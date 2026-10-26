Mauricio Macri felicitó a Lula Da Silva por su triunfo en Brasil mientras el presidente Javier Milei sigue sin pronunciarse

El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, felicitó a Lula Da Silva por su reelección en Brasil

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Mauricio Macri felicitó públicamente a Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales de Brasil y marcó una diferencia con Javier Milei, quien hasta el momento no se pronunció sobre la victoria del líder del Partido de los Trabajadores.

El expresidente argentino utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje institucional al mandatario brasileño, mientras que el jefe de Estado argentino retomó su agenda en la Casa Rosada sin referirse públicamente al resultado electoral.

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“Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”, escribió Macri, en un mensaje dirigido a la cuenta oficial del presidente brasileño.

El saludo se produjo en medio de la repercusión política regional que generó la elección brasileña y de las distintas reacciones que despertó la continuidad de Lula en el poder. Con su victoria, el dirigente del Partido de los Trabajadores se prepara para iniciar en enero un nuevo mandato, el cuarto de su trayectoria presidencial.

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La publicación de Macri contrastó con el silencio de Milei, cuya relación política con Lula estuvo marcada por fuertes diferencias ideológicas y por el respaldo que el Presidente argentino había expresado a la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, durante la primera vuelta electoral.

La felicitación que hizo Macri también tuvo un alcance regional: el expresidente no solo deseó crecimiento para Brasil, sino que vinculó el resultado con las perspectivas del conjunto de América Latina. La economía brasileña y la relación bilateral tienen un peso significativo para la Argentina, tanto por el intercambio comercial como por la agenda diplomática y los vínculos entre ambos países.

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El mensaje se conoció después de que Lula se impusiera en las urnas y en un contexto de cuestionamientos al resultado por parte de sectores de la oposición brasileña. Flávio Bolsonaro anunció que pediría la anulación de los comicios y sostuvo que no podía reconocer el resultado en esas condiciones.

Tuit de Mauricio Macri

Milei retomó la actividad en la Casa Rosada sin hablar de la elección

Antes de que Macri publicara su mensaje, Milei había encabezado una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada. El encuentro se desarrolló durante la mañana del lunes, después de que el Presidente recibiera a Frey John Dunlap, príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta.

Según la información difundida desde el entorno presidencial, durante la reunión con los ministros no hubo referencias al triunfo de Lula. El mandatario concentró el intercambio en la defensa del programa económico y en la continuidad de la agenda del Gobierno.

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Milei llevaba casi 20 horas sin publicar mensajes en su cuenta de X y no había emitido una felicitación directa al presidente brasileño. Tampoco se había conocido, hasta ese momento, una comunicación oficial de la Casa Rosada sobre el resultado electoral.

La ausencia de un saludo contrastó con la postura que el Presidente había adoptado antes de la segunda vuelta. El 5 de octubre, tras la victoria parcial de Flávio Bolsonaro en la primera instancia electoral, Milei había celebrado el resultado ante sus funcionarios y cuestionado las políticas de Lula, a las que vinculó con las “recetas del pasado”.

El presidente Javier Milei en el balcón de Casa Rosada (Foto: Agencia NA)

El respaldo a Bolsonaro y la relación con Brasil

La posición de Milei frente a la elección brasileña estuvo atravesada por su afinidad con el espacio político de Jair Bolsonaro y por sus diferencias con Lula. Durante su gestión, el vínculo con el gobierno brasileño estuvo condicionado por los cruces ideológicos entre ambos mandatarios y por una relación diplomática que perdió intensidad política.

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La victoria de Lula abre una nueva etapa para ese vínculo bilateral. En el Gobierno argentino reconocen que la relación puede continuar atravesada por diferencias, aunque también consideran que el nuevo escenario electoral aporta previsibilidad respecto de quién conducirá Brasil durante los próximos años.

En las horas posteriores al resultado, el único integrante del Poder Ejecutivo que había hecho una referencia pública fue el asesor presidencial Santiago Caputo, quien escribió en X: “Todo marcha acorde al plan”. Milei, por su parte, se limitó a republicar un mensaje del legislador libertario Juan Ignacio Fernández, que cuestionaba a los votantes de Lula y hacía referencia a la reacción de los mercados.

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