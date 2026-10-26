Riquelme y Cascini hablaron del presente de Boca en un programa sin saber que estaban en vivo: del comentario sobre Villa a la mención a Ponzio

El presidente de Boca y el exdirigente dialogaron con el periodista en director sin saber

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Boca Juniors logró una victoria vital por 1-0 sobre Independiente en Avellaneda para acomodarse en lo más alto de la Tabla Anual. Horas después del triunfo, el periodista Flavio Azzaro llamó al aire a Raúl Cascini, ex miembro del recordado Consejo de Fútbol de la dirigencia xeneize, y la conversación terminó con la intervención de Juan Román Riquelme, presidente de la institución, que desconocía que su voz se escuchaba en directo.

El intercambio se vivió en el programa No podemos perder, del canal AZZ. El ciclo conducido por Azzaro reúne millones de seguidores y suele extenderse durante horas. La emisión ya llevaba más de tres horas cuando, pasada la 1 de la mañana, el periodista advirtió que tenía una llamada perdida de Cascini desde hacía una hora y media.

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“Che, tengo una llamada perdida de Raúl Cascini, es de hace una hora y media, lo voy a llamar...”, dijo antes de comunicarse con el exmediocampista. Azzaro puso el teléfono en altavoz junto al micrófono, sin avisarles a sus interlocutores que saldrían al aire. Cascini atendió mientras escuchaba la transmisión: “Qué hacés Flavio, justo te estaba escuchando...”. Desde el fondo, se escuchó que Riquelme le pidió: “Decile que lo estábamos escuchando”.

El periodista le preguntó cuándo asistiría al programa y lo desafió por su salida del Consejo de Fútbol: “¿Cuándo vas a venir al programa, o ahora que no sos más del Consejo de Fútbol no hablás más de Boca?”. Cascini respondió entre risas que no aconsejaba a nadie y se definió como “un acompañante, un amigo”.

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La conversación se produjo tras un doble clásico: Boca venció 1-0 a Independiente en Avellaneda y River derrotó a Racing en el Monumental. El exfutbolista cargó al conductor, identificado con la Academia: “Te estoy escuchando llorar, boludo... Yo sé que ustedes no le van a ganar nunca a la gallina, boludo...”.

Azzaro le respondió con otra provocación y aludió a una versión que lo ubicaba en el lugar que Cascini había dejado en el Consejo de Fútbol. Luego insistió con la invitación para que asistiera al ciclo. “El domingo, después de ganarle a Ponzio, voy...”, prometió el ex dirigente de Boca.

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El ex futbolista fue autor del penal que le dio a Boca el título mundial ante Milan en la Copa Intercontinental 2003, y su mención a Leonardo Ponzio sorprendió a la mesa porque no habló directamente de River. El mediocampista integraba la secretaría de fútbol del club de Núñez y, desde hacía algunos meses, había asumido como DT tras la salida de Eduardo Coudet.

La charla derivó hacia una apuesta pendiente. Azzaro le recordó a Cascini que no había pagado un asado, y Riquelme intervino desde el fondo: “Decile al Flaco que nunca pagó un pedazo de carne”. El ex mediocampista de 55 años confirmó la acusación contra el conductor, quien había trabajado durante años como panelista en programas televisivos después de retirarse del fútbol. Azzaro reconoció la voz que se oía detrás de su interlocutor y comenzó un intercambio de referencias internas y risas.

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El exmediocampista aseguró que asistiría después del próximo partido y le preguntó al conductor si prefería que llegara a las 11 de la noche. Azzaro cerró ese tramo con una felicitación: “Qué contentos que están, eh, me pone feliz que les vaya bien...”. Riquelme contestó con una frase que se convirtió en meme: “Sabés qué asado nos comimos, estamos acá hechos mierda...”.

El presidente de Boca también lanzó un comentario sobre Sebastián Villa, quien había comenzado desde el banco de suplentes ante el Rojo: “Nos enteramos de que Villa no jugaba y nos quedamos”. Azzaro interpretó la frase como un posible reclamo y decidió cortar el tema al advertirles que estaban en directo: “No seas boludo, Román, que estamos al aire...”. Cascini reaccionó sorprendido: “¿Estamos al aire? Por qué no contás, ¿la puta que te parió? Decile al gallina que tenés ahí que lo voy a agarrar cuando vaya...”, en alusión a Renzo Pantich, periodista que cubre a River.

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El próximo compromiso de Boca en el campeonato local será el Superclásico ante River Plate el domingo desde las 15 en La Bombonera. Tras el triunfo contra Independiente, el Xeneize llegó a 57 puntos y dejó atrás a Rosario Central (56). Además, el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena ya se encuentra clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura y cosecha 27 unidades en la Zona A, solo por detrás de Instituto (29).