Choque múltiple en la ruta al Atlántico en Guatemala: un muerto y siete vehículos involucrados

El percance involucró a dos cabezales, dos camiones y tres automóviles livianos en el límite entre las zonas 17 y 18 de la capital. (Bomberos Municipales)

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Una colisión múltiple entre vehículos de transporte pesado y automóviles particulares dejó una persona fallecida, otra herida de gravedad y daños materiales.

El hecho ocurrió la madrugada de este lunes 26 de octubre en el kilómetro 7,8 de la ruta al Atlántico, entre las zonas 17 y 18 de la Ciudad de Guatemala.

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Información preliminar de las autoridades indica que en el percance estuvieron involucrados cuatro vehículos de transporte pesado, entre ellos dos cabezales y dos camiones, además de tres automóviles livianos.

Las causas del choque aún no han sido establecidas y las entidades competentes mantienen las diligencias en el sector.

El impacto provocó daños en varios de los vehículos, incluida la destrucción de uno de los automóviles particulares.

Los reportes también dan cuenta de afectaciones a infraestructura pública, como postes derribados y estructuras ubicadas en el área de pasos a desnivel.

Los Bomberos Municipales confirmaron el fallecimiento de un hombre a causa de traumatismos dentro de un automóvil destruido. (Bomberos Municipales)

Un hombre murió dentro de uno de los automóviles involucrados

Los Bomberos Municipales trasladaron unidades de emergencia al lugar tras recibir reportes sobre personas atrapadas dentro de uno de los vehículos livianos.

En el interior localizaron a dos hombres de aproximadamente 30 años con lesiones provocadas por la fuerza del impacto.

Luego de evaluarlos, los socorristas determinaron que uno de ellos todavía tenía signos vitales, mientras que el segundo había muerto a causa de los múltiples traumatismos que sufrió durante la colisión.

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“Tras la evaluación correspondiente, se estableció que uno de ellos aún contaba con signos vitales, mientras que el otro ya se encontraba fallecido debido a los múltiples traumatismos sufridos”, explicó un portavoz de los cuerpos de socorro.

El choque provocó daños en la infraestructura vial del sector y derribó postes en el área de pasos a desnivel. (Bomberos Municipales)

La víctima fatal no había sido identificada al momento de los primeros reportes. Tampoco se difundió la identidad del sobreviviente, quien permanecía atrapado entre las estructuras metálicas deformadas del automóvil.

El sobreviviente fue trasladado con pronóstico reservado

Los técnicos en urgencias médicas utilizaron equipo hidráulico, conocido como quijada de la vida, para liberar al conductor que había quedado atrapado entre los hierros retorcidos.

Tras la extracción, el herido recibió atención prehospitalaria avanzada y fue trasladado hacia el Hospital General San Juan de Dios. La institución informó que el paciente se encuentra en estado delicado y bajo pronóstico reservado.

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Los ocupantes de los demás vehículos involucrados también fueron atendidos por los paramédicos debido a crisis nerviosas. Agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al sitio para resguardar el área y los indicios, mientras se esperaba la llegada del personal del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Una colisión múltiple entre vehículos de carga y automóviles particulares dejó un muerto en el kilómetro 7,8 de la ruta al Atlántico en la salida de la Ciudad de Guatemala. (Video: Bomberos Municipales)

Entre estas acciones figura la identificación del fallecido y la recopilación de elementos que permitan establecer cómo ocurrió el accidente.

Los camiones y cabezales bloquearon la circulación

El portavoz de la Policía Municipal de Tránsito, Amílcar Montejo, informó que el choque bloqueó por completo la carretera en ambos sentidos durante las primeras horas del lunes.

Hacia el oriente, en dirección de salida de la capital, un vehículo de transporte pesado quedó atravesado sobre la vía y dos camiones permanecieron detrás, lo que impidió el tránsito. En sentido contrario, hacia el occidente y el ingreso a la ciudad, otro cabezal y los automóviles involucrados también obstaculizaron los carriles.

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“Está totalmente bloqueado el paso”, señaló Montejo al explicar que algunos conductores intentaron ingresar hacia San Rafael, aunque uno de los vehículos pesados quedó atascado por sus dimensiones.

Una colisión múltiple registrada durante la noche involucró a varios vehículos particulares y de carga en una vía urbana. Efectivos policiales, bomberos y personal médico a bordo de una ambulancia acudieron al lugar para atender la emergencia. El hecho ocurrió en la salida de la Ciudad de Guatemala. (Video: Bomberos Municipales)

La congestión se extendió hacia sectores aledaños, incluidos puntos de la calle Martí y el tramo que conecta con Llano Largo, en la zona 25 capitalina.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que fue habilitado un carril reversible hacia el norte mientras las grúas trabajan en el retiro de los vehículos involucrados.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar el área, buscar rutas alternas y atender las instrucciones de los agentes de tránsito. Las labores continuaban para retirar los obstáculos y restablecer la circulación total en este tramo de la ruta al Atlántico.

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