trabajo en la producción audiovisual. Los expositores son Ramiro Navarro, de Frontier Studios; Agustín Polito, de Shorta; Rodrigo Figueroa Reyes, de Fire Advertainment y FiReSPORTS; y Nicolás Esmede, CEO de 1.8. Modera Desirée Jaimovich, periodista de tecnología que escribe en La Nación y conduce Future Talk.

Juan Leyrado participa de la charla sobre "El Libertador", el cortometraje en el que pone su voz a Domingo Faustino Sarmiento en una recreación histórica hecha con inteligencia artificial

Entre los paneles se intercalan las charlas especializadas, presentaciones individuales de mayor profundidad. A las 12.30, Opy Morales, director de Estrategia de IA y Operaciones Editoriales Regionales de Infobae, presenta junto al actor Juan Leyrado el caso de “El Libertador”, cortometraje con el que el medio recreó mediante herramientas de generación artificial el encuentro entre José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento en Francia, en 1846.

PUBLICIDAD

La pieza, la primera docuficción histórica producida con esas herramientas y voces de primeros actores en la prensa argentina, cuenta con la voz de Leyrado como Sarmiento y la de Arturo Puig como San Martín.

El jurado local lo preside Axel Kuschevatzky, productor de Argentina, 1985 y Relatos salvajes, y lo integran Diego Guebel, cofundador de Cuatro Cabezas; Agustín Cossa, supervisor de producción virtual que trabajó en El Eternauta; la guionista Alejandra Bruno; Farji, vicepresidenta primera de la Academia de Cine argentina; y Esmede. Del lado internacional participan Landi, Raout, las productoras estadounidenses Joanna Popper y Nancy Hamilton, y el realizador brasileño Nyko Oliver.

PUBLICIDAD

Cuáles serán los debates que se realizarán

Axel Kuschevatzky y Diego Guebel forman parte del prestigioso jurado local del World AI Film Festival (WAIFF) Buenos Aires, el primer festival internacional de cine creado con inteligencia artificial.

A las 13.10, Leonardo Bellante, subsecretario de Patrimonio y Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, participa de la charla “Buenos Aires, lugar de producción”, centrada en el potencial de la ciudad como plataforma audiovisual y en las oportunidades para alianzas entre el sector público y el privado.

El debate central de la jornada se abre a las 14 bajo una pregunta directa: “¿La IA es enemiga, aliada o algo más?”. La mesa reúne a Agustín Sacanell, miembro de la Cámara Argentina de Productores Independientes de TV y director general de Kapow; el director y guionista Hernán Guerschuny; Daniel Pensa, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica; el actor Marco Antonio Caponi; y Schulkin.

PUBLICIDAD

Modera Agustina Laboureau, especialista en Derecho Creativo, quien a las 15 continúa con un bloque dedicado a inteligencia artificial y propiedad intelectual junto a los abogados Félix Memelsdorff y Francisco José de Zavalía, ambos del estudio Suaya Memelsdorff y Asociados.

La tarde se completa con tres charlas consecutivas. A las 16.30, el periodista y economista Sebastián Campanario, especialista en innovación y cambios de paradigma, ofrece “El futuro en tiempo real, predecir el presente”.

El festival recibió 180 obras de creadores argentinos y exhibirá una ventana internacional con producciones de siete países curada desde Cannes

A las 17, Lucas Jinkis, de Zeppelin Studio, presenta lo que la programación oficial describe como la primera plataforma en América Latina de series y películas hechas íntegramente con IA, una propuesta pensada como puerta de entrada para creadores que trabajan con herramientas de generación artificial.

PUBLICIDAD

El cierre de las charlas llega a las 17.30 con “El universo audiovisual que viene”, una conversación entre Julien Raout, director artístico de WAIFF Global y jurado de la edición porteña, y la directora, guionista y productora Sabrina Farji, también jurado del festival.

Proyecciones internacionales y experiencias interactivas

La programación no se agota en el escenario principal. El auditorio de proyecciones exhibe durante toda la jornada las obras finalistas de la competencia local, seleccionadas entre las 180 recibidas. A esa selección se suma una ventana internacional curada por Raout con producciones de China, Francia, Brasil, Reino Unido, Corea del Sur, Suiza y Jordania.

Entre los finalistas argentinos se encuentran tres cortos históricos producidos por Infobae: “El Libertador”, “Sarmiento, el Maestro” y “25 de Mayo de 1810”, que compiten en las categorías Documental y Cortometraje.

PUBLICIDAD

Arturo Puig y Juan Leyrado, quienes interpretan a José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento, se enfrentan en una partida de ajedrez en una recreación histórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival también apuesta por la experimentación fuera de la pantalla. Cinco propuestas interactivas invitan a vivir la IA en primera persona:

“Meat Proxy” , de Gotika, ofrece una lectura de tarot donde una inteligencia artificial observa las cartas y se comunica con el anfitrión humano mediante un auricular.

“People Like Pixels” , de TecFriendsBA, propone una experiencia fotográfica con fondos surrealistas generados de forma digital.

“Gray Box Studio” , de Gennial, transforma una breve actuación del visitante frente a cámara en una escena cinematográfica imposible de filmar en el espacio físico.

“Podcast en Buenos Aires 1880-1900” , de Enchulame la Cámara, recrea una conversación contemporánea ambientada en la Buenos Aires de fines del siglo XIX.

“SnackPlay” despliega una experiencia web accesible desde cualquier pantalla.

La jornada culmina con la ceremonia de premiación, donde el jurado anuncia a los ganadores de seis categorías: cortometraje, largometraje, animación, microserie vertical, publicidad y documental. Cinco obras representarán a la Argentina en el circuito clasificatorio hacia Cannes, y la ganadora del Gran Premio viajará a la final mundial en abril de 2027.