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Nancy Pazos explicó por qué no la dejaron entrar al cumpleaños de Charly García: “Me voy cabizbaja”

La periodista llegó al lugar con un regalo para el músico, pero no logró ingresar al festejo. Tras el episodio, habló con la prensa

En una cobertura para el programa televisivo Infama, la periodista Nancy Pazos relata por qué no pudo ingresar al festejo de cumpleaños del músico Charly García. Al no figurar en la lista de invitados, la comunicadora debió permanecer en el acceso exterior del recinto, donde entregó un paquete con un obsequio al hermano del homenajeado y posteriormente brindó declaraciones ante el micrófono del canal América TV sobre lo sucedido.
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Nancy Pazos no pudo ingresar al festejo por los 75 años de Charly García, pese a que, según contó ante las cámaras, había asistido porque un amigo la había invitado. La periodista llegó al lugar con un regalo para el músico y aguardó durante algunos minutos mientras el personal de seguridad revisaba el listado de invitados. Finalmente, entregó el obsequio al hermano del artista y se retiró sin poder saludar al homenajeado.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de Infama, que mostró a la conductora en la puerta del establecimiento, con un look de cuero negro y detalles brillantes, mientras intentaba resolver su acceso al festejo. Detrás de las vallas, también había personas que esperaban novedades sobre la celebración del referente del rock nacional.

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Pazos acababa de terminar su programa de televisión cuando decidió acercarse al cumpleaños. En diálogo con la cronista, explicó que no imaginaba un encuentro de acceso tan limitado y que suponía que se trataba de una fiesta con una lista más amplia.

Reboté”, resumió, con ironía, cuando le preguntaron qué había ocurrido. Luego dio detalles de la situación: “Yo tenía un amigo que, obviamente, me invitó, pero parece que hay una lista recontra (chica)… Yo pensé que era una fiesta regrande y todo esto. Pero no”.

Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Fito Páez dijo presente en el cumpleaños de Charly (Crédito: Agustín Dusserre)

La periodista aseguró que no figuraba entre las personas autorizadas para entrar. De acuerdo con su explicación, el inconveniente pudo haber surgido porque varias personas participaron de la organización y cada una manejaba distintas invitaciones.

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No estaba yo en el listado”, dijo Pazos. “Parece que hubo tres personas distintas que invitaron, qué sé yo. No sé, no importa”, agregó, mientras intentaba restarle dramatismo a la situación.

En las imágenes se la vio dialogar con una mujer que estaba a cargo de la seguridad y el protocolo del lugar. También habló con el hermano de Charly García, quien se acercó a la entrada durante el momento de confusión. Pazos contó que un amigo suyo había sido quien le había indicado que podía asistir al encuentro.

Sin embargo, ese contacto no alcanzó para resolver el problema con el ingreso. La conductora esperó algunos minutos, pero la autorización nunca llegó.

Lejos de confrontar con el personal, la periodista decidió retirarse. “No hay problema”, señaló antes de despedirse del cronista que seguía la situación desde la puerta.

Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Charly brindó con champagne por sus 75 años (Crédito: Agustín Dusserre)

La visita de Nancy Pazos tenía un objetivo concreto: quería acercarle personalmente un presente a García por su cumpleaños. Según relató, había llevado una corbata pensada especialmente para el músico, con una referencia a los colores de la bandera argentina.

Es una corbata alegórica a él”, detalló cuando le consultaron por el obsequio.

La periodista explicó que había ido al festejo a pesar del cansancio acumulado por la jornada televisiva. “Yo recién termino el programa de tele, estaba muerta, pero dije: ‘Bueno, voy porque tenía el regalito para darle’”, contó.

El cronista destacó que la conductora había llegado con predisposición para compartir la celebración y la consultó por el esfuerzo que había hecho para asistir. Pazos respondió de forma breve: “Sí, obvio”.

El episodio tuvo un tono incómodo, aunque ella buscó relativizarlo. Su intención, según dejó claro, era saludar al cantante y participar de una fecha especial.

Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Celeste Carballo y Graciela Borges dijeron presente en el festejo (Crédito: Agustín Dusserre)

Cuando confirmó que no entraría al festejo, Pazos se despidió con una frase que sintetizó la frustración del momento. “Me voy cabizbaja”, expresó, antes de dejar el lugar.

La cronista le preguntó si se marchaba “amargada”, pero la conductora evitó profundizar en el malestar. También remarcó que estaba cansada después de su paso por televisión. “Vengo del programa de tele, que rompimos todo esta noche, así que genial”, cerró.

La celebración por los 75 años de Charly García reunió a invitados del entorno del músico y se manejó con un esquema de acceso restringido. En ese contexto, la presencia de Pazos quedó fuera de la nómina que tenía el personal de seguridad, a pesar de que ella sostuvo que había recibido una invitación previa.

El regalo, de todos modos, quedó en manos de un familiar del músico. Pazos se retiró sin ingresar, pero con la certeza de que la corbata pensada para el ícono del rock argentino podría llegar hasta él.

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