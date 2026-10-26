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Rocío Robles contó la divertida condición que le impuso a Adrián Suar mientras participa en MasterChef: “Está obligado”

Durante una charla en el streaming del certamen, la periodista sorprendió al referirse a una costumbre de su pareja

En medio de su paso por el stream, la participante de MasterChef Celebrity se refirió a las películas que le hizo ver Adrián Suar y un comentario suyo desató risas (Telefe Streams)
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Hace más de un año que Adrián Suar y Rocío Robles dejaron de esconder su relación frente a las cámaras. Desde entonces, la pareja se mostró en eventos públicos, compartió proyectos y realizó viajes a solas, mientras consolidaba un vínculo que despertó el interés del mundo del espectáculo. Ahora, en medio de la participación de la periodista en MasterChef Celebrity (Telefe), Robles sorprendió con una confesión sobre la intimidad de su relación y contó cómo Suar la acompaña durante su paso por el certamen de Telefe.

Ante la consulta de Cachete Sierra sobre si el actor mira el programa o solamente algunos recortes, la periodista respondió con humor: “No, él está obligado a mirar”. Y reiteró: “Está obligado. Yo lo acompañé en todos sus proyectos, se tiene que mirar los míos. Me ha hecho ver películas espantosas”.

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También reconoció que, pese a sus críticas, terminó viendo esas producciones junto a su pareja. “¡Y yo las he mirado también!”, admitió. Cuando señalaron que probablemente lo había hecho por amor, Robles sumó otro detalle de la dinámica cotidiana entre ambos: “Aparte, se beneficia de los platos que aprendo a hacer”.

Con una divertida declaración, la periodista reconoció el apoyo mutuo con su pareja a la hora de apoyar sus proyectos (Instagram)
Con una divertida declaración, la periodista reconoció el apoyo mutuo con su pareja a la hora de apoyar sus proyectos (Instagram)

La participación de Robles en el certamen ya había sido motivo de conversación para Suar. A comienzos de octubre, el actor visitó Sería Increíble, el ciclo que conduce su hijo Toto Kirzner en Olga, y habló sobre el desempeño de su pareja en la competencia gastronómica. Durante la charla, Toto le preguntó por un almuerzo al que no había podido asistir y en el que Robles había preparado ravioles.

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“¿Cómo le salieron?”, quiso saber el conductor. Suar respondió con entusiasmo: “Muy bien, espectacular. Cocina muy bien”. A partir de esa afirmación, Toto le consultó: “¿Pero ella ya sabía cocinar?“. “Sí”, confirmó Suar, y agregó que Robles había “perfeccionado un montón” su técnica durante la experiencia en MasterChef Celebrity.

El actor también contó cómo se preparaba la periodista antes de comenzar las grabaciones. “Antes de empezar el programa, dos, tres veces hizo algo. Muy bien”, relató. Luego volvió a destacar sus condiciones para la cocina y repitió: “Tiene muy buena mano, muy buena mano”. Suar también remarcó que las preparaciones de Rocío tenían buen sabor y valoró el progreso que observó desde que comenzó su participación en el certamen. “Yo no sé cuánto, pero debe grabar tres, cuatro veces por semana seguro”, expresó. De esa forma, explicó que la participación de su pareja le demanda varias jornadas de trabajo y que, a pesar de ese ritmo, ella logró avanzar en sus preparaciones y adquirir nuevos conocimientos dentro de la competencia.

El productor contó que su actual pareja tiene un gran talento para la cocina (Video: Sería Increíble-Olga)

La conversación con Suar también derivó en bromas sobre sus propios hábitos culinarios y sobre lo que suele preparar durante las primeras citas. Cuando le preguntaron qué cocinaría en ese contexto, respondió: “Hamburguesas”. Natalie Pérez, que se encontraba presente en el estudio, agregó: “Una tostada a la mañana te hace”, en referencia a quienes no suelen desenvolverse demasiado en la cocina.

Más tarde, Pérez quiso saber si Robles le había cocinado a Suar durante los primeros encuentros de la pareja. “Creo que no. Más adelante cocinó”, respondió él. La pregunta llevó la charla hacia el papel que puede tener la cocina dentro de una relación y Suar compartió una reflexión sobre el vínculo entre preparar buenos platos y generar interés en una pareja. “Cocina, la verdad que cocina... Viste que la mujer cuando cocina muy bien tiene onda”, afirmó el actor. Toto Kirzner coincidió con esa apreciación y respondió: “Tiene onda”. La conversación terminó entre comentarios sobre las habilidades culinarias de Robles y las diferencias con la relación que Suar mantiene con la cocina.

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