Tecno

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este lunes

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las monedas virtuales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital&nbsp;

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El bitcoin, la primera moneda virtual lanzada al mercado, fue creado por Satoshi Nakamoto (pseudónimo) en 2008 tras la crisis financiera que afectó al mundo; esta divisa digital tenía como base un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales.

Conocido en el mundo de los mercados bajo las siglas BTC, el bitcoin utiliza la criptografía para garantizar que su gestión sea descentralizada, es decir, que no pueda ser regulado por ninguna institución u organismo bancario, lo que a su vez hace que las criptomonedas sean volátiles.

PUBLICIDAD

Pese al avance y alcance que ha tenido el Bitcoin y otros activos digitales de gran talla como Ethereum, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún se muestran dudosos sobre los "pros" de este tipo de criptomonedas.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco Santander)
Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco Santander)

Cotización de la criptomoneda Bitcoin

El precio de la criptomoneda bitcoin para este día a las 14:00 horas (UTC) es de 79903.26 dólares. Esto quiere decir que la moneda digital presentó un cambio de -0.44% en el último día, así como un movimiento de 0.0% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #1 entre las más populares.

Bitcoin alcanzó su máximo histórico

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirir criptomonedas

Para comprarlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada divisa, mayor será su valor.

Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/Cristobal Herrera)
Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/Cristobal Herrera)

No obstante, quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de CriptomonedasPrecio de Bitcoin

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

WhatsApp Plus: cómo descargar la última versión puede poner en riesgo tu dinero y el de tu familia

La promesa de funciones exclusivas esconden un origen dudoso y la posibilidad de perder la cuenta en la aplicación

WhatsApp Plus: cómo descargar la última versión puede poner en riesgo tu dinero y el de tu familia

Cómo usar Google Lens para identificar si un dulce es falso, de plástico o viejo

La inteligencia artificial analiza con la cámara del celular las imágenes y letras del paquete en internet, revelando al instante si ha caducado, siendo útil en Halloween

Cómo usar Google Lens para identificar si un dulce es falso, de plástico o viejo

Cómo conseguir gratis Mafia Hotel gratis en Epic Games Store: el juego que hace recordad el popular Among Us

La propuesta de deducción social reúne a 16 participantes en un escenario cerrado, con asesinatos nocturnos, acusaciones públicas y una licencia asociada permanentemente al perfil

Cómo conseguir gratis Mafia Hotel gratis en Epic Games Store: el juego que hace recordad el popular Among Us

WhatsApp cambiará de lugar los canales: así decidirás cuáles ver junto a tus conversaciones

La aplicación permitirá conservar determinadas fuentes junto a las conversaciones, trasladar otras al archivo o dejar de recibir publicaciones según las preferencias de cada persona

WhatsApp cambiará de lugar los canales: así decidirás cuáles ver junto a tus conversaciones

John Ternus desafía la visión de Steve Jobs: prepara el primer MacBook Pro táctil de Apple

Tras resolver una larga disputa con diseño, el actual CEO de Apple lidera el desarrollo de un portátil con pantalla táctil OLED que sumaría funciones gestuales sin sustituir al teclado ni al ratón

John Ternus desafía la visión de Steve Jobs: prepara el primer MacBook Pro táctil de Apple

DEPORTES

La respuesta de Franco Colapinto tras la burla del presentador británico que invitó Alpine al Gran Premio de EEUU de la F1: "No tiene nada que ver"

La respuesta de Franco Colapinto tras la burla del presentador británico que invitó Alpine al Gran Premio de EEUU de la F1: "No tiene nada que ver"

Con Lionel Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entregará el Balón de Oro 2026: hora, TV y todo lo que hay que saber

El espectacular gol de chilena de Ronaldo Martínez que es candidato al mejor del Torneo Clausura: “Creo que es de Puskás”

Alerta en River por los arbitrajes en la previa del Superclásico: “Contra nosotros van siempre al VAR” y “hay que hacer dos goles para que te den uno”

La espeluznante lesión de una figura de la NBA: intentó una volcada, pero un rival lo bloqueó y sufrió un dura caída

TELESHOW

El desopilante video de Lali Espósito en Miami: quiso recrear a La Niñera y terminó en el piso

El desopilante video de Lali Espósito en Miami: quiso recrear a La Niñera y terminó en el piso

Wanda Nara y Nazareno Casero, cada vez más cerca en MasterChef: piropos, perfume y una propuesta laboral en vivo

Juana Viale salió al cruce de las versiones sobre una foto de Mirtha Legrand: “Cero IA”

Rocío Guirao Díaz habló del grito de Luis Ventura hace 15 años que se convirtió en un meme: “Publicidad gratis”

Murió Roxana Amed, la artista de 63 años que hizo de su voz un puente entre el jazz, la poesía y el alma argentina

INFOBAE AMÉRICA

Más de 23.600 objetos fueron retirados de los géiseres de Yellowstone en un año récord de basura: desde patitos de goma hasta AirPods

Más de 23.600 objetos fueron retirados de los géiseres de Yellowstone en un año récord de basura: desde patitos de goma hasta AirPods

De la contaminación de ríos a las biocápsulas regenerativas: escolares llevan soluciones para sus comunidades a una final nacional de innovación

Clarice Lispector, escritora brasileña: “No quiero tener la terrible limitación de quien vive apenas de lo que tiene sentido. Yo no: yo quiero una verdad inventada”

La fiesta en las calles de Brasil: fuegos artificiales, llanto y banderas para celebrar la cuarta victoria de Lula

Reelección de Lula: continuismo paradictatorial e inseguridad para las Américas