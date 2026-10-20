Por qué la IA podría poner fin al futuro de las consolas de PlayStation, Xbox y Nintendo

El mercado de videojuegos en la nube alcanzará los 38.000 millones de dólares en 2035, según las proyecciones de Bloomberg Intelligence.

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Las consolas de videojuegos podrían dejar de ser un producto de masas en la próxima década, según un informe de Bloomberg Intelligence, la división de análisis financiero de la agencia estadounidense. El documento sostiene que la inteligencia artificial, lejos de ser ajena al mundo del entretenimiento doméstico, terminará redefiniendo el modo en que millones de personas juegan.

La proyección central es que el mercado de videojuegos a través de streaming o la nube alcanzará los 38.000 millones de dólares en 2035. Ese crecimiento convertiría a las máquinas de sobremesa, como PlayStation, Xbox o Switch, en dispositivos de nicho para una porción menor de usuarios.

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Qué se dice sobre el fin de las consolas de videojuegos

El informe, liderado por el analista Nathan Naidu, plantea una paradoja. Las inversiones multimillonarias que las compañías tecnológicas destinan a centros de datos para inteligencia artificial están absorbiendo capacidad de fabricación de memoria y encareciendo los componentes electrónicos en el corto plazo.

Sin embargo, esa misma expansión dejará disponible, con el tiempo, una cantidad mayor de GPU (unidades de procesamiento gráfico). Según Bloomberg Intelligence, ese excedente intensificará la competencia entre los proveedores de cómputo en la nube y reducirá el costo de esos servicios.

La inversión tecnológica en centros de datos para inteligencia artificial generará un excedente de procesadores gráficos que reducirá las tarifas del juego por internet.(REUTERS/Issei Kato/File Photo)

El mercado del juego en la nube crecerá porque la infraestructura de IA dejará disponible más capacidad de cómputo, lo que abaratará el acceso a videojuegos sin necesidad de comprar hardware costoso. Esa es la lógica de fondo que atraviesa todo el informe.

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A esto se suma otro factor: los títulos AAA exigen cada vez hardware más potente, lo que compromete el rendimiento de las consolas actuales y acorta su vida comercial. Para Bloomberg Intelligence, ese desgaste técnico empuja a los jugadores hacia alternativas de transmisión por internet.

Cómo el precio de las consolas ya refleja la crisis de componentes

El declive proyectado no depende únicamente de una estimación a diez años. Ya existen señales concretas en el mercado actual.

En esta generación, los usuarios debieron afrontar subidas de precio en lugar de las habituales rebajas que suelen acompañar el paso del tiempo. Hoy, comprar una PlayStation 5, una Xbox Series X o S, o una Switch 2 cuesta más que cuando esas máquinas llegaron a las tiendas.

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Los fabricantes Sony y Microsoft aplicaron subidas de precios a sus consolas durante este año debido a la escasez de componentes de memoria. (XBOX)

La escasez de memoria, impulsada por el auge de los centros de datos para IA, golpeó directamente a fabricantes como Microsoft y Sony, que debieron ajustar precios de sus consolas durante este año. Todo indica que las próximas generaciones de ambas compañías llegarán con un costo superior al de sus predecesoras.

A ese escenario se suma la desaparición progresiva del formato físico. Sony mantiene su decisión de dejar de fabricar juegos físicos para PlayStation a partir de enero de 2028, lo que deja ese segmento prácticamente en manos de Nintendo, mientras Microsoft refuerza su apuesta por la distribución a través de internet.

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Cómo podría cambiar el reemplazo de las consolas

El escenario que describe Bloomberg Intelligence no implica la desaparición inmediata de las consolas, sino un cambio de rol: de puerta de entrada obligatoria al entretenimiento a dispositivo reservado para quienes busquen la mejor experiencia local posible.

El reemplazo vendría de la mano del juego en la nube, un modelo en el que el usuario transmite el videojuego desde servidores remotos sin necesidad de hardware potente en su hogar. La combinación de consolas más caras, fin del formato físico y conexiones de fibra óptica cada vez más veloces configura, según el análisis, un terreno favorable para esa transición.

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La expansión de las redes de fibra óptica y los costos del hardware impulsan el traslado de las partidas hacia servidores remotos.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El antecedente más citado para cuestionar este pronóstico es lo que sucedió con Google Stadia, el servicio de transmisión de videojuegos que la compañía cerró en enero de 2023. Sin embargo, el propio análisis advierte que la coyuntura actual es distinta a la que llevó al cierre de ese servicio.

En aquel momento, la infraestructura de nube para videojuegos resultaba mucho más costosa y la latencia seguía siendo un obstáculo sin resolver. Los recursos de computación en la nube son hoy mayores, y la propia expansión de la IA podría terminar liberando espacio en los centros de datos para servicios como el juego en streaming.

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A mediano plazo, el informe no anticipa la desaparición de las consolas de videojuegos. Lo que plantea es un desplazamiento gradual: mientras el hardware físico se encarece y pierde margen de maniobra frente a las exigencias técnicas de los juegos más recientes, la infraestructura de cómputo en la nube avanza en sentido contrario, con costos a la baja y mayor disponibilidad de capacidad de procesamiento.