Panamá

Gremio empresarial pide que la reconstrucción por el sismo en Panamá incluya vivienda segura, reactivación económica y continuidad educativa

La vuelta a la normalidad no puede esperar: la vida y la dignidad de las familias son prioridad, manifiesta la Apede

Hasta el momento los ejecutivos de empresa califican la asistencia gubernamental como insuficiente frente a la escala de la emergencia. (Miviot)
Hasta el momento los ejecutivos de empresa califican la asistencia gubernamental como insuficiente frente a la escala de la emergencia. (Miviot)
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La reconstrucción tras el terremoto de 7.5 grados que sacudió a Panamá el 9 de octubre exige transparencia, rapidez y resultados concretos para las familias afectadas.

Así lo plantea la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), gremio empresarial que difundió un balance oficial que detalla la magnitud del daño, y reclama al Gobierno agilizar la puesta en marcha del fideicomiso creado para canalizar donaciones privadas.

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El reclamo llegó de la mano de su presidente, Alberto López Tom, quien calificó la asistencia como insuficiente frente a la escala de la emergencia.

El balance gubernamental contabilizó, además, más de 853 centros educativos evaluados en las zonas del sismo. La Apede pidió conocer los resultados de esas inspecciones y rehabilitar con rapidez los planteles que lo requieran para evitar que la interrupción escolar se prolongue.

El gremio planteó que la reconstrucción debe atender de forma simultánea tres frentes: la vivienda, el empleo y la escolaridad de los menores afectados. Sin alternativas claras para continuar las clases, advirtió que la recuperación de las familias quedará incompleta.

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Posterior al sismo del 9 de octubre más de 11 mil viviendas han sido evaluadas por daños y cerca de 5.600 personas continúan en albergues, según cifras oficiales recogidas por la Apede. (Miviot)
Posterior al sismo del 9 de octubre más de 11 mil viviendas han sido evaluadas por daños y cerca de 5.600 personas continúan en albergues, según cifras oficiales recogidas por la Apede. (Miviot)

López Tom remarcó que detrás de las cifras hay rutinas interrumpidas y familias que esperan respuestas. “Estas cifras representan vidas que han cambiado, rutinas interrumpidas y familias que necesitan respuestas”, planteó.

Tras el terremoto que golpeó a varias provincias panameñas, más de 11 mil viviendas resultaron evaluadas por daños y cerca de 5.600 personas continúan en albergues, según cifras oficiales.

A través de su presidente, la asociación empresarial exigió que la reconstrucción incluya vivienda segura, reactivación económica y continuidad educativa para esas familias.

Valora la decisión del Gobierno de crear un fideicomiso para canalizar los aportes del sector privado, aunque esperan su pronta puesta en marcha para que esos recursos se traduzcan en soluciones concretas para las familias que perdieron su hogar.

El presidente de la Apede solicitó además que quienes administren los fondos rindan cuentas de forma pública. “Informar cuánto se recibe, cómo se invierte y a quiénes beneficia permite honrar esa confianza”, sostuvo el dirigente.

Alberto López Tom, presidente de la Apede, expresó que las cifras del desastre representan vidas que han cambiado, rutinas interrumpidas y familias que necesitan respuestas. Cortesía Apede
Alberto López Tom, presidente de la Apede, expresó que las cifras del desastre representan vidas que han cambiado, rutinas interrumpidas y familias que necesitan respuestas. Cortesía Apede

Pidió evitar que se repitan errores del pasado. Según afirmó, la urgencia debe combinarse con rigor técnico y rendición de cuentas “para evitar las malas experiencias vividas durante la pandemia”.

El gremio también reconoció el trabajo de voluntarios, empresas, organizaciones sin fines de lucro e instituciones públicas que aportaron alimentos, insumos y asistencia desde los primeros días. Mencionó en particular la labor de los funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil y de los estamentos de seguridad en las zonas golpeadas por el sismo.

Las regiones de Azuero, Coclé y Veraguas concentran buena parte del daño reportado. La Apede las describió como comunidades que durante generaciones sostuvieron el desarrollo agrícola, ganadero, turístico y comercial del país.

Para el gremio, la reconstrucción no puede limitarse a levantar paredes. El presidente de APEDE sostuvo que cada negocio cerrado representa un golpe directo al sustento familiar: “Cada día sin abrir, cada evento suspendido, significa ventas que no llegan, mientras las cuentas siguen pendientes”, dijo.

El gremio pidió inspecciones ágiles para permitir reaperturas seguras y evaluar, según cada caso, financiamiento, períodos de gracia y apoyo para recuperar inventarios.

Sede de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) gremio que exige mayor agilidad en apoyo a los damnificados por el sismo. (Cortesía)
Sede de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) gremio que exige mayor agilidad en apoyo a los damnificados por el sismo. (Cortesía)

La asociación sugirió priorizar la contratación de empresas y trabajadores locales para que los recursos de la reconstrucción circulen dentro de las propias comunidades afectadas.

El llamado del gremio se dirigió de forma directa a varias carteras del Estado. Convocó al Ministerio de Comercio e Industrias, al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a la Autoridad de Turismo de Panamá y a la Autoridad de la pequeña y mediana empresa para diseñar junto al sector privado una estrategia que fortalezca la producción agropecuaria, el turismo, el comercio y el acceso al financiamiento.

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