Tuneladora Panamá llega a Albrook tras excavar aproximadamente 65 metros por debajo del cauce del Canal de Panamá

La tuneladora Panamá comenzó a excavar a finales de 2024 el trayecto que une Farfán, en el sector oeste, con Albrook, en la ciudad capital. (Instagram)

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La culminación de la excavación del túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá, con la llegada de la tuneladora Panamá a Albrook tras recorrer más de 4.5 kilómetros bajo el cauce del Canal de Panamá, constituye uno de los hitos de la ingeniería subterránea en el país.

De igual manera, constituye un punto de inflexión en la integración ferroviaria entre el sector de Panamá Oeste y la ciudad capital.

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La tuneladora Panamá comenzó a excavar a finales de 2024 el trayecto que une Farfán, en el sector oeste, con Albrook, en la ciudad capital, donde empalma con la Línea 1 del Metro.

En ese recorrido removió cerca de 700 mil metros cúbicos de roca y tierra, pasando por debajo del cauce del Canal de Panamá a una profundidad aproximada de 65 metros.

La Línea 3 del Metro de Panamá, pensada para aliviar el congestionamiento vehicular de Panamá Oeste hacia la ciudad capital y viceversa, alcanza ya un 82% de avance.

Los trabajos contemplan la instalación de 2,295 anillos de concreto a lo largo de los 4,5 kilómetros de túnel. (Instagram)

Esta línea nace como respuesta a una presión creciente sobre la infraestructura de transporte que conecta Panamá Oeste con la ciudad capital, región donde residen más de 500 mil habitantes que, en su mayoría, dependen de desplazamientos diarios hacia el área metropolitana para trabajar, estudiar o acceder a servicios esenciales.

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El crecimiento demográfico y urbanístico de distritos como Arraiján y La Chorrera, combinado con la alta dependencia del transporte por carretera a través del Puente de las Américas y el puente Centenario, ha generado históricamente largos tiempos de viaje, congestión severa en horas pico y costos sociales asociados al tiempo perdido y a la contaminación atmosférica.

El concepto de la Línea 3 se estructura en torno a la idea de una conexión directa entre la estación de Albrook, nodo neurálgico del sistema de Metro y de la red de autobuses en la capital, y la zona de Ciudad del Futuro en el distrito de Arraiján, atravesando corredores de alta demanda como Arraiján y Nuevo Chorrillo.

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La articulación de este trazado busca generar una columna vertebral de transporte que reduzca los tiempos de viaje desde un promedio de entre 90 y 120 minutos en condiciones de tráfico intenso a lapsos estimados de entre 37 y 45 minutos, según las proyecciones del Metro de Panamá y de los estudios técnicos asociados al proyecto.

Este recorte de tiempos de traslado implica no solo un beneficio individual en términos de calidad de vida, sino también efectos macroeconómicos en productividad, reducción de costos logísticos y ampliación de oportunidades laborales para la población del Oeste.

Autoridades frente al lugar donde este 26 de octubre llegó la tuneladora Panamá. (Presidencia)

En este contexto, la ampliación del sistema de Metro se ha presentado como una política pública estratégica para reconfigurar los patrones de movilidad y promover un cambio modal hacia el transporte masivo sobre rieles.

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Se prevé que el servicio comience a transportar pasajeros en octubre de 2028, tras la instalación de 2,295 anillos de concreto a lo largo de los 4,5 kilómetros de túnel.

Cada uno de esos anillos, de acuerdo a la explicación dada por el Metro de Panamá, está formado por nueve dovelas, piezas que sostienen la estabilidad de la estructura subterránea.

En la obra trabajan las 24 horas más de 250 trabajadores, del contratista HPH Joint Venture y del Metro de Panamá.

El director general del Metro de Panamá, César Pinzón, sostuvo que el hito acerca el futuro prometido a los habitantes de Panamá Oeste.

En la obra trabajan las 24 horas más de 250 trabajadores, del contratista HPH Joint Venture y del Metro de Panamá. (Presidencia)

Según Pinzón, la línea significará una movilidad más rápida, segura y digna, y permitirá recuperar horas de vida que hoy se pierden en el tránsito.

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El acto de la llegada de la tuneladora a Albrook fue aprovechado por el presidente, José Raúl Mulino, para enumerar la labor de su gobierno, en lo que llamó la recuperación de obras abandonadas por administraciones anteriores.