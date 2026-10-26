Wanda Nara y Nazareno Casero, cada vez más cerca en MasterChef: piropos, perfume y una propuesta laboral en vivo

Nazareno Casero y Wanda Nara, ¿hay onda?

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El ida y vuelta entre Wanda Nara y Nazareno Casero volvió a llamar la atención en una nueva emisión de MasterChef Celebrity. Durante la competencia, la conductora y el actor intercambiaron comentarios que siguieron el tono de broma y cercanía que ambos habían mostrado en programas anteriores. La situación incluyó elogios, referencias a la película protagonizada por Nara y una propuesta que dejó abierta la posibilidad de trabajar juntos.

El episodio se desarrolló mientras Casero preparaba su plato en una de las estaciones del certamen. En medio de la consigna, Damián Betular advirtió que el participante se había lastimado con un corte y pidió la intervención del equipo médico, pese a que el actor no consideraba necesario detenerse.

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Desde otra mesa, Rocío Robles sumó una frase que instaló el juego entre los presentes: “Cuiden al futuro novio de Wanda”. Ni Nara ni Casero respondieron de forma directa al comentario, aunque la escena continuó con intercambios que reforzaron la complicidad entre ambos.

La pregunta de Wanda Nara por el look de Casero

“Re contra estoy”, Nazareno Casero aceptó la propuesta de Wanda Nara al aire

La conductora se acercó luego a la estación del actor y quiso saber si había llevado un vestuario especial para presentar el plato ante el jurado. Casero explicó que no había pasado por su casa antes de asistir a la grabación. Nara recordó entonces el look (una especie de ropa interior) que él había usado en una emisión previa, que había generado bromas entre los participantes.

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“El otro día me quedé muy sorprendida”, le dijo la empresaria al referirse a aquella aparición. Casero respondió que no se puede sostener siempre la misma energía y que hay momentos para variar. Nara señaló que los actores suelen mostrarse desinhibidos y él coincidió con esa observación.

Entre reccetas de comidas típicas paraguayas, la charla derivó hacia la actuación. “Vos sos actor, yo soy actriz, estamos hablando el mismo idioma”, planteó Wanda Nara. El participante le contó que había visto la película de la conductora durante su preestreno y destacó su trabajo en película que estrenó la semana pasada.

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“Vos sos actor, yo soy actriz”, el intercambio de Wanda Nara y Nazareno Casero en MasterChef Celebrity

El intercambio permitió que Nara mencionara una posibilidad hipotética de compartir elenco. “Vos podrías haber hecho de mi hijo”, le propuso al actor. El personaje al que hizo alusión fue interpretado por Agustín Bernasconi, quien comparte con ella algunas de las escenas románticas de la producción.

Cuando le consultaron si aceptaría participar de un proyecto junto a Wanda Nara, Nazareno Casero fue contundente. “Re contra estoy”, afirmó. La conductora aprovechó la respuesta para ampliar la propuesta frente a las cámaras: “Bueno, me gusta la idea. Nos están escuchando productores, así que ya saben, estamos disponibles”.

La interacción entre los dos ya había tenido otro momento destacado en el ciclo. En una emisión anterior, Nara se había mostrado sorprendida por el atuendo de Casero y le había preguntado si había llegado “en calzones”. A partir de entonces, las intervenciones entre ambos se transformaron en uno de los momentos habituales de las jornadas de competencia.

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El perfume de Wanda Nara, otro guiño en las cocinas de “MasterChef Celebrity”

“Me gusta la idea”, Wanda Nara dejó abierta la puerta a un proyecto con Nazareno Casero

La presentación del plato de Nazareno Casero ante el jurado agregó una última situación a la secuencia. El actor comentó que llevaba puesto Potro, el perfume de Wanda Nara, y le pidió a la conductora que comprobara cómo le quedaba la fragancia. Ella se acercó a olerlo y le respondió que el aroma combinaba bien con su piel.

Ese gesto cerró una emisión marcada por comentarios y bromas entre los participantes. La relación que muestran en cámara se mantiene, por ahora, dentro del clima lúdico de MasterChef Celebrity, donde la conductora suele intervenir en las estaciones para acompañar las devoluciones del jurado y conversar con los concursantes.

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