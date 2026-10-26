Lista de códigos de Free Fire para reclamar diamantes y recompensas este 26 de octubre de 2026

Free Fire es un juego compatible con teléfonos de diferentes marcas y gamas. (Foto: Garena)

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Garena habilitó este lunes 26 de octubre una nueva tanda de códigos para reclamar recompensas en Free Fire, entre ellas diamantes, skins de armas, trajes, cajas y objetos vinculados con campañas temporales.

Los códigos pueden utilizarse desde el portal oficial de la empresa, aunque su vigencia y disponibilidad dependen de cada región. Por ese motivo, los jugadores deben copiarlas de forma exacta, sin espacios y en mayúsculas, sumado a tener la cuenta vinculada a una plataforma de acceso habilitada por Garena.

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Cuáles son los códigos de Free Fire para redimir este 26 de octubre

La lista difundida para este lunes reúne 19 secuencias alfanuméricas. Cada clave debe ingresarse una sola vez por cuenta y su funcionamiento puede variar según el servidor desde el cual se intente el canje.

En algunas ocasiones, Garena libera más de 15 códigos para canjear. (Imagen Ilustrativa Infobae)

FU1I5O3P7A9S.

4N8M2XL9R1G3.

FZ5X1C7V9B2N.

BR43FMAPYEZZ.

FE2R8T6Y4U1I.

FF6YH3BFD7VT.

FK3J9H5G1F7D.

UPQ7X5NMJ64V.

H8YC4TN6VKQ9.

FA3S7D5F1G9H.

6KWMFJVMQQYG.

4ST1ZTBZBRP9.

FM6N1B8V3C4X.

FP9O1I5U3Y2T.

B1RK7C5ZL8YT.

F7F9A3B2K6G8.

S9QK2L6VP3MR.

FT4E9Y5U1I3O.

FFR4G3HM5YJN.

Los códigos pueden habilitar premios distintos, así que no existe garantía de que todos entreguen diamantes. Algunas claves ofrecen vales, fichas de evento, cajas de botín, accesorios, emotes o artículos cosméticos. La disponibilidad depende de la campaña que esté activa en cada cuenta.

Se debe visitar el portal oficial de Garena para la reclamación de los premios. (Foto: Garena)

Dónde se canjean las códigos de Free Fire

El canje debe realizarse exclusivamente en Garena Rewards Redemption Site, el sitio oficial de recompensas de la compañía. El uso de generadores, páginas no verificadas o aplicaciones que prometen diamantes gratuitos puede exponer las credenciales de acceso y provocar problemas con la cuenta.

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Desde un navegador, el jugador debe entrar al portal, elegir el método de inicio de sesión y acceder con el perfil que utiliza habitualmente en Free Fire. El sistema admite cuentas asociadas con Google, Facebook, Apple, Huawei o VK, según la región y las opciones disponibles en cada caso.

Una vez iniciada la sesión, el usuario debe buscar el campo destinado a los códigos de recompensa. Allí debe pegar o escribir una de las combinaciones de la lista y confirmar la solicitud. Antes de enviarla, conviene comprobar que no haya espacios al comienzo o al final de la secuencia.

Es clave digitar correctamente los códigos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el código sigue activo, todavía tiene cupos y está habilitado para la región de la cuenta, la página mostrará un aviso de confirmación. El registro debe hacerse con el mismo perfil con el que se juega, porque el premio se asigna de forma automática a esa cuenta y no puede transferirse a otro usuario.

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Por qué no es posible redimir un código de Free Fire

El mensaje de error puede responder a varias causas. La más común es que la clave ya haya alcanzado su límite de canjes o haya terminado su período de validez. También puede ocurrir que el código esté destinado a un servidor diferente y no funcione en la región desde la cual se intenta utilizar.

Otro motivo habitual es un error de escritura. Las combinaciones incluyen letras y números que pueden confundirse, como la letra O con el número 0 o la letra I con el número 1. Un solo carácter incorrecto impide completar el canje, así que es clave copiar el código directamente desde una fuente confiable.

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Los objetos redimibles pueden variar según la combinación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué momento llegan los diamantes y las otras recompensas

Después de que el portal confirma la operación, los premios se envían al buzón interno del juego. El proceso puede ser inmediato, aunque Garena contempla un plazo de hasta 24 horas para acreditar las recompensas en el perfil del jugador.

Para verificar la entrega, hay que abrir Free Fire con la cuenta vinculada al sitio de canje y revisar el apartado de correo del juego. Si el objeto no aparece de inmediato, corresponde esperar ese lapso antes de probar otra clave.

Los diamantes permiten acceder a objetos de la tienda virtual, mientras que los otros premios pueden incluir trajes, personajes, skins, cajas y artículos de colección.

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