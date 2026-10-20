Tecno

Apple anunció nuevo evento el 28 de octubre: podría llegar el MacBook Pro táctil

Filtraciones apuntan a portátiles de 14 y 16 pulgadas, uno con panel OLED táctil de 120 Hz y otro sin esa función. Se esperan novedades en iPad y iMac

Apple celebrará el evento Pro and Tell el 28 de octubre de 2026 para presentar nuevos ordenadores MacBook Pro y otros dispositivos profesionales. (Foto: Europa Press)
Apple celebrará el evento Pro and Tell el 28 de octubre de 2026 para presentar nuevos ordenadores MacBook Pro y otros dispositivos profesionales. (Foto: Europa Press)
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Apple celebrará el 28 de octubre de 2026 el evento Pro and Tell, una presentación centrada en nuevos productos de su gama profesional que podría incluir dos versiones de MacBook Pro, un iPad Mini renovado y una actualización de los iMac. La cita empezará a las 12:00 PM en Colombia y Perú y 2:00 PM en Argentina.

La compañía anunció el encuentro después de presentar dispositivos para el hogar en el evento “Welcome Home”, donde mostró la nueva pantalla Homeview. El lema elegido para la próxima presentación sugiere la llegada de dispositivos identificados con la denominación Pro.

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Los rumores apuntan a tres lanzamientos principales. El más destacado sería un MacBook Pro con pantalla táctil, que incorporaría por primera vez un panel interactivo frontal en la línea de portátiles insignia de Apple.

Una MacBook Pro moderna plateada, abierta en ángulo tres cuartos sobre una mesa de madera, muestra una pantalla OLED de borde a borde con interfaz colorida y una Dynamic Island superior con notificaciones de llamada.
El MacBook Pro Touch integraría una pantalla táctil OLED XDR de hasta 120 Hz junto con procesadores M5 Pro y M5 Max. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo serían los nuevos portátiles que lanzaría Apple al mercado

El MacBook Pro Touch podría llegar en modelos de 14 y 16 pulgadas, con una pantalla OLED XDR, de rango dinámico extremo, y tecnología ProMotion. El panel alcanzaría una tasa de actualización de hasta 120 Hz, mostraría mil millones de colores, sería compatible con la gama cromática amplia P3 y con True Tone.

La interfaz sumaría elementos de la Isla Dinámica presente en los iPhone, mientras que el frente reemplazaría la muesca utilizada en el modelo del año anterior. Pese a la pantalla táctil, esta variante utilizaría los chips M5 Pro y M5 Max, sumado a una estructura ligera de aluminio.

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Además, Apple podría presentar un MacBook Pro 2026 sin pantalla táctil, disponible igualmente en tamaños de 14 y 16 pulgadas. Este portátil incorporaría el chip M6 de nueva generación, conservaría el diseño actual y ofrecería mejoras de eficiencia y potencia.

Los nuevos MacBook Pro de Apple saldrán a la venta el 7 de noviembre. (Apple)
La versión de MacBook Pro sin panel táctil conservaría tamaños de 14 y 16 pulgadas con el chip M6. (Foto: Apple)

Las especificaciones definitivas de ambos portátiles todavía dependen de la confirmación oficial de la empresa. La información disponible sitúa al modelo táctil como una alternativa con procesadores M5 Pro y M5 Max, mientras que la versión sin panel táctil estrenaría el M6.

Qué novedades tendría el iPad Mini que presentaría Apple en su próximo evento

El nuevo iPad Mini incorporaría una pantalla OLED de 8,3 pulgadas y reduciría el tamaño de los biseles frontales. El dispositivo usaría el chip A20 Pro de los iPhone 18 Pro y dispondría de 12 GB de memoria RAM.

La tableta podría incorporar resistencia al agua con certificación IP68 y altavoces mejorados para contenidos multimedia. Tendría una cámara frontal Center Stage de 12 MP, diseñada para videollamadas en posición horizontal.

El nuevo iPad Mini incorporará certificación IP68 de resistencia al agua y el módem C2 de Apple para redes 5G. (Foto: REUTERS/Vivek Prakash/File Photo)
El nuevo iPad Mini incorporará certificación IP68 de resistencia al agua y el módem C2 de Apple para redes 5G. (Foto: REUTERS/Vivek Prakash/File Photo)

En la parte posterior, Apple mantendría una cámara de 12 MP con zoom digital de cinco aumentos, flash True Tone y enfoque automático. La conectividad sería otra de las posibles novedades: el módem C2 de Apple permitiría conexión 5G mediante redes celulares.

Cuáles cambios tendría el nuevo iMac de Apple

El tercer dispositivo previsto sería el iMac 2026, una actualización de los ordenadores de escritorio de la compañía. El modelo contaría con una pantalla OLED Super Retina 4K, el chip M5, compatibilidad con Siri Intelligence, hasta 32 GB de memoria unificada y hasta 2 TB de almacenamiento.

Los nuevos dispositivos llegan luego de la presentación de HomeView, una pantalla inteligente de siete pulgadas para controlar dispositivos del hogar, reproducir contenido y realizar tareas de comunicación. Puede instalarse sobre una mesa o en una pared y permite realizar videollamadas mediante FaceTime.

HomeView puede hacer resúmenes de recetas que encuentra en internet.
El dispositivo HomeView cuenta con pantalla de siete pulgadas y reconocimiento facial para organizar las tareas del hogar conectado. (Foto: Apple)

HomeView reconoce a las personas por el rostro y adapta mensajes, calendarios y recordatorios para cada usuario. Apple incorporó Siri AI para buscar contenidos, consultar información y controlar accesorios a través de comandos de voz.

Asimismo, la compañía presentó hace poco el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, con formato similar al de un pasaporte, bordes de titanio y dos cámaras traseras. Cerrado puede utilizarse con una mano; abierto permite ejecutar dos aplicaciones en simultáneo y adopta una interfaz enfocada en productividad.

El dispositivo usa una versión adaptada de iOS 27, cuenta con un dock vertical en el borde derecho y activa funciones claves cuando permanece semiplegado. Su batería ofrece hasta 24 horas de autonomía cerrado y la carga rápida recupera el 50% de energía en 20 minutos.

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