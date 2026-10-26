WhatsApp Plus: cómo descargar la última versión puede poner en riesgo tu dinero y el de tu familia

WhatsApp Plus es una versión no oficial desarrollada por terceros ajenos a Meta que ofrece opciones de personalización visual.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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WhatsApp Plus es una versión modificada de la aplicación oficial de mensajería, desarrollada por terceros ajenos a Meta, la empresa propietaria de la plataforma. Promete una experiencia más personalizable, con más de 700 plantillas y temas visuales, emojis adicionales y un menú configurable. Pero esconde muchos riesgos de seguridad para los usuarios.

Entre sus funciones más llamativas figura un “modo oculto” que permite elegir qué fecha y hora de conexión ven los demás contactos, además de la posibilidad de desactivar el doble tilde azul de confirmación de lectura. También ofrece herramientas para ver mensajes eliminados o descargar estados ajenos, opciones inexistentes en la app original.

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El problema central es que esta aplicación no cuenta con licencia oficial del grupo WhatsApp y no puede descargarse desde Google Play Store. Para instalarla, el usuario debe bajar un archivo APK desde páginas externas y modificar la configuración de seguridad del teléfono para permitir instalaciones fuera de la tienda oficial.

Al tratarse de una aplicación no oficial, distribuida fuera de los canales verificados por Google o Meta, puede incluir malware capaz de robar contraseñas, datos personales y hasta dinero, además de exponer al usuario a la suspensión de su cuenta.

La instalación de la herramienta requiere descargar un archivo APK externo y modificar la configuración de seguridad del dispositivo móvil. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo puede robar datos y dinero WhatsApp Plus

Al no existir una página oficial de descarga, circulan cientos de versiones distintas de WhatsApp Plus en internet, muchas de ellas creadas por cibercriminales. Luis Corrons, experto en seguridad de Avast, explicó a Clarín que esto “abre varios riesgos de seguridad para los usuarios de Android”, ya que “la mayoría de los ataques de malware provienen de aplicaciones instaladas fuera de la tienda oficial”.

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El primer riesgo es que el archivo APK puede venir infectado con virus. Como no hay un desarrollador identificable detrás del proyecto, nadie responde si algo falla ni existe forma de reclamar ante un eventual perjuicio.

El segundo riesgo afecta directamente a la información personal. Corrons advirtió que “se desconoce qué se hace con tus datos o quién tiene acceso a ellos”, lo que deja expuestos el número de teléfono, la lista de contactos y el historial completo de chats.

Esta libreta de direcciones robada puede usarse después para intentar apropiarse de otras cuentas. Con los números de teléfono y nombres obtenidos, los atacantes envían mensajes fraudulentos a familiares y amigos del usuario infectado, haciéndose pasar por él.

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Los atacantes pueden sustraer la libreta de contactos para cometer estafas y suplantar la identidad del titular ante sus allegados.(EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

Además, distintas versiones de WhatsApp Plus, creadas por diferentes desarrolladores no identificados, pueden leer los mensajes personales del usuario. La comunicación pierde así el nivel de privacidad y cifrado que ofrece la aplicación oficial de Meta, porque el tráfico ya no pasa exclusivamente por su infraestructura verificada.

Este acceso no autorizado a conversaciones, contraseñas y archivos almacenados en el dispositivo es la puerta de entrada habitual para el robo de dinero, mediante el uso posterior de esa información en intentos de estafa o suplantación de identidad ante contactos de confianza.

El riesgo de perder la cuenta para siempre

Más allá del robo de información, existe otro problema igual de grave: la suspensión de la cuenta. En sus términos y condiciones, WhatsApp prohíbe expresamente el uso de aplicaciones no oficiales para acceder a su servicio.

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El uso de un mod como WhatsApp Plus puede derivar en que la cuenta del usuario quede baneada, ya que esta aplicación utiliza la infraestructura de WhatsApp sin autorización. Esta suspensión ya ocurrió en el pasado y puede repetirse en cualquier momento, sin aviso previo.

Las condiciones del servicio de Meta establecen la suspensión temporal o permanente de las cuentas asociadas a plataformas no autorizadas. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

En algunos casos, los usuarios afectados pierden el acceso a su historial completo de conversaciones, contactos y archivos compartidos, sin posibilidad de recuperarlos. El bloqueo puede ser temporal o permanente, y afecta tanto el uso de WhatsApp Plus como el de la aplicación oficial, porque la cuenta queda marcada por infringir las normas del servicio.

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Por qué no conviene instalarla pese a sus funciones extra

A pesar de todos estos riesgos, WhatsApp Plus sigue atrayendo a millones de usuarios en todo el mundo, según datos de webs de descarga de aplicaciones no aprobadas oficialmente por Google. La posibilidad de personalizar la interfaz y acceder a funciones de control de actividad explica buena parte de ese interés.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que estas ventajas no compensan los peligros descritos. Corrons recomendó “no descargar archivos, software o apps de sitios o tiendas no oficiales, sobre todo si no puedes conocer el origen o el creador de ese software”.

La recomendación principal entre los expertos en seguridad digital es utilizar exclusivamente la versión oficial de WhatsApp, descargada desde tiendas autorizadas, o migrar a otras aplicaciones de mensajería que ofrezcan garantías similares de cifrado y soporte técnico verificado.

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