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Reveló detalles de una campaña de GTA 6 y fue despedido: el anuncio costaba 4 millones de dólares

La promoción de Rockstar en Miami incluye sillas y sombrillas inspiradas en Vice City, pero la difusión anticipada de imágenes tuvo consecuencias laborales para un creador de contenido

GTA 6 reveló sus primeras estaciones de radio. (Rockstar)
GTA 6 reveló sus primeras estaciones de radio. (Rockstar)
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La campaña promocional de Grand Theft Auto VI en Miami terminó costándole el empleo a un trabajador que publicó imágenes de una acción publicitaria antes de que se hiciera oficial. Graham Simmon, un creador de contenido en TikTok, reveló detalles del mobiliario de playa que Rockstar Games preparaba para promocionar el videojuego, una iniciativa valorada en 4 millones de dólares.

La acción forma parte de una estrategia para convertir distintos puntos de Miami en escenarios inspirados en Vice City, la ciudad ficticia que protagoniza la nueva entrega de la saga. La promoción incluye murales, carteles, vehículos y otros elementos visuales relacionados con el juego, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre.

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Simmon publicó un video en el que mostraba sillas y sombrillas con los logotipos de Vice City y GTA VI antes de que el material fuera instalado oficialmente. Las imágenes se difundieron rápidamente entre los seguidores de la franquicia y terminaron circulando en distintas redes sociales y comunidades dedicadas al título de Rockstar.

Un creador de contenido de TikTok publicó anticipadamente la campaña publicitaria que viene preparando Rockstar en Miami para promocionar GTA 6.
Un creador de contenido de TikTok publicó anticipadamente la campaña publicitaria que viene preparando Rockstar en Miami para promocionar GTA 6.

El creador de contenido reconoció posteriormente que había cometido un error al publicar el material y explicó que la empresa para la que trabajaba decidió despedirlo tras la filtración.

Cómo la filtración de GTA 6 le costó el empleo al tiktoker

El 20 de octubre, Simmon publicó un nuevo video en TikTok para explicar las consecuencias de haber difundido las imágenes de la campaña publicitaria. Según su relato, la publicación original había tenido menos de 1.000 visualizaciones antes de que le solicitaran retirarla.

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Sin embargo, otros usuarios copiaron el contenido y lo compartieron en internet, lo que amplificó su difusión más allá de la audiencia inicial.

El creador afirmó que la empresa para la que trabajaba no recibió bien lo ocurrido y decidió poner fin a su relación laboral. También señaló que entendía los motivos de la decisión y que no podría volver a trabajar para esa compañía.

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
La locación de GTA 6 se encuentra inspirada en Miami. (Rockstar)

El episodio muestra los riesgos que enfrentan los trabajadores cuando divulgan información sobre campañas comerciales que todavía no han sido presentadas al público. En este caso, el material no correspondía a imágenes del juego ni a información sobre su historia, sino a elementos físicos preparados para una promoción.

Una campaña de 4 millones de dólares para convertir Miami en Vice City

La iniciativa publicitaria forma parte de un acuerdo entre Rockstar Games y Boucher Brothers, una empresa dedicada a la gestión hotelera y a los servicios en zonas costeras de Estados Unidos, especialmente en Florida.

La campaña contempla intervenciones en lugares emblemáticos de Miami, entre ellos el Kaseya Center y hoteles de la zona. Además de los elementos gráficos relacionados con GTA 6, la promoción incluye equipamiento de playa que incorpora la identidad visual de Vice City.

El objetivo es trasladar la estética del videojuego al entorno real y generar expectativa antes de su estreno. Miami tiene un papel central en esta estrategia debido a su relación con el ambiente de Florida que inspira el mundo ficticio de la nueva entrega.

La preventa de GTA 6 otorgará el Pack Vintage de Vice City con un vehículo, garaje, atuendos, peinados y un patrón de arma inspirado en Tommy Vercetti.
Rockstar Games invierte 4 millones de dólares para transformar una zona de Miami en Vice City.

La cifra de 4 millones de dólares corresponde al valor atribuido a la campaña promocional, aunque no se han detallado públicamente todos los componentes del presupuesto.

Rockstar busca evitar nuevas filtraciones antes del estreno

La divulgación anticipada del mobiliario habría contravenido los compromisos de confidencialidad asociados al trabajo de Simmon. Este tipo de acuerdos suele impedir que empleados y colaboradores compartan imágenes, documentos o detalles de proyectos antes de la fecha autorizada.

La campaña también ha generado curiosidad entre los seguidores de la franquicia por la posibilidad de encontrar objetos promocionales relacionados con el juego en las playas de Miami.

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
Rockstar combate las filtraciones de GTA 6 a pocas semanas de su lanzamiento oficial.

Según la información difundida sobre la iniciativa, Boucher Brothers habría dispuesto seguridad privada para vigilar el equipamiento durante la noche y evitar robos por parte de aficionados o coleccionistas.

La filtración de Simmon no está relacionada con el contenido jugable de GTA 6, pero expuso detalles de una campaña que Rockstar todavía no había presentado oficialmente. Con el lanzamiento previsto para el 19 de noviembre, la compañía continúa preparando acciones promocionales para uno de los videojuegos más esperados de los últimos años.

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