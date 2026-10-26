Elina Costantini aseguró que recibe mensajes de Jesús, la Virgen, el Diablo y los extraterrestres: cómo se le aparecen y qué le habrían dicho

La pareja de Eduardo Costantini estuvo de visita en PH: Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe.

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Elina Costantini aseguró que recibe mensajes de extraterrestres, Jesús, la Virgen y sus antepasados durante su participación en PH: Podemos Hablar, el ciclo de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff. La actriz relató que vive esas experiencias desde los cinco años y sostuvo que para ella son parte de algo cotidiano.

Sus palabras se dieron en la emisión de este sábado, que reunió también a Karina Mazzocco, Coco Sily, Mernuel y Sol Pérez. Ante las preguntas de Kusnetzoff y los otros invitados, Costantini explicó que la información no le llega durante los sueños, sino en momentos habituales, como cuando estudia o juega.

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Costantini vinculó los mensajes con la historia de su familia

La invitada contó que, según su percepción, sus ancestros le transmitieron desde pequeña una idea ligada a las mujeres de su familia. “Vos tenés que tratar de derribar esta historia que tenemos, desde hace tantos años, que fuimos las mujeres dejadas. Elina, tenés que hacer una familia”, afirmó que le dijeron.

También sostuvo que escribió durante años aquellos mensajes que recibía y que más tarde encontró coincidencias al conversar con su abuela materna. Mazzocco le preguntó si había tenido esa información antes de que su familia le relatara los episodios de generaciones anteriores. “Me bajaba sola”, respondió Costantini sobre aquella data y las revelaciones.

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Costantini afirmó que sus ancestros le pidieron que formara una familia (Crédito: Adrián Escandar)

Consultada sobre esas experiencias en la actualidad, Elina Costantini respondió que siguen ocurriendo, aunque perdió ese supuesto poder durante algunos años, cuando debió vivir unos meses en Uruguay durante la pandemia de coronavirus.

Así las cosas, afirmó que hoy en día se conecta con personas fallecidas y con figuras religiosas. “También mucho con la Virgen, con Jesús, que se me ha aparecido muchas veces en sombras”, sostuvo, y añadió que también recibió mensajes del Diablo y de extraterrestres.

La actriz señaló que había dejado de percibir esas comunicaciones en medio de su mudanza al país vecino y de los trámites que debió realizar allí. Sin embargo,según relató, recuperó esa conexión hace aproximadamente un año y medio.

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El relato sobre un ser de “Upmeal” y un mensaje para ayudar a las mujeres

Durante la conversación, Costantini afirmó que uno de los mensajes que recibió en 2018 estaba vinculado con “ayudar a las mujeres”. Luego describió a un extraterrestre que, según dijo, se le presentó y le indicó que tenía 1280 años, una edad que pese a ser milenaria, Costantini la ubicó dentro de la etapa de juventud de los supuestos seres de otro planeta.

Ante la consulta de Mazzocco sobre su procedencia, aseguró que venía de un planeta llamado “Upmeal”, que deletreó como “U-P-M-E-A-L”. También sostuvo que algunos animales pueden advertir la presencia de esos seres. “No estamos solos en el mundo, hay muchos planetas”, concluyó.

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