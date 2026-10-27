En Panamá detienen a cinco hombres por robarle a una mujer y cometerle actos libidinosos

Cinco hombres permanecen de pie y esposados en la zona de procesamiento de la Policía Nacional de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cinco hombres permanecen con detención provisional en Panamá, acusados de interceptar con un vehículo a una mujer que regresaba de su trabajo, despojarla de sus pertenencias y cometer contra actos libidinosos.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de San Miguelito, obtuvo la medida cautelar por el delito de robo agravado.

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El ataque ocurrió el 24 de octubre, alrededor de las 2:36 de la madrugada, en la calle principal de San Isidro, corregimiento de Omar Torrijos.

Los agresores despojaron a la víctima de sus pertenencias y de $262,00 en efectivo.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la víctima fue interceptada por un automóvil en el que viajaban los cinco hombres. Uno de ellos portaba un arma de fuego, con la que sometió a la mujer antes del robo.

Una pistola negra descansa sobre una mesa de madera junto a proyectiles y una libreta en el interior de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el mismo episodio, uno de los agresores cometió además actos libidinosos contra la víctima, señalamiento que se suma al de robo agravado, que recae sobre lo imputados. A dos de los cinco hombres se les imputaron cargos adicionales por posesión ilícita de arma de fuego.

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Estas imputaciones se suman al señalamiento común de robo agravado que pesa sobre el grupo.

Uno de los imputados enfrenta, además, un cargo por posesión agravada de arma de fuego y, según explicó la Procuraduría, la norma penaliza a quien, teniendo permiso para portar un arma, facilita esa arma a un tercero.

Ese detalle resulta relevante para la investigación: indica que al menos una de las armas involucradas en el asalto pertenecía a una persona con permiso legal para portarla, pero que terminó en manos de otro de los integrantes del grupo durante el hecho.

En la audiencia donde se definió la medida cautelar, la Fiscalía sustentó su solicitud en tres riesgos procesales concretos. El primero fue el peligro que representan los imputados para la integridad de la víctima.

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Un agente con guantes azules examina un expediente judicial con una lupa sobre un escritorio con documentos y bolsas de evidencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo argumento fue el riesgo de que los imputados pudieran afectar los medios de prueba reunidos durante la investigación. El tercero remitió a la gravedad con la que se registraron los hechos, por el uso de arma de fuego y la comisión simultánea de varios delitos contra la misma víctima.

Con base en esos tres elementos, el Órgano Judicial correspondiente resolvió imponer la detención provisional a los cinco hombres.

La causa continúa bajo la dirección de la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de San Miguelito, dependencia de la Procuraduría General de la Nación encargada de este tipo de investigaciones en el distrito.

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Mientras, la Fiscalía Regional de San Miguelito, con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), logró la detención provisional de un hombre señalado de disparar contra un taxi hasta matar al conductor.

El sospechoso había huido a otra provincia para evitar su captura. Las unidades aeronavales lo interceptaron en la comunidad de Boca de Parita, cuando retuvieron un vehículo que circulaba de forma sospechosa. Ese hallazgo permitió vincularlo con un crimen ocurrido meses antes en la capital.

Agentes de la Policía Nacional custodian y documentan una escena del crimen delimitada con cinta policial en un barrio de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crimen se registró el 10 de febrero de 2026 en el sector de Perro Negro, en Fátima, corregimiento de Amelia Denis De Icaza. Según la reconstrucción de los hechos, el hoy imputado actuó junto a un menor de edad.

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Ambos dispararon en múltiples ocasiones contra un taxi en el que se desplazaba la víctima. Los impactos de bala le causaron la muerte al pasajero.

El caso quedó en manos de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de San Miguelito, dependiente de la Procuraduría General de la Nación, que impulsó la investigación hasta dar con el paradero del sospechoso.