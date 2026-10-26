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Cómo conseguir gratis Mafia Hotel gratis en Epic Games Store: el juego que hace recordad el popular Among Us

La propuesta de deducción social reúne a 16 participantes en un escenario cerrado, con asesinatos nocturnos, acusaciones públicas y una licencia asociada permanentemente al perfil

Mafia Hotel se puede reclamar gratis en Epic Games Store hasta el 1 de noviembre
Mafia Hotel se puede reclamar gratis en Epic Games Store hasta el 1 de noviembre
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Los jugadores de PC pueden añadir Mafia Hotel sin costo a su biblioteca de Epic Games Store antes del 1 de noviembre. El juego quedará asociado de forma permanente a la cuenta tras completar la reclamación, aunque no sea instalado de inmediato. La oferta interesa a quienes buscan una experiencia multijugador de deducción social parecida a Among Us, con sospechas, debates y votaciones.

En Mafia Hotel, hasta 16 participantes ocupan un hotel donde una facción secreta intenta eliminar a los demás sin revelar su identidad. Las rondas alternan entre una noche de acciones ocultas y una reunión posterior en el bar, espacio en el que los supervivientes intercambian versiones, señalan conductas extrañas y eligen mediante voto a la persona que consideran responsable de los ataques mortales.

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Epic Games ofrece un juego de mafia que queda para siempre en la cuenta
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Un hotel, una mafia y jugadores que deben descubrir la verdad

El objetivo de los inocentes es identificar a los integrantes de la mafia antes de que el grupo quede reducido. Los miembros ocultos, por su parte, necesitan atacar durante la noche, participar en las conversaciones y desviar las sospechas. La mecánica recuerda a Among Us porque la información nunca está completa y una explicación puede descubrir mentiras o construir acusaciones erróneas sin pruebas.

Mafia Hotel incorpora además roles que modifican el desarrollo de cada encuentro. El médico puede proteger a una persona durante la fase nocturna, mientras el detective tiene la posibilidad de investigar. Estas habilidades aportan datos, pero no resuelven la partida: quien conoce una pista debe decidir cuándo comunicarla, a quién creer y cómo evitar que la mafia utilice esa información en su contra.

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Cómo reclamar Mafia Hotel sin pagar en Epic Games Store

Para conseguirlo, el primer paso es entrar en Epic Games Store desde el navegador o la aplicación de escritorio. Después hay que iniciar sesión, buscar la ficha de Mafia Hotel y comprobar que el precio aparezca como cero. El botón Obtener inicia la reclamación. Tras confirmar el proceso, el título se incorpora a la biblioteca personal y puede descargarse cuando el usuario decida.

Primer plano de una mano sobre un teclado gaming negro retroiluminado con luces LED azules y verdes. Un dedo presiona la tecla "Shift".
La experiencia enfrenta a inocentes contra asesinos durante rondas de investigación, debate y votación, mientras la plataforma permite posponer la descarga sin perder el acceso obtenido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es obligatorio instalar el juego el mismo día. La condición relevante consiste en reclamarlo antes del 1 de noviembre, fecha indicada para el fin de la promoción. Quien complete ese trámite conservará la licencia vinculada a su cuenta, incluso si prefiere esperar para liberar espacio en el disco o reunir a sus amigos antes de organizar una primera partida en línea juntos.

Antes de iniciar la descarga, conviene revisar los requisitos técnicos disponibles en la página del juego. Esa consulta permite confirmar la compatibilidad con el sistema operativo, el espacio de almacenamiento y los componentes del ordenador. También evita problemas al momento de instalarlo, sobre todo en equipos con capacidad limitada o configuraciones que no cumplen las condiciones necesarias para ejecutar títulos multijugador recientes correctamente.

La oferta tiene fecha límite y quedará vinculada a la cuenta

La promoción no forma parte de la selección semanal habitual de títulos gratuitos de Epic Games Store, sino que responde a una oferta propia. Por esa razón, su calendario no debe confundirse con el de otros juegos sin costo que la plataforma renueva periódicamente. Revisar la fecha de vencimiento resulta esencial, ya que después del plazo la ficha puede volver a mostrar precio.

Las adquisiciones digitales de la tienda funcionan mediante licencias asociadas al perfil del usuario. Esto implica que Mafia Hotel no puede revenderse ni transferirse a otra cuenta, pero seguirá disponible en la biblioteca mientras se conserve el acceso al perfil. El modelo permite sumar juegos sin pago inicial y descubrir proyectos independientes que quizá pasen inadvertidos dentro de catálogos con miles de lanzamientos.

Para los grupos que disfrutan de las alianzas temporales, las mentiras y las acusaciones, Mafia Hotel ofrece un escenario distinto al de la nave espacial de Among Us. El hotel, las habitaciones y el bar sustituyen a los pasillos de una nave, aunque la pregunta se mantiene: quién participa para proteger al grupo y quién intenta abandonar la partida sin que descubran crímenes.

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