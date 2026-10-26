Ollas, palos y telas detrás de la puerta: la alarma casera con la que una cubana intenta dormir tranquila ante la ola de robos

La mujer cubana aparece en un video difundido por su familiar mientras organiza recipientes metálicos, telas y otros objetos para que hagan ruido si alguien fuerza el acceso a la vivienda. Video cortesía ciudadana.

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Una mujer cubana colocó recipientes metálicos, palos, telas y otros objetos detrás de la puerta de su vivienda para crear una alarma casera contra posibles intrusos, según se observa en un video difundido en redes sociales. La escena, presentada con humor por su familiar, expone la preocupación de muchas familias ante los robos y hurtos en Cuba.

En las imágenes, compartidas desde la cuenta de la ciudadana cubana, Susana Nápoles, la mujer arma una barrera con elementos domésticos que, al caer o desplazarse, producirían ruido y alertarían a quienes están dentro de la casa. La puerta, de madera y con signos de deterioro, queda asegurada además con cierres y objetos apoyados desde el interior.

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“Porque aquí hay mucho robo y muchas cosas. No puedo vivir para estar tranquila”, dice durante la grabación, mientras intenta acomodar cada pieza.

Ollas y palos como advertencia ante una posible entrada

El sistema no parece diseñado para impedir por completo el ingreso de una persona. Su objetivo sería generar un estruendo si alguien mueve la puerta durante la madrugada. La mujer coloca varios objetos uno detrás de otro, entre ellos una olla y utensilios metálicos, con la intención de que se desplomen si se fuerza el acceso.

El mecanismo busca generar un estruendo si mueven la puerta durante la madrugada y combina obstáculos domésticos, aunque no reemplaza una cerradura segura ni la intervención policial ante un delito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Vamos a ponerle un jaco y una olita”, comenta mientras organiza los objetos. También explica que necesita agregar otro elemento para que la estructura quede firme.

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La secuencia refleja una respuesta doméstica frente a la inseguridad: ante la falta de acceso a alarmas electrónicas, cámaras o cerraduras reforzadas, algunas personas recurren a recursos disponibles en sus viviendas. El mecanismo combina obstáculos físicos y una advertencia sonora, aunque no sustituye una cerradura segura ni una intervención policial ante un delito.

La publicaciónmuestra el miedo expresado por la mujer, quien asocia esas medidas con la necesidad de poder dormir tranquila.

Los robos y hurtos, entre las principales preocupaciones de los hogares

El testimonio se conoce en un escenario de denuncias recurrentes por robos en viviendas, sustracciones de vehículos eléctricos y asaltos a personas en distintas provincias cubanas.

Datos difundidos por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), recogidos por medios independientes, registraron 2.833 delitos verificados en Cuba durante 2025, un aumento del 115% frente a 2024. De ese total, 1.536 correspondieron a robos, según la información publicada.

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Las cifras no constituyen un registro oficial estatal y dependen de casos documentados por esa organización. Aun así, muestran un aumento de denuncias ciudadanas que circulan a través de redes sociales, medios independientes y grupos vecinales.

Una infografía detalla el registro del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana sobre el aumento de robos y delitos verificados en distintas provincias de Cuba durante 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Matanzas, el OCAC contabilizó 155 robos durante el primer semestre de 2026, por encima de los 143 casos registrados en toda la provincia durante 2025. Un artículo del periódico estatal Girón también reconoció recientemente actos de vandalismo y sustracciones atribuidos a menores de edad, como el robo de tuberías y teléfonos móviles.

La preocupación se extiende a vehículos eléctricos y herramientas de trabajo. El 24 de octubre, una familia ofreció una recompensa por la recuperación de un triciclo eléctrico de carga robado frente al Hospital Provincial de Camagüey. El vehículo era utilizado por sus propietarios y fue sustraído durante la madrugada, de acuerdo con la denuncia publicada en Facebook.

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