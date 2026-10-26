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La palabra de Fede Bal sobre la salud de su madre, Carmen Barbieri: “Hoy vuelve a la vida”

La conductora había suspendido sus actividades por un cuadro de gripe, fiebre alta y dificultades respiratorias. Su hijo habló con Teleshow y llevó tranquilidad sobre su evolución

El actor se refirió a la recuperación de la salud de su mamá
El actor se refirió a la recuperación de la salud de su mamá
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Después de una semana marcada por la fiebre alta, el malestar físico y la suspensión de sus compromisos laborales, Carmen Barbieri este lunes volverá a trabajar. Así lo confirmó su hijo, Federico Bal, en diálogo con Teleshow, al actualizar el estado de salud de la conductora.

“Está bien. Hoy vuelve a la vida”, expresó el actor, con alivio, en una conversación. Luego precisó: “Fue una semana dura de gripe, pero ya está bien”. Consultado sobre si su mamá necesitaba extender el reposo, fue contundente: “Vuelve hoy a trabajar”.

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La conductora estuvo alejada de su rutina durante la última semana por un cuadro que ella misma describió como complejo. Durante la última semana, Barbieri permaneció en su casa bajo indicación médica y no pudo estar al frente de Con Carmen, el programa que conduce por El nueve.

A Solas, de Federico Bal
“Fue una semana dura de gripe, pero ya está bien”, aseguró Federico Bal

El mensaje de Bal confirma una evolución favorable respecto de los síntomas que había relatado la conductora durante el fin de semana. El domingo, en una comunicación telefónica con Infama, de América TV, Barbieri contó que atravesó jornadas difíciles y que los médicos consideraron la posibilidad de internarla.

“Estoy en la cama desde el domingo pasado y me quisieron internar el lunes”, dijo entonces. La artista explicó que sufrió un cuadro de gripe y broncoespasmo, además de otros problemas de salud que enumeró durante la entrevista. Según su testimonio, la fiebre llegó a los 40 °C (104 °F), una situación que la obligó a suspender cada una de sus actividades.

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“Todo junto me agarró”, sostuvo al describir el momento que atravesaba. Hacia el final de esa semana pudo llevar tranquilidad al contar que los síntomas más intensos habían comenzado a ceder.

El llanto de Carmen Barbieri luego de que Fede Bal la sorprendiera en la previa del día de la madre
Federico Bal confirmó a Teleshow que su madre se recuperó y vuelve a trabajar

En esa charla, Barbieri detalló que había logrado pasar un día sin fiebre ni dolores corporales. “Después de una semana entera, te puedo decir que estoy sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin transpirar, sin marearme, sin escupir sangre”, señaló. También aclaró que todavía tenía una molestia persistente: “Me duele un poco la cabeza, nada más ahora”. Barbieri explicó que sus médicos evaluaron ese escenario, aunque finalmente resolvieron que continuara la recuperación en su casa, con controles.

Según relató, la decisión estuvo vinculada al riesgo de contraer otro virus en un centro de salud. “Tenían miedo de que me agarrara otro virus. Y ahí sí me quedo, como la otra vez, dos meses internada”, manifestó, en referencia a una experiencia anterior.

Carmen Barbieri vuelve a la TV
Carmen Barbieri se recuperó en su casa, bajo control médico, después de atravesar una semana con síntomas intensos

Mientras Barbieri permaneció alejada de la pantalla, la periodista Romina Lachmann ocupó su lugar en Con Carmen. La ausencia de la conductora se produjo en medio de un período de reposo absoluto, luego de que el cuadro la obligara a cancelar su agenda laboral y concentrarse en la recuperación en su domicilio.

Barbieri había contado que la fiebre, los dolores corporales y las complicaciones respiratorias afectaron su rutina de manera simultánea. Por eso, decidió seguir las indicaciones de su médico y mantenerse alejada de las actividades públicas mientras atravesaba la etapa más intensa de los síntomas.

Una mujer con anteojos negros y cabello rubio apoya los brazos en una mesa clara que contiene hojas de papel frente a un fondo urbano.
Carmen Barbieri retoma sus actividades laborales tras varios días de reposo en su casa

La conductora había mencionado, además, el antecedente de una internación prolongada. Ese recuerdo influyó en la cautela con la que abordó la situación actual. Su explicación fue que los profesionales priorizaron que continuara bajo seguimiento fuera de una institución para reducir la exposición a posibles contagios, dadas las dificultades que describió en los bronquios y el aparato respiratorio.

La actualización de Bal se conoció este lunes, después de que Barbieri compartiera públicamente los detalles de su cuadro. El actor eligió transmitir un mensaje breve y optimista sobre esta nueva etapa: “Hoy vuelve a la vida”. Según confirmó, la conductora retoma hoy su trabajo, después de una semana fuera de la pantalla.

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