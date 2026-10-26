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El desopilante video de Lali Espósito en Miami: quiso recrear a La Niñera y terminó en el piso

La artista compartió en las redes una situación inesperada durante su viaje a Estados Unidos, en medio de los festejos previos a su casamiento con Pedro Rosemblat

En medio de su nueva despedida de soltera, Lali Espósito recreó un desopilante momento en que el personaje Fran Drescher intenta resguardar copas en medio de fuertes vientos y lluvia (Tik Tok)
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Este fin de semana estuvo lejos de ser uno más para Lali Espósito, quien disfrutó de su paso por Miami mientras combinaba compromisos laborales con otra despedida de soltera previa a su casamiento con Pedro Rosemblat. Durante su estadía en Estados Unidos, la artista compartió algunas postales de los momentos que vivió junto a sus amigos y también aprovechó para publicar un video que rápidamente llamó la atención en las redes sociales. En el clip, la cantante recreó una escena de La Niñera, la recordada serie protagonizada por Fran Drescher, y sumó su propio toque de humor frente al mar.

Fue a través de su cuenta oficial de TikTok donde Lali subió el desopilante video. “¡Lo que ya está pago se disfruta con todo, querido!”, escribió la cantante como acompañamiento del clip, en el que se podía ver, en la parte superior, una escena correspondiente al capítulo 11 de la cuarta temporada de La Niñera. En ese episodio, Fran Fine y su amiga Val se tomaron unas vacaciones en un resort tropical ubicado en una isla del Caribe, con la intención de alejarse del trabajo y descansar. Sin embargo, el viaje coincidió con la temporada de huracanes y las condiciones climáticas terminan afectando sus planes.

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En la parte inferior del video apareció Espósito desde un balcón frente al mar, en Miami, mientras enfrentaba fuertes ráfagas de viento. La artista sostenía dos copas en sus manos, en una escena que buscó reproducir el tono de la secuencia original. Aunque intenta mantener el equilibrio y continuar con la situación, la intensidad del viento terminó superándola. Finalmente, pierde la estabilidad, derramando parte de las bebidas sobre sí misma y cae de espaldas sobre una reposera.

La artista disfrutó de Miami para llevar a cabo una nueva despedida de soltera (Instagram)
La artista disfrutó de Miami para llevar a cabo una nueva despedida de soltera (Instagram)

La recreación no pasó desapercibida entre sus seguidores, que encontraron similitudes entre la personalidad de Lali y la de Fran Fine. El video generó una catarata de comentarios y varias personas pidieron que la cantante protagonizara una versión local de la serie. “Una versión de la niñera con Lali sería mortal”; “Lali y Fran tienen las mismas vibras”; “Supera la ficción”; “Nunca soltaba el trago”; “Bienvenida a Miami y a los vientos huracanados”; “Quiero una versión tuya de la niñera” y “Te amo, Lali. Si no existieras te inventaría”, fueron algunas de las reacciones que recibió la publicación.

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En las horas previas, Espósito también había compartido una serie de postales de su paso por Miami. “Entre el amor de los amigos y un poco de trabajo, pasaron estos días felices”, escribió la cantante y actriz junto a un carrusel de imágenes que reunió numerosas reacciones de sus más de once millones de seguidores. La frase volvió a llamar la atención porque Lali ya la había utilizado al hablar de sus sentimientos por Rosemblat, por lo que sus seguidores la interpretaron como una referencia directa a la historia de amor que mantiene con su futuro esposo.

Con un gorro rojos, bikini negra y una boa de plumas blancas, Lali celebró a pleno sus últimos momentos de soltería (Instagram)
Con un gorro rojos, bikini negra y una boa de plumas blancas, Lali celebró a pleno sus últimos momentos de soltería (Instagram)

El guiño también apareció en distintos elementos vinculados con la celebración. En las imágenes se pudo ver un gorro rojo con plumas blancas, una bikini negra y la mencionada prenda íntima, detalles que fueron leídos como parte de la estética elegida para la despedida de soltera. La celebración se realizó a bordo de un yate y contó con una ambientación preparada para la ocasión, con sombreros rojos con plumas, anteojos cubiertos de strass y otros accesorios. Lali posó con una boa blanca de plumas y una copa en la mano, mientras detrás de ella se observaban el mar y los edificios de la ciudad.

La celebración en Miami se sumó a otras despedidas de soltera que la cantante organizó durante los últimos meses. Una de ellas se realizó en Brasil, donde estuvo acompañada por un grupo de amigas que incluyó a Candela Vetrano. También tuvo otra celebración en Buenos Aires, con una estética marcada por el color rojo. De esta manera, Lali fue compartiendo diferentes encuentros previos a su casamiento, cada uno con una ambientación y una propuesta visual particular.

Entre compromisos laborales y momentos de ocio, Espósito volvió a marcar tendencia entre sus seguidores (Instagram)
Entre compromisos laborales y momentos de ocio, Espósito volvió a marcar tendencia entre sus seguidores (Instagram)

En la despedida brasileña, la artista se mostró con unos anteojos que llevaban la palabra “Bride” y compartió un detalle que generó comentarios entre sus seguidores. Se trataba de encendedores personalizados con frases que ella misma solía repetir cuando le preguntaban si tenía pensado casarse. Entre las expresiones elegidas aparecían “ni en pedo me caso” y “ay, no, es un gastadero de dinero”, dos respuestas que contrastaron con la serie de festejos que organizó antes de la boda.

En ese marco, el posteo de Miami volvió a despertar bromas sobre el cambio de postura de la cantante. Sus seguidores remarcaron la diferencia entre aquellas frases del pasado y la cantidad de celebraciones que protagonizó en los últimos meses. “La que no se quería casar hizo 15 despedidas de soltera. Sos espectacular, Lali”, escribió una usuaria, mientras que otra comentó: “Lali con una tanga que dice ‘me enamoré, taradas’ jajaja. La amo”.

Entre videos, postales y celebraciones, Lali Espósito continúa compartiendo con su público distintos momentos de la etapa previa a su casamiento con Pedro Rosemblat. Esta vez, combinó el humor de una escena de La Niñera con las imágenes de una despedida de soltera en Miami y convirtió una ráfaga de viento, dos copas y una caída sobre una reposera en el centro de una nueva publicación viral.

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