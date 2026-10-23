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Apple ya estaría desarrollando el iPhone Duo 2: la segunda versión del teléfono plegable tendría Face ID

La próxima versión del celular plegable de Apple también podría sumar un botón de acción, además de cambios en la pantalla exterior

Apple ya se encontraría desarrollando el iPhone Duo 2. REUTERS/Eduardo Munoz
Apple ya se encontraría desarrollando el iPhone Duo 2. REUTERS/Eduardo Munoz
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El iPhone Duo todavía no llega a todos sus compradores y Apple ya trabaja en una segunda generación de su primer celular plegable. La próxima versión del dispositivo podría incorporar Face ID, el sistema de reconocimiento facial que la compañía utiliza en sus smartphones tradicionales y que fue descartado en el modelo original para ahorrar espacio interno y reducir el peso del equipo.

Según Mark Gurman, periodista de Bloomberg especializado en Apple, la empresa ya prueba prototipos del iPhone Duo 2 con tecnología de autenticación facial. La intención sería incorporar esta función en el dispositivo que llegaría al mercado en 2027, aunque la decisión todavía no está tomada.

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La posible incorporación de Face ID respondería a una de las principales críticas que recibió el primer plegable de Apple: la ausencia de reconocimiento facial y el regreso de Touch ID, el sistema de identificación mediante huella dactilar. La compañía también estaría evaluando otros cambios, como la incorporación de un botón de acción similar al presente en otros modelos de iPhone.

Apple piensa integrar el Face ID en la próxima generación del iPhone Duo. REUTERS/Eduardo Munoz
Apple piensa integrar el Face ID en la próxima generación del iPhone Duo. REUTERS/Eduardo Munoz

Face ID sería la principal novedad del iPhone Duo 2

De acuerdo con Gurman, Apple está probando la tecnología de reconocimiento facial en prototipos de la segunda generación de su celular plegable. Una de las posibilidades es que Face ID funcione desde la pantalla exterior, aunque todavía no se conoce cómo quedaría distribuido el hardware frontal.

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En el modelo original, la cámara para selfies se ubica en la esquina superior derecha de la pantalla externa. La llegada de Face ID podría obligar a modificar esa disposición para integrar los componentes necesarios para la autenticación facial.

Por ahora, no está confirmado si Apple mantendrá esa ubicación o realizará cambios en el diseño. Tampoco existe una decisión definitiva sobre la incorporación de Face ID, por lo que las características del iPhone Duo 2 podrían variar durante su desarrollo.

El Face ID es la herramienta que perdió el iPhone Duo, por lo que su integración en una siguente generación sería importante. REUTERS/Isabel Infantes
El Face ID es la herramienta que perdió el iPhone Duo, por lo que su integración en una siguente generación sería importante. REUTERS/Isabel Infantes

La autenticación facial permitiría desbloquear el teléfono y validar determinadas operaciones sin necesidad de apoyar un dedo sobre el sensor. Esta función está presente desde hace años en buena parte de los iPhone de gama alta, pero quedó fuera del primer plegable debido a las restricciones de espacio propias de su diseño.

Por qué Apple habría descartado el reconocimiento facial

La ausencia de Face ID en el iPhone Duo responde a una decisión de ingeniería. Apple necesitaba reorganizar los componentes internos para adaptar el dispositivo a su formato plegable, de modo que prescindir del sistema facial le permitió disponer de más espacio y controlar el peso.

En su lugar, la empresa recurrió a Touch ID. Sin embargo, esta decisión generó críticas entre algunos analistas y usuarios, que señalaron dificultades para reconocer las huellas en el primer intento y cuestionaron la practicidad del sistema.

La falta de aplicaciones de terceros optimizadas para aprovechar la pantalla plegable también apareció entre las observaciones iniciales sobre el equipo. Estas limitaciones muestran que Apple todavía tiene margen para ajustar tanto el hardware como la experiencia de uso de su nueva categoría de smartphones.

Apple habría descartado el reconocimiento facil del iPhone Duo debido al hardware del teléfono plegable. REUTERS/Francis Mascarenhas
Apple habría descartado el reconocimiento facil del iPhone Duo debido al hardware del teléfono plegable. REUTERS/Francis Mascarenhas

Aunque Face ID sería el cambio más relevante, la compañía también estudia incorporar un botón de acción. Este control permitiría ejecutar funciones configurables, como ocurre en otros teléfonos de la marca, aunque todavía no se conocen los usos que tendría en el plegable.

Cuándo llegaría el iPhone Duo 2

Según la información publicada por Gurman, Apple apunta al otoño de 2027 para presentar la segunda generación del dispositivo. No obstante, la fecha dependerá de cómo avance el desarrollo y de las decisiones que tome la compañía sobre sus características.

Mientras tanto, el primer iPhone Duo comienza su llegada a los compradores el 23 de octubre de 2026. La disponibilidad inicial sería limitada debido a la elevada demanda y a las reservas que, en algunos casos, se han desplazado hasta noviembre, diciembre e incluso enero de 2027.

El iPhone Duo 2 podría llegar en setiembre del 2027. REUTERS/Go Nakamura
El iPhone Duo 2 podría llegar en setiembre del 2027. REUTERS/Go Nakamura

Apple también prepara una actualización de software para el plegable. Con iOS 27.2, prevista para la próxima semana según la información disponible, el dispositivo incorporaría compatibilidad con el Apple Pencil USB-C.

La evolución del iPhone Duo permitirá evaluar si Apple prioriza en futuras generaciones la autenticación facial, los cambios de diseño y una mejor adaptación de las aplicaciones. Por ahora, Face ID figura entre las novedades en evaluación, pero su llegada al modelo de 2027 todavía no está garantizada.

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