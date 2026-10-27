Científicos reconstruyeron en 3D al carpintero más grande del mundo, extinto hace 70 años

Presentación de un modelo tridimensional animado del carpintero imperial, especie actualmente extinta que habitaba en el norte de México. La reconstrucción digital en vuelo fue desarrollada por el artista de gráficos por computadora Johnson Martin y el investigador Josh Medina de UMass Amherst mediante datos morfométricos y material histórico. Al cierre se muestra un código QR para consultar el espécimen interactivo en acceso abierto.

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El carpintero imperial, el ave más grande de su familia, con una longitud de hasta 60 centímetros y un peso cercano a los 700 gramos, no ha sido visto en libertad desde 1956. Habitaba los bosques maduros de pinos de la Sierra Madre Occidental, en México, y su desaparición se atribuye a la tala masiva de esos ecosistemas.

Alrededor de un centenar de especímenes se conservan en museos de distintos países, y las únicas imágenes en movimiento de la especie son unos pocos segundos de una película filmada hace casi siete décadas.

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Con ese material fragmentario como punto de partida, un equipo de investigadores construyó un modelo tridimensional animado del carpintero imperial a partir del escaneo de una piel de museo y de la única filmación silvestre disponible. La reconstrucción, que reproduce tanto el vuelo como el ascenso por un tronco, fue concebida como un recurso científico reproducible y de acceso abierto, disponible para descarga por parte de cualquier persona.

Investigadores de tres instituciones crearon un modelo tridimensional del ave y publicaron el trabajo en la revista Natural History Collections and Museomics. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo, liderado por Joshua Medina, de la Universidad de Massachusetts Amherst, contó con la colaboración del Laboratorio Moore de Zoología del Occidental College en Los Ángeles y de la Universidad Estatal de Oregón. Fue publicado en la revista Natural History Collections and Museomics.

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El escaneo de 288 fotografías permitió reconstruir el cuerpo con precisión submilimétrica

La base del modelo es un espécimen hembra conservado en el Laboratorio Moore de Zoología, que alberga la mayor colección de aves mexicanas del mundo. El equipo lo fotografió 288 veces desde todos los ángulos y procesó las imágenes mediante fotogrametría, una técnica que convierte fotografías superpuestas en una superficie tridimensional. Las mediciones de cabeza, pico, cuerpo, alas y cola se cotejaron de forma continua para garantizar que la réplica digital mantuviera las proporciones del original.

Las plumas representaron el mayor desafío. Como resulta difícil distinguir plumas individuales en una piel preparada, el equipo tomó como referencia las del carpintero pileado, la especie viva más grande de América del Norte, y las ajustó a las proporciones conocidas del carpintero imperial. La disposición de colores en las alas se verificó con ilustraciones científicas y con el registro visual disponible.

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Con el programa de código abierto Blender, los investigadores construyeron después un esqueleto digital que gobierna el movimiento del modelo: una estructura jerárquica de huesos virtuales donde cada uno controla la geometría que lo rodea, de manera análoga a como un esqueleto real mueve los tejidos blandos de un ave.

Diez plumas primarias (las más externas del ala, responsables del impulso en vuelo), diez secundarias (las internas, que sostienen la sustentación) y doce plumas de la cola fueron modeladas y articuladas por separado, de modo que pueden desplegarse, curvarse y plegarse de forma independiente. Según se detalla en el estudio, esta característica convierte al modelo en una de las primeras reconstrucciones aviares de acceso abierto, basadas en un espécimen, que combinan un cuerpo fotogramétrico con plumas animadas de manera individual.

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Dos animaciones dan movimiento al modelo: una secuencia de vuelo en bucle y un breve fragmento del ave trepando un tronco y golpeándolo con el pico. Ambas se apoyan en la filmación de 1956 y en datos publicados sobre la cadencia del aleteo en carpinteros de gran tamaño.

El programa Blender permitió articular un esqueleto digital con plumas primarias, secundarias y caudales con movimiento independiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo abre la puerta a análisis de vuelo, biomecánica y comparación con especies vivas

Más allá de su aspecto visual, la reconstrucción fue diseñada como herramienta científica. A partir de ella pueden estimarse volumen y superficie corporal, comparar la forma del ave con la de parientes vivos o simular cómo circulaba el aire alrededor de las alas. Según indica el comunicado de prensa, el modelo también podría servir como referencia para el diseño de robots voladores inspirados en la anatomía de las aves.

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El comunicado señala, además, que el carpintero imperial podría haber sido la última especie de ave extinta en América del Norte continental y que, pese a ello, la enorme mayoría de la población nunca oyó hablar del animal. Según esa misma fuente, si un espécimen digital lograse ampliar el conocimiento público sobre las especies desaparecidas, aunque fuera en una fracción mínima, millones de personas comprenderían mejor lo que la extinción puede borrar del planeta.

Pocos especímenes permanecen en México, donde el ave era parte de la cultura indígena

El modelo presenta limitaciones metodológicas al basarse en una sola piel de museo y en estimaciones derivadas de especies emparentadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio subraya la dimensión cultural de la especie. El carpintero imperial aparece en las tradiciones de comunidades indígenas de la Sierra Madre Occidental, pero casi ningún espécimen de museo se conserva dentro de México.

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Los autores sugieren que los modelos digitales de libre acceso pueden contribuir a reducir las barreras geográficas e institucionales que limitan el estudio del ave en su propio territorio, aunque reconocen que el alcance real de esta herramienta en la repatriación del patrimonio biológico y cultural sigue siendo una pregunta abierta.

El equipo también señala las limitaciones del trabajo: el modelo se basa en un único espécimen hembra, y aspectos como los tejidos blandos y la mecánica de vuelo dependen de estimaciones informadas a partir de especies emparentadas. El comunicado de prensa indica que la reconstrucción fue obra de un grupo reducido de investigadores, y que ese carácter accesible del método podría alentar a otros equipos a digitalizar más especímenes de museo para compartirlos con la comunidad científica.

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