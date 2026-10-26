El ranking de los deportistas mejores pagados en la historia: qué lugar ocupa Lionel Messi y las nuevas estrellas que se sumaron

Kevin Durant y Stephen Curry se sumaron a la lista de los deportistas con más de 1.000 millones de dólares de ganancias (Cary Edmondson-Imagn Images-REUTERS)

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La revista Forbes confirmó en un informe que Stephen Curry y Kevin Durant se convirtieron en los dos atletas más recientes en superar los mil millones de dólares en ganancias acumuladas a lo largo de su carrera profesional, un hito que eleva a nueve la cantidad de deportistas que integran ese grupo. Según la publicación, Lionel Messi ocupa un puesto de privilegio en dicha nómina.

El club de los mil millones nació en 2009, cuando Woods se convirtió en el primer deportista en actividad en superar esa cifra. Pasaron ocho años hasta que otro atleta repitiera el logro: el boxeador Floyd Mayweather cruzó esa barrera en 2017. Desde entonces, el ingreso de capital hacia el deporte profesional aceleró de forma considerable la expansión de ese grupo.

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Ambas estrellas de la NBA superaron los mil millones de dólares durante la temporada 2025-26. De acuerdo con las proyecciones de Forbes, Curry percibirá 203,6 millones de dólares durante la temporada 2026-2027, lo que lo convertiría en el primer jugador de básquet en activo en superar los 200 millones en un año. Durant, por su parte, recibirá 104,9 millones en el mismo período. Ambos se ubicarán como los dos basquetbolistas mejor pagados de la liga y superarán a Floyd Mayweather, Roger Federer y Phil Mickelson para ocupar el quinto y sexto lugar del ranking histórico de ganancias acumuladas hacia la primavera boreal de 2027.

Cristiano Ronaldo es el deportista mejor pago de la historia (REUTERS/Stringer)

El informe de Forbes ubicó a Cristiano Ronaldo en la primera posición de la lista histórica, con ganancias acumuladas de 2.090 millones de dólares hasta el momento. El delantero portugués, de 41 años, se convirtió este año en el primer deportista en actividad en superar los USD 2.000 millones en ganancias de carrera, impulsado por su salario en el Al Nassr de la Liga Profesional Saudita y por una carpeta de contratos publicitarios entre los más lucrativos del deporte mundial. Según las proyecciones de la publicación, CR7 sumará otros 300 millones durante esta temporada, lo que elevaría su total acumulado a USD 2.390 millones.

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En segundo lugar se ubica Tiger Woods, con 1.970 millones acumulados, mientras que Lionel Messi ocupa el tercer puesto con 1.870 millones. LeBron James completa el cuarto lugar, con 1.680 millones en ganancias de carrera.

Según el reporte Forbes, Messi tuvo en su momento una oferta de la Liga Profesional Saudí que le habría garantizado 400 millones anuales tras la finalización de su contrato con el Paris Saint-Germain en 2023, pero optó por un camino distinto al de su histórico rival Cristiano Ronaldo y se incorporó al Inter Miami, de la Major League Soccer (MLS). Esa decisión, señaló Forbes, impulsó de manera significativa el valor de la franquicia estadounidense hasta los 1.350 millones, y derivó en un ingreso estimado de 145 millones para el propio Messi durante este año.

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Lionel Messi completa el podio histórico. Sus ganancias crecieron desde su llegada al Inter Miami, donde también es accionista (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La publicación agregó que el delantero argentino, de 39 años, también cuenta con la opción de adquirir una participación accionaria en el club una vez que se retire. De acuerdo con las proyecciones de Forbes, Messi alcanzará los USD 2.020 millones en ganancias acumuladas hacia mayo de 2027, lo que lo ubicaría dentro del grupo de deportistas multimillonarios.

Pese a que Phil Mickelson, Roger Federer, Mayweather, Kevin Durant y Stephen Curry superaron la barrera de los mil millones de dólares en ganancias de carrera, Forbes estimó que el patrimonio neto de estos cinco deportistas se ubica por debajo de esa cifra una vez descontados impuestos, comisiones de representantes y otros gastos asociados.

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Según la publicación, únicamente Cristiano Ronaldo, Tiger Woods, Lionel Messi y LeBron James lograron convertirse en multimillonarios efectivos, de acuerdo con el cálculo de patrimonio neto que realiza la revista.

Ranking de deportistas con más de mil millones de dólares en ganancias de carrera:

Cristiano Ronaldo — USD 2.090 millones acumulados (proyección a USD 2.390 millones esta temporada) Tiger Woods — USD 1.970 millones Lionel Messi — USD 1.870 millones (proyección a USD 2.020 millones hacia mayo de 2027) LeBron James — USD 1.680 millones Floyd Mayweather — más de mil millones (será superado por Curry y Durant hacia la primavera boreal de 2027) Roger Federer — más de mil millones (será superado por Curry y Durant hacia la primavera boreal de 2027) Phil Mickelson — más de mil millones Kevin Durant — superó la barrera en la temporada 2025-26 (proyección de USD 104,9 millones para la temporada 2026-2027) Stephen Curry — superó la barrera en la temporada 2025-26 (proyección de USD 203,6 millones para la temporada 2026-2027, primer basquetbolista activo en superar los USD 200 millones anuales)