El Niño deja tres muertos y más de 30.500 personas impactadas en Ecuador antes de los meses de mayor intensidad previstos

Las instituciones estatales atienden la emergencia. (Prefectura Guayas)

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Las lluvias extraordinarias asociadas al fenómeno de El Niño han dejado tres personas fallecidas y 30.534 impactadas en Ecuador desde finales de agosto, en medio de una sucesión de inundaciones, deslizamientos y desbordamientos de ríos que han alcanzado a 23 de las 24 provincias del país. La emergencia ocurre durante un período habitualmente seco en varias localidades de la región costera y mantiene bajo vigilancia a las autoridades ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Según la información de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), el balance acumulado hasta el 25 de octubre registra 629 eventos adversos, con 28.276 personas afectadas y otras 2.258 damnificadas. Los incidentes también han ocasionado daños en 7.618 viviendas, la destrucción de otras 20 y afectaciones en infraestructura vial y puentes.

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Las provincias costeras concentran las principales consecuencias. Esmeraldas registra 17.924 personas impactadas, mientras Guayas contabiliza 7.640. Ambas reúnen aproximadamente el 83 % del total nacional. Les siguen Los Ríos, con 2.292 personas; El Oro, con 882; y Manabí, con 540. Los tres fallecimientos reportados corresponden a dos personas en Azuay y una en El Oro.

Las emergencias continuaron durante el fin de semana. En Balao y Tenguel, provincia de Guayas, el desbordamiento de ríos provocó inundaciones en viviendas y calles. En determinados sectores, el agua alcanzó niveles que dificultaron la circulación de los habitantes. En la comunidad Virgen del Cisne, perteneciente a Tenguel, las estimaciones preliminares señalaron afectaciones para aproximadamente 300 familias.

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(Bomberos Milagro)

Durante la madrugada del lunes 26 de octubre, nuevas precipitaciones ocasionaron inundaciones en varios sectores de Manta, provincia de Manabí. Los reportes locales identificaron problemas en Costa Azul, Tarqui y Jocay, además de daños en instalaciones de la terminal terrestre y un mercado. Algunas instituciones educativas suspendieron preventivamente sus actividades debido a las condiciones meteorológicas.

En Azuay, un deslizamiento registrado en la comunidad de Zhumiral, cantón Camilo Ponce Enríquez, obligó a evacuar preventivamente a 15 personas pertenecientes a cuatro familias, que fueron trasladadas a un alojamiento temporal.

La magnitud de las precipitaciones también se refleja en los registros meteorológicos. Según información difundida por Primicias, la estación de Milagro, en Guayas, acumuló 195,9 milímetros de lluvia hasta el 20 de octubre, frente a una normal climatológica mensual de apenas 4,2 milímetros. El volumen registrado equivale aproximadamente a 46 veces el promedio habitual para ese mes.

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Los registros disponibles también identifican precipitaciones extraordinarias en Guayaquil, Portoviejo y La Maná. Estas anomalías evidencian la alteración del comportamiento estacional de las lluvias, aunque su intensidad y distribución varían considerablemente entre localidades.

El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño declaró oficialmente la presencia del evento a finales de agosto. Posteriormente, la Secretaría de Gestión de Riesgos estableció la alerta roja nacional mediante una resolución del 29 de agosto. Los informes técnicos posteriores confirmaron la continuidad y fortalecimiento del fenómeno.

De acuerdo con los registros oficiales, las inundaciones representan la mayoría de los eventos adversos contabilizados, seguidas por deslizamientos, vendavales y lluvias intensas. Las consecuencias incluyen interrupciones de movilidad, daños materiales y desplazamientos temporales de familias.

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Varios sectores del centro norte de Quito, donde está el área comercial y financiera de la ciudad, fueron afectados por la lluvia.

La secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, ha señalado que aproximadamente 1,3 millones de personas podrían encontrarse expuestas a los efectos del fenómeno. Las proyecciones institucionales contemplan hasta 145.523 potenciales damnificados, cifras que corresponden a escenarios preventivos y no al balance de víctimas registrado.

El Gobierno ecuatoriano ha previsto un presupuesto interinstitucional de aproximadamente USD 650 millones para acciones de prevención, reducción del riesgo y respuesta. Entretanto, los organismos técnicos mantienen el seguimiento de las condiciones oceánicas y atmosféricas, particularmente ante noviembre y diciembre, meses durante los cuales se prevé una mayor madurez del evento.

Las autoridades continúan evaluando los daños y actualizando los reportes territoriales. Las emergencias registradas durante el 26 de octubre podrían modificar las cifras nacionales, mientras las comunidades afectadas enfrentan nuevas precipitaciones antes del inicio habitual de la temporada lluviosa en la Costa ecuatoriana.

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