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Una ex figura de la Premier League mostró cómo quedó su pierna tras el ataque de un perro: “Mi mascota evitó una situación horrible”

Jermaine Pennant sufrió la mordida de un Pastor Alemán, recibió más de 50 puntos y podría necesitar una cirugía plástica. IMÁGENES SENSIBLES

Jermaine Pennant
Jermaine Pennant contó la situación que vivió en sus redes sociales
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Jermaine Pennant necesitó más de 50 puntos de sutura tras sufrir el ataque de un pastor alemán durante un paseo con sus perros en el norte de Londres. El ex futbolista inglés, de 43 años, afirmó que recibió cuatro mordeduras en la pierna derecha y que uno de sus animales, un Akita Americano llamado King, intervino cuando el perro atacante se aferró a él.

El ex extremo de Arsenal, Liverpool y Stoke City relató el episodio en una publicación de Instagram y más tarde amplió su testimonio en declaraciones a The Sun. Pennant pasó la noche en el hospital y aseguró que los médicos le indicaron que una de las heridas podría requerir cirugía plástica.

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Según el relato de Jermaine Pennant, el episodio comenzó cuando un pastor alemán atacó a King durante el paseo. El ex jugador intervino para defender a su perro, pero el animal cambió su objetivo y lo mordió en la pierna.

Fui atacado por un pastor alemán. Intenté proteger a King, pero el perro me mordió la pierna”, contó Pennant. “Estaba en el suelo con el perro todavía agarrado, sin dar señales de soltarme, hasta que King intervino porque no sabía lo que estaba pasando”. El exfutbolista describió que permaneció varios segundos en el suelo mientras el perro mantenía la mordida. “Lo siguiente que recuerdo es que me estaba atacando”, declaró. “Estaba en el suelo y lo tuve sobre la pierna durante al menos cinco segundos”.

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Jermaine Pennant
El ex futbolista sufrió el ataque de un perro

Pennant señaló que la sensación fue de una fuerza difícil de contener. “Sentí una presión enorme. Imagínense la fuerza de la mordedura de un perro”, explicó al diario británico. King, el Akita Americano que acompañaba al exjugador, reaccionó cuando advirtió el ataque. Pennant sostuvo que su mascota logró alejar al otro perro y evitó que la situación derivara en consecuencias mayores.

“Pero en cuanto lo hizo, ahuyentó al perro y evitó lo que podría haber sido una situación horrible para mí”, manifestó. Tras el enfrentamiento, Pennant temió que King hubiera resultado gravemente herido. El perro estaba cubierto de sangre, aunque luego comprobó que no era suya.

“King salió ileso, solo con un pequeño mordisco en la pierna, pero estaba cubierto de sangre que no era mía”, escribió el exjugador en Instagram. “En ese momento olvidé la agonía que sentía y se me encogió el corazón, pero no era el de King”.

En la imagen que compartió después del ataque, Pennant aparece con una venda en la pierna junto a King, en un sofá. En ese mensaje, definió a su perro como su “héroe” y agradeció a su pareja, Mimmi Montgomery, por cuidar de ambos. “Mi héroe sigue protegiéndome y cuidando de mí. Rey, eres una leyenda, te quiero, el mejor amigo del hombre. Gracias Mimmi Montgomery por cuidar de los dos”, escribió.

Jermaine Pennant
Su perro intervino mientras estaba siendo atacado

El exfutbolista también destacó que la reacción de King fue decisiva. “Me salvó la vida. Si King hubiera sido un perro más pequeño, no habría habido ninguna posibilidad”, afirmó en diálogo con The Sun. Después del ataque, Pennant pidió un automóvil por una aplicación para trasladarse al hospital. Allí recibió tratamiento por las cuatro mordeduras que sufrió en la pierna derecha y le aplicaron más de 50 puntos de sutura.

El actual comentarista de talkSPORT indicó que pasó la noche bajo atención médica y que existe la posibilidad de que necesite una intervención de cirugía plástica por una de las lesiones, según detalló el medio británico.

Pese a la gravedad de las heridas, Pennant decidió no presentar una denuncia ante la policía. El exfutbolista no dio detalles sobre el dueño del pastor alemán ni sobre las circunstancias posteriores al incidente. Pennant se retiró en 2018 tras una carrera de 19 años como profesional. Durante ese período disputó 231 partidos en la Premier League y pasó, entre otros clubes, por Arsenal, Liverpool, Leeds United, Birmingham City, Portsmouth y Stoke City.

Jermaine Pennant
Pennant se destacó en la Premier League

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