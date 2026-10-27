Tecno

Cuántos Balones de Oro tiene Harry Kane, cómo se llama su esposa y más preguntas de Google del capitán inglés

Tras ganar su primer Balón de Oro, los usuarios corrieron a Google para hacer consultas sobre Kane, especialmente por su esposa, a quien le dedicó el premio

Harry Kane, líder de la selección inglesa, obtuvo el Balón de Oro 2026, un hecho que despertó el interés de los usuarios en Google. Action Images vía Reuters/Matthew Childs
Harry Kane, líder de la selección inglesa, obtuvo el Balón de Oro 2026, un hecho que despertó el interés de los usuarios en Google. Action Images vía Reuters/Matthew Childs
Guardar

Harry Kane, capitán de Inglaterra, ganó el Balón de Oro 2026 y el premio impulsó las búsquedas sobre el deportista en Google. Entre las consultas que registró Google Trends aparecieron preguntas sobre la cantidad de galardones que obtuvo, su edad y su esposa, Kate Kane.

El jugador del Bayern Múnich recibió el premio por primera vez el 26 de octubre, durante la ceremonia celebrada en Londres. Kane, de 33 años, se impuso a Kylian Mbappé y Lamine Yamal en la votación por el reconocimiento individual.

PUBLICIDAD

En España, el interés de búsqueda por Harry Kane fue mayor en Melilla, con un índice de 100, seguida por Canarias, Cataluña, Ceuta y la Comunidad de Madrid.

En México, las consultas asociadas combinaron el nombre del inglés con términos como “qué ganó Harry Kane”, “cuántos Balones de Oro tiene Harry Kane” y “esposa Harry Kane”, además de referencias a Alexia Putellas y Charlyn Corral, ganadoras de otros premios en la ceremonia.

Mapa de España junto a una lista de subregiones con barras de valores encabezada por Melilla, Canarias, Cataluña, Ceuta y Madrid
Melilla fue la subregión española con mayor interés relativo por Harry Kane, con un índice de 100. (Google)

Qué pregunta la gente sobre Harry Kane en Google

Una de las preguntas que más se repitió fue si Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y qué premio recibió. El delantero inglés ganó el Balón de Oro masculino, el principal reconocimiento individual de la gala.

PUBLICIDAD

Otra consulta fue cuántos Balones de Oro tiene Harry Kane. La respuesta es uno: el de 2026 fue el primer Balón de Oro de su carrera. Con ese logro, se convirtió en el primer futbolista inglés en ganar el premio desde Michael Owen, en 2001.

Los usuarios también buscaron la edad de Kane y quién es su esposa. El capitán de Inglaterra tiene 33 años y está casado con Kate Kane, cuyo nombre de soltera es Kate Goodland. La pareja se conoce desde la infancia y contrajo matrimonio en 2019.

Dos listas de texto con temas y consultas de búsqueda en aumento que mencionan a futbolistas como Alexia Putellas y Harry Kane
Entre las consultas mexicanas también figuraron preguntas sobre cuántos Balones de Oro tiene el inglés. (Google)

Durante su discurso, Kane agradeció a sus familiares, a sus compañeros y a los entrenadores que lo acompañaron en su carrera. También le dedicó unas palabras a Kate, a quien definió como su mejor amiga y su mayor apoyo, y destacó los sacrificios que hizo para acompañarlo en el camino hacia el premio.

Qué es Google Trends

Google Trends es una herramienta de Google que permite observar el interés de búsqueda de una palabra, una persona o un tema a lo largo del tiempo y según la ubicación geográfica de los usuarios.

La plataforma no muestra el número absoluto de búsquedas. En cambio, presenta un índice normalizado de cero a 100: el valor 100 representa el punto de mayor interés relativo dentro del período y el lugar seleccionados.

Por eso, que Melilla registre un índice de 100 para Harry Kane no significa que haya acumulado más búsquedas totales que otras regiones de España.

Indica que, en relación con el total de consultas realizadas allí, fue el territorio con mayor interés proporcional por el futbolista.

Captura de dos tablas con encabezados de temas y consultas relacionadas con términos de búsqueda que muestran aumentos puntuales
La identidad de la esposa de Kane fue otro de los temas que impulsó las búsquedas. (Google)

Google Trends también identifica temas y consultas relacionadas que están en ascenso. En el caso de Kane, esas búsquedas reflejaron la curiosidad de los usuarios por su triunfo en el Balón de Oro, su trayectoria y su vida familiar.

Alexia Putellas y Charlyn Corral, también ganadoras de la jornada

Alexia Putellas y Charlyn Corral fueron dos de las protagonistas de la ceremonia del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres. La española ganó el Balón de Oro femenino por tercera vez, tras imponerse en una edición que volvió a reconocer su influencia con la selección de España y el Barcelona.

Alexia Putellas ganó el Balón de Oro femenino por tercera vez y volvió a situarse entre las figuras más buscadas de la ceremonia en Google. Action Images via Reuters/Matthew Childs
Alexia Putellas ganó el Balón de Oro femenino por tercera vez y volvió a situarse entre las figuras más buscadas de la ceremonia en Google. Action Images via Reuters/Matthew Childs

La mexicana Charlyn Corral, por su parte, recibió el premio a la mejor delantera del año. La atacante de Pachuca fue distinguida durante una gala en la que también se premió a Harry Kane como mejor jugador masculino.

El reconocimiento a Corral llevó su nombre a las búsquedas vinculadas con la ceremonia en México, según Google Trends. Putellas también apareció entre los temas y consultas relacionadas en España y México, donde los usuarios buscaron información sobre sus premios y trayectoria.

Temas Relacionados

Harry KaneBalón de oroGoogleEsposaEdadInglaterraFútbolTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump prohibirá el término "inteligencia artificial" porque lo considera inexacto

En la industria, "superinteligencia" designa una IA más capaz que los humanos, algo que ningún sistema actual logró

Trump prohibirá el término "inteligencia artificial" porque lo considera inexacto

Cuánto espacio ocupará GTA 6 en PS5: revelan que será casi lo mismo de tres juegos

Los jugadores que reservaron el videojuego tendrán habilitada la descarga previa a partir del 12 de noviembre

Cuánto espacio ocupará GTA 6 en PS5: revelan que será casi lo mismo de tres juegos

Apple renovaría su computadora portátil más barata en 2027 con una segunda generación de MacBook Neo

Apple lanzaría una nueva versión de la MacBook Air y una actualización de la MacBook Pro más accesible

Apple renovaría su computadora portátil más barata en 2027 con una segunda generación de MacBook Neo

Tesla comienza a fabricar robots Optimus: qué tareas podrían hacer en fábricas y cuándo llegarían al mercado

La compañía de Elon Musk comenzó a ensamblar las primeras unidades en Fremont, California, aunque todavía deberá ajustar componentes, perfeccionar la cadena industrial y probar su funcionamiento

Tesla comienza a fabricar robots Optimus: qué tareas podrían hacer en fábricas y cuándo llegarían al mercado

CEO de Epic Games califica de “repugnante” la postura de Steam con los juegos hechos con IA

Tim Sweeney considera que las políticas de la tienda de Valve expone a los desarrolladores que usan esta tecnología

CEO de Epic Games califica de “repugnante” la postura de Steam con los juegos hechos con IA

DEPORTES

Franco Colapinto no correrá la primera práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: los motivos

Franco Colapinto no correrá la primera práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: los motivos

Mbappé, el perdón y la hipocresía en el fútbol: cuando a un genocida no se le puede decir “dictador”

El conflicto entre una escudería y su piloto estrella por la renovación del contrato que da de qué hablar en la Fórmula 1

En un duelo clave por el título de la Tabla Anual, Argentinos Juniors recibirá a Independiente Rivadavia: hora, TV y formaciones

¿Cambia el formato de Primera División en el fútbol argentino? Cómo sería el torneo 2027 con la vuelta del “todos contra todos”

TELESHOW

Con delantales personalizados y temática de MasterChef: así fue el increíble festejo de cumpleaños de Isabella Icardi, la hija de Wanda Nara

Con delantales personalizados y temática de MasterChef: así fue el increíble festejo de cumpleaños de Isabella Icardi, la hija de Wanda Nara

Nancy Pazos chocó en la avenida General Paz: “Fui la primera que atendió al motoquero”

El regalo con el que Leandro Paredes sorprendió a Sergio Lapegüe: "Esto es una cosa de locos"

“Te quiero muchísimo”: el tierno homenaje de Martín Migueles a Isabella, la hija de Wanda Nara, por sus 10 años

El cariñoso saludo de Paloma Cavanna, la nueva novia de Matías Martin, por su cumpleaños: “Brindo por el amor en todas sus formas”

INFOBAE AMÉRICA

Un hombre robó pendientes de diamantes valuados en más de USD 760.000 y se los tragó para ocultarlos de la policía

Un hombre robó pendientes de diamantes valuados en más de USD 760.000 y se los tragó para ocultarlos de la policía

Guatemala: El cáncer de mama masculino suele detectarse tarde por la falta de controles rutinarios

Rafael Correa confronta a quienes respaldan a Luisa González tras la detención de la excandidata

Ejército de Ecuador interviene una planta de procesamiento de oro presuntamente vinculada con Los Lobos y captura a cuatro sospechosos en la Amazonía

Quién es Junior Trindade, el jefe del PCC que fue baleado en Bolivia y enfrenta cargos en Brasil