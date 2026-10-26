América Latina

Evo Morales advierte: “Si siguen eliminándonos como movimiento político, puede volver la lucha armada”

El expresidente señaló que la exclusión política de organizaciones indígenas y campesinas está incitando el surgimiento de movimientos armados en el país. Aclaró que él “no está de acuerdo”

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, durante un acto público en una imagen de archivo. REUTERS/Patricia Pinto
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, durante un acto público en una imagen de archivo. REUTERS/Patricia Pinto
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El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) advirtió que la exclusión política de los movimientos indígenas y campesinos podría empujar a las nuevas generaciones a formas radicales de confrontación.

“Tengo mucho miedo, si siguen eliminándonos como movimiento político de liberación democrático, cualquier momento puede volver la lucha armada”, afirmó durante un acto con sus seguidores en el Trópico de Cochabamba, al cnetro del país. El exmandatario aclaró que él “no está de acuerdo” con este método de reinvidicación política pero que “eso está insinuando la derecha”.

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“Prefiero la lucha social de reivindicación social que la lucha armada”, afirmó el líder cocalero y dijo que la organización política que lideró durante casi tres décadas, el Movimiento Al Socialismo (MAS), evitó “una lucha armada” en el país al ganar las elecciones en 2005.

Más tarde, en una entrevista con la radio Kawsachun Coca, Morales afirmño: “marginar, excluir, condenar a dirigentes, ojalá no nos lleve a que las nuevas generaciones piensen en un levantamiento armado, no queremos eso”.

El expresidente Evo Morales radica en el Trópico de Cochabamba donde se dedica al piscicultura y mantiene actividades políticas con sus seguidores. REUTERS/Agustin Marcarian
El expresidente Evo Morales radica en el Trópico de Cochabamba donde se dedica al piscicultura y mantiene actividades políticas con sus seguidores. REUTERS/Agustin Marcarian

Las declaraciones del líder cocalero se enmarcan en un contexto de cambio político en Bolivia, tras la llegada al poder de Rodrigo Paz en noviembre de 2025 y el desplazamiento del MAS, que gobernó el país durante casi dos décadas (2006-2025).

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Morales, que permanece desde hace dos años en el Trópico de Cochabamba mientras enfrenta procesos judiciales y tiene pendiente una orden de aprehensión por trata de personas, acusa al Gobierno y a las instituciones de excluir políticamente a los sectores indígenas, campesinos y populares.

El exmandatario tiene limitada la posibilidad de volver a postular a la Presidencia, después de que la justicia constitucional estableciera un máximo de dos mandatos presidenciales, continuos o discontinuos. Adicionalmente, se distanció del MAS tras su ruptura con el expresidente Luis Arce (2020-2025) y todavía no logró obtener la personería jurídica del nuevo partido que ha conformado y al que ha denominado Evo Pueblo.

El líder cocalero ha recurrido en ocasiones anteriores a la advertencia de una posible rebelión ante lo que considera una persecución contra su movimiento. Entre 2024 y 2025, sus seguidores protagonizaron movilizaciones para exigir su habilitación como candidato presidencial, en medio de enfrentamientos con la Policía y bloqueos de carreteras.

Una simpatizante del expresidente boliviano Evo Morales con un cartel de apoyo en una protesta contra su inhabilitación como candidato para las próximas elecciones presidenciales, cerca del Palacio de Gobierno en La Paz, Bolivia, el miércoles 28 de mayo de 2025. (AP Foto/Juan Karita)
Una simpatizante del expresidente boliviano Evo Morales con un cartel de apoyo en una protesta contra su inhabilitación como candidato para las próximas elecciones presidenciales, cerca del Palacio de Gobierno en La Paz, Bolivia, el miércoles 28 de mayo de 2025. (AP Foto/Juan Karita)

Sus declaraciones se producen también en un escenario de creciente confrontación entre el evismo y el Gobierno de Paz, que ha estrechado sus vínculos con Estados Unidos y se ha sumado a iniciativas regionales de seguridad contra el narcotráfico. Morales cuestiona estas políticas y denuncia una estrategia para debilitar a la izquierda.

El Gobierno no ha hecho referencia a las afirmaciones recientes de Morales, pero anteriormente ha rechazado amenazas de movilización y lo ha acusado de promover la confrontación.

Ante el anuncio de marchas de sus seguidores, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo afirmó el 9 de octubre que la administración de Paz no permitiría la convulsión social y que haría cumplir el estado de excepción vigente en el país hasta fin de año.

“La democracia es un patrimonio de todos y nadie va a convulsionar nuevamente el país, nadie va a interrumpir nuevamente el tránsito de mercancías, nadie va a evitar que tengamos medicinas en nuestros hospitales, que seamos atendidos, nadie tiene el derecho a hacerlo”, afirmó Aramayo en referencia a los casi 50 días de bloqueos en el país entre mayo y junio de este año.

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