Crisis eléctrica en Cuba: Llegaron más de mil kits solares que caficultores pagarán con parte de su cosecha

Los equipos funcionan con paneles de 12 voltios en corriente directa y disponen de conexiones para cinco bombillos y puertos USB. (Foto cortesía redes sociales BioCaféCuba)

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La llegada de un contenedor con 1,000 kits fotovoltaicos al oriente de Cuba abre una alternativa limitada para familias cafetaleras en medio de apagones que condicionan la vida diaria y la actividad productiva. Los equipos permitirán iluminar viviendas, usar ventiladores y cargar teléfonos, pero los productores deberán pagar parte de su costo con los ingresos de la cosecha de café 2026-2027.

El envío corresponde a la primera etapa de un programa de BioCubaCafé, empresa mixta cubano-italiana, que contempla repartir 2,000 sistemas solares entre familias productoras de café de las zonas montañosas del este de la isla.

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La iniciativa cuenta con apoyo financiero parcial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El objetivo es llevar un suministro básico de electricidad a comunidades rurales afectadas por las limitaciones del sistema eléctrico nacional.

Los kits funcionan con paneles solares de 12 voltios en corriente directa, por lo que no requieren inversor. Cada unidad dispone de una caja de distribución que puede conectar hasta cinco bombillos, dos puertos USB para cargar teléfonos, otros dispositivos de bajo consumo, una batería para guardar energía y un ventilador con lámpara o batería recargable.

El paquete incluye además 20 metros de cable, una pinza, un destornillador con comprobador de corriente y cinta aislante. BioCubaCafé afirmó que las familias podrán instalar los sistemas por sus propios medios, sin necesidad de personal técnico especializado.

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Un primer lote de 1.000 kits fotovoltaicos llegó al oriente de Cuba para abastecer a familias de zonas cafetaleras. (Foto cortesía redes sociales BioCaféCuba)

El pago se descontará de las ventas de café

Cada kit tiene un valor declarado de $360, aunque el productor deberá pagar $180 debido al aporte de la FAO. El mecanismo previsto no exige el desembolso inmediato en efectivo: el monto se cubrirá con una parte de los ingresos obtenidos por la venta del café.

Para la cosecha 2026-2027, BioCubaCafé estableció pagos de $0.60 por lata de café arábica de primera calidad y de $0.30 por lata de robusta con la misma clasificación. Con esos precios, un caficultor tendría que entregar una producción equivalente a 300 latas de arábica o 600 latas de robusta para cubrir los $180.

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La empresa no detalló qué porcentaje de cada pago mensual se destinará a cancelar el costo del equipo.

La asignación tendrá un criterio productivo. Los caficultores que superaron los compromisos de la campaña anterior tendrán prioridad para recibir los kits. BioCubaCafé no informó cuántas familias ya fueron seleccionadas ni cuándo llegará el segundo lote de 1,000 equipos.

La empresa mixta BioCubaCafé y la FAO impulsan un programa que contempla la distribución total de 2.000 sistemas solares. (Foto cortesía redes sociales BioCaféCuba)

Los apagones afectan hogares y actividades económicas

La entrega ocurre en un momento de déficit sostenido en el Sistema Electroenergético Nacional. Para este lunes 26 de octubre, la Unión Eléctrica calculó una disponibilidad de 1,030 megavatios frente a una demanda máxima de 2,900 megavatios, con una afectación prevista de 1,900 megavatios durante el horario de mayor consumo.

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La falta de generación eléctrica impacta en los hogares, el comercio, el transporte, el bombeo de agua, los servicios públicos y las actividades agrícolas. En las áreas montañosas productoras de café, las interrupciones dificultan el acceso a iluminación, ventilación y comunicación, además de limitar distintas tareas de la cadena productiva.

El programa de paneles solares se integra a otras medidas para sostener la cosecha cafetalera 2026-2027 en el oriente cubano. Entre ellas figuran pagos en divisas, contratos entre los productores, el Grupo Agroforestal y BioCubaCafé, así como la entrega de alimentos, combustible, lubricantes, insumos y sacos para la recolección.