Buscar películas que están en cines en XUPER TV puede exponer contraseñas y datos bancarios

XUPER TV es una de las opciones piratas que han sido sancionada en varios países. (Foto: XUPER TV)

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Buscar una película que aún está en cartelera o que acaba de llegar a una plataforma streaming legal en servicios piratas como XUPER TV pueden exponer contraseñas, datos bancarios y archivos personales a través de formularios falsos, descargas de malware o sistemas de pago sin protección.

La advertencia no se limita a la calidad de la transmisión o a la legalidad del contenido. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) señala que los servicios piratas pueden utilizarse para distribuir programas maliciosos, capturar información confidencial y vincular a los usuarios con actividades delictivas.

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Qué sucede al ingresar a una plataforma que ofrece estrenos gratis

Un sitio que promete películas que todavía se exhiben en salas suele buscar atraer visitas con títulos populares y enlaces de reproducción.

Antes de mostrar el contenido, puede pedir crear una cuenta, habilitar notificaciones, aceptar permisos del navegador o descargar una aplicación. Cada uno de esos pasos abre una vía para obtener datos o modificar la configuración del dispositivo.

XUPER TV pide accesos que comprometen la privacidad del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sitios piratas pueden presentar sus formularios como un registro necesario para ver una película, aunque su objetivo sea reunir direcciones de correo, claves de acceso y otros datos personales.

Cómo puede instalarse malware en un dispositivo al intentar ver una película

De acuerdo con Interpol, muchas páginas y redes de intercambio de archivos que ofrecen contenidos pirateados contienen malware o virus. El programa malicioso puede llegar mediante un enlace de descarga, una ventana emergente, un supuesto reproductor de video o un archivo que aparenta ser un subtítulo.

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El daño puede ir desde anuncios persistentes y lentitud en el dispositivo hasta el robo de documentos, fotos, contactos y credenciales. El malware puede propagarse por una red doméstica o corporativa, con consecuencias para otros dispositivos conectados.

Un malware puede causar errores en todos los dispositivos conectados a la red. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué una suscripción más económica puede poner en riesgo los datos bancarios

Algunas plataformas piden un pago mínimo para habilitar el acceso a estrenos, canales o catálogos “premium”. El precio reducido puede aparentar una oportunidad, pero los mecanismos de cobro no siempre cuentan con protección suficiente.

La entidad policial internacional advierte que los pagos inseguros pueden derivar en fraudes con tarjetas de crédito y otras estafas financieras. El riesgo aparece cuando el sitio solicita número de tarjeta, código de seguridad, fecha de vencimiento o datos de una cuenta bancaria sin informar quién procesa el pago.

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Qué señales permiten sospechar que un servicio web es pirata

Una primera señal es una oferta difícil de sostener: películas recién estrenadas, series de distintas plataformas y transmisiones en vivo por un monto mínimo o sin costo.

Los anuncios y el acceso a contenido exclusivo revela riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Interpol sugiere desconfiar de los sitios que concentran grandes cantidades de contenido a precios muy bajos, en especial cuando incluyen obras que todavía están disponibles en los cines.

Asimismo, conviene revisar si la empresa responsable existe, si informa sus condiciones de uso y si el catálogo coincide con los derechos de distribución en cada territorio.

Los servicios legítimos suelen detallar sus planes, sus medios de pago y su atención al cliente. Las páginas con errores reiterados, dominios extraños, enlaces que redirigen a otros sitios o solicitudes de instalar extensiones merecen precaución.

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Autoridades como Interpol persiguen la piratería. (Foto: REUTERS/Edgar Su/Foto de Archivo)

Cuáles problemas legales hay al usar páginas piratas

La descarga, reproducción o distribución no autorizada de obras protegidas por derechos de autor puede derivar en acciones legales, multas o penas de prisión, según la legislación aplicable.

Interpol alerta que los operadores de estos servicios pueden integrar redes dedicadas a otros delitos, entre ellos el juego ilegal en línea, el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la trata de personas y el tráfico de armas.

Para evitar problemas, elegir una vía legal para ver una película reciente evita entregar información a operadores desconocidos y permite verificar quién gestiona el servicio.