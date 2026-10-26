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Erling Haaland se confiesa: “He sido un camper toda mi vida, lo que la gente odia”, sobre el tipo de jugador que es en Call of Duty

Al delantero del Manchester City también le gusta jugar Minecraft, GTA y EA FC

El futbolista Erling Haaland y el músico Aitch participan en una sesión de videojuegos con el título Call of Duty: Modern Warfare 4.
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Erling Haaland, delantero del Manchester City, reconoció frente a cámaras que durante toda su carrera como jugador de videojuegos ha recurrido a una de las tácticas más criticadas dentro de Call of Duty. La confesión llegó mientras probaba Modern Warfare 4 en compañía del rapero británico Aitch.

El noruego admitió sin rodeos siempre tuvo un estilo de juego mucho más pasivo. “Sé que da un poco de vergüenza admitirlo, pero llevo toda la vida siendo un camper. Soy ese jugador al que tanto odias”, declaró el futbolista.

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La confesión de Haaland sobre su estilo de juego

El momento quedó registrado en un video publicado en el canal de YouTube del propio Haaland. Durante la partida, Aitch le preguntó directamente cómo solía jugar, si se movía por el mapa “como un loco” o adoptaba otra estrategia.

Fue entonces cuando el delantero soltó la confesión que después se viralizó. “Y esto es un poco vergonzoso de decir, pero he sido un camper toda mi vida”, aseguró.

El delantero del Manchester City afirmó que el valor principal del juego reside en compartir el tiempo con personas divertidas.
El delantero del Manchester City afirmó que el valor principal del juego reside en compartir el tiempo con personas divertidas.

Campear en Call of Duty consiste en permanecer inmóvil en un punto fijo del mapa, generalmente escondido entre arbustos u obstáculos, a la espera de que los rivales pasen cerca para eliminarlos sin exponerse al movimiento activo del resto de la partida. Se trata de una táctica efectiva pero mal vista entre la comunidad de jugadores.

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Aitch respondió con sorpresa: “¿Sabes qué, hermano? Me encanta la honestidad, de todos modos.” Haaland, consciente del rechazo que genera ese estilo de juego, cerró el intercambio asumiendo las consecuencias: “Probablemente ahora reciba críticas, pero así son las cosas.”

Pese a reconocerse como el jugador “al que todos odian”, el delantero defendió que lo más valioso de Call of Duty no pasa por la táctica elegida, sino por la compañía. Aseguró que la mejor forma de disfrutar el juego es hacerlo con “gente divertida y con la que te lo pases bien”, ya que entre partida y partida se pueden vivir “momentos inolvidables”.

Haaland es fanático confeso de los videojuegos

Haaland ha declarado en varias ocasiones que dedica buena parte de su tiempo libre a los videojuegos, tanto con amigos como con su pareja, y entre sus títulos favoritos menciona Minecraft, GTA y EA FC, además de Call of Duty.

Haaland reparte sus horas libres entre títulos como Minecraft, GTA y EA FC además de la saga Call of Duty.
Haaland reparte sus horas libres entre títulos como Minecraft, GTA y EA FC además de la saga Call of Duty.

El futbolista juega habitualmente en Xbox y ha manifestado su interés en que Microsoft lo patrocine. Durante la partida con Modern Warfare 4, no ocultó la nostalgia que le generó el título, al recordarle a Modern Warfare 2, el clásico de 2009 que considera uno de sus juegos favoritos de la historia.

“Esto me trae muchísimos recuerdos de cuando era adolescente, es demasiado bueno”, expresó Haaland durante la partida. Su entusiasmo también se tradujo en gestos de frustración: en determinado momento de la sesión llegó a tirar el mando tras ser eliminado por un rival.

El video de Haaland se difundió en medio del lanzamiento oficial de Call of Duty: Modern Warfare 4, que llegó el 23 de octubre en PC, PS5, Xbox Series y Nintendo Switch 2.

Qué es el modo DMZ del nuevo Call of Duty

Modern Warfare 4 presenta el modo DMZ en Hajin, un formato de extracción con la Base de Operaciones de Avanzada (FOB) como centro de gestión, equipamiento y despliegue.

Call of Duty: Modern Warfare 4, de Infinity Ward.
El modo DMZ de Modern Warfare 4 sitúa la acción en Hajin con una Base de Operaciones de Avanzada equipada con impresora 3D.

El combate, el botín y las misiones (Historia, Operaciones Dinámicas y Órdenes) otorgan equipo y experiencia. Cazar Lugartenientes y Comandantes suma recompensas de alto valor, utilizables en la Impresora 3D de la FOB.

El Informe de Misión evalúa el rendimiento; un Rango S o superior desbloquea mejores premios. Habrá vehículos terrestres, acuáticos y aéreos, y cada zona tendrá niveles de amenaza propios, por lo que el sigilo resultará clave.

Además, Warzone sumará el Operator Skin Toggle para ocultar aspectos no militares.

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