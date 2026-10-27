Cuántos Balones de Oro tiene Harry Kane, cómo se llama su esposa y más preguntas de Google del capitán inglés

Harry Kane, líder de la selección inglesa, obtuvo el Balón de Oro 2026, un hecho que despertó el interés de los usuarios en Google. Action Images vía Reuters/Matthew Childs

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Harry Kane, capitán de Inglaterra, ganó el Balón de Oro 2026 y el premio impulsó las búsquedas sobre el deportista en Google. Entre las consultas que registró Google Trends aparecieron preguntas sobre la cantidad de galardones que obtuvo, su edad y su esposa, Kate Kane.

El jugador del Bayern Múnich recibió el premio por primera vez el 26 de octubre, durante la ceremonia celebrada en Londres. Kane, de 33 años, se impuso a Kylian Mbappé y Lamine Yamal en la votación por el reconocimiento individual.

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En España, el interés de búsqueda por Harry Kane fue mayor en Melilla, con un índice de 100, seguida por Canarias, Cataluña, Ceuta y la Comunidad de Madrid.

En México, las consultas asociadas combinaron el nombre del inglés con términos como “qué ganó Harry Kane”, “cuántos Balones de Oro tiene Harry Kane” y “esposa Harry Kane”, además de referencias a Alexia Putellas y Charlyn Corral, ganadoras de otros premios en la ceremonia.

Melilla fue la subregión española con mayor interés relativo por Harry Kane, con un índice de 100. (Google)

Qué pregunta la gente sobre Harry Kane en Google

Una de las preguntas que más se repitió fue si Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y qué premio recibió. El delantero inglés ganó el Balón de Oro masculino, el principal reconocimiento individual de la gala.

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Otra consulta fue cuántos Balones de Oro tiene Harry Kane. La respuesta es uno: el de 2026 fue el primer Balón de Oro de su carrera. Con ese logro, se convirtió en el primer futbolista inglés en ganar el premio desde Michael Owen, en 2001.

Los usuarios también buscaron la edad de Kane y quién es su esposa. El capitán de Inglaterra tiene 33 años y está casado con Kate Kane, cuyo nombre de soltera es Kate Goodland. La pareja se conoce desde la infancia y contrajo matrimonio en 2019.

Entre las consultas mexicanas también figuraron preguntas sobre cuántos Balones de Oro tiene el inglés. (Google)

Durante su discurso, Kane agradeció a sus familiares, a sus compañeros y a los entrenadores que lo acompañaron en su carrera. También le dedicó unas palabras a Kate, a quien definió como su mejor amiga y su mayor apoyo, y destacó los sacrificios que hizo para acompañarlo en el camino hacia el premio.

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Qué es Google Trends

Google Trends es una herramienta de Google que permite observar el interés de búsqueda de una palabra, una persona o un tema a lo largo del tiempo y según la ubicación geográfica de los usuarios.

La plataforma no muestra el número absoluto de búsquedas. En cambio, presenta un índice normalizado de cero a 100: el valor 100 representa el punto de mayor interés relativo dentro del período y el lugar seleccionados.

Por eso, que Melilla registre un índice de 100 para Harry Kane no significa que haya acumulado más búsquedas totales que otras regiones de España.

Indica que, en relación con el total de consultas realizadas allí, fue el territorio con mayor interés proporcional por el futbolista.

La identidad de la esposa de Kane fue otro de los temas que impulsó las búsquedas. (Google)

Google Trends también identifica temas y consultas relacionadas que están en ascenso. En el caso de Kane, esas búsquedas reflejaron la curiosidad de los usuarios por su triunfo en el Balón de Oro, su trayectoria y su vida familiar.

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Alexia Putellas y Charlyn Corral, también ganadoras de la jornada

Alexia Putellas y Charlyn Corral fueron dos de las protagonistas de la ceremonia del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres. La española ganó el Balón de Oro femenino por tercera vez, tras imponerse en una edición que volvió a reconocer su influencia con la selección de España y el Barcelona.

Alexia Putellas ganó el Balón de Oro femenino por tercera vez y volvió a situarse entre las figuras más buscadas de la ceremonia en Google. Action Images via Reuters/Matthew Childs

La mexicana Charlyn Corral, por su parte, recibió el premio a la mejor delantera del año. La atacante de Pachuca fue distinguida durante una gala en la que también se premió a Harry Kane como mejor jugador masculino.

El reconocimiento a Corral llevó su nombre a las búsquedas vinculadas con la ceremonia en México, según Google Trends. Putellas también apareció entre los temas y consultas relacionadas en España y México, donde los usuarios buscaron información sobre sus premios y trayectoria.

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