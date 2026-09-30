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Todos los códigos de Free Fire para reclamar diamantes y premios este 30 de septiembre de 2026

Las combinaciones deben ingresarse en el portal oficial de recompensas de Garena, tienen cupos limitados y pueden vencer en pocas horas

Free es un juego de batalla que reune a varios participantes. (Foto: EFE/Garena/)
Free es un juego de batalla que reune a varios participantes. (Foto: EFE/Garena/)
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Garena habilitó una nueva lista de códigos de Free Fire para reclamar premios este miércoles 30 de septiembre de 2026. Las combinaciones permiten sumar objetos virtuales a las cuentas del juego, entre ellos diamantes, accesorios, skins, tarjetas y artículos de colección.

Cada combinación tiene cupos limitados y una vigencia que puede finalizar pocas horas después de su difusión. La disponibilidad depende de la región, del servidor y de la cantidad de usuarios que ya haya utilizado cada código, así que conviene realizar el canje cuanto antes desde el canal oficial.

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Cuáles son los códigos de Free Fire disponibles este miércoles 30 de septiembre

Los jugadores pueden ingresar las siguientes combinaciones en el portal de recompensas de Garena. Es necesario copiar cada código de forma exacta, con atención a las mayúsculas, los números y el orden de los caracteres.

(Free Fire / Garena)
Es clave canjear los códigos en la página oficial de Garena. (Foto: Free Fire / Garena)
  • 4ST1ZTBZBRP9.
  • FT4E9Y5U1I3O.
  • FM6N1B8V3C4X.
  • FFM1VSWCPXN9.
  • QK82S2LX5Q27.
  • FL2K6J4H8G5F.
  • FK3J9H5G1F7D.
  • FU1I5O3P7A9S.
  • FE2R8T6Y4U1I.
  • FZ5X1C7V9B2N.

Los códigos pueden habilitar distintos premios según las condiciones que establezca la empresa para cada servidor. No todas las cuentas reciben necesariamente el mismo objeto, incluso cuando una combinación se encuentra activa en más de una región.

De qué forma canjear las recompensas en la página oficial de Garena

El procedimiento debe realizarse a través del portal oficial de recompensas de Garena. Allí, el usuario debe iniciar sesión con la cuenta vinculada a su perfil de Free Fire o Free Fire MAX. El sitio admite accesos mediante Google, Facebook, Apple, Huawei y VK.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las recompensas solo son válidas para perfiles registrados en Free Fire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de ingresar, corresponde pegar uno de los códigos en el campo de canje y confirmar la operación. Un error en una sola letra o número puede impedir la validación, por lo que resulta conveniente revisar la combinación antes de enviar el formulario. Cada clave se debe reclamar de manera individual.

Las cuentas de invitado no pueden validar códigos ni recibir objetos a través del sistema de recompensas. Para participar, el perfil debe estar asociado a alguno de los métodos de inicio de sesión reconocidos por la plataforma, como una cuenta de Google, Facebook, Apple, Huawei o VK.

La vinculación permite que el sistema identifique al usuario y envíe los artículos al buzón interno del juego. Quienes mantengan una cuenta de invitado deberán asociarla a una plataforma compatible antes de intentar el canje. Garena no solicita instalar aplicaciones externas para activar premios o validar códigos.

Persona sosteniendo un teléfono móvil y jugando Free Fire, vista cercana de la pantalla con el juego
Los premios demoran en llegar en un plazo máximo de 24 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto demoran en llegar los diamantes y otros objetos a la cuenta de Free Fire

Una vez que el portal aprueba el código, las recompensas se acreditan en el correo interno del juego. El proceso puede demorar hasta 24 horas, aunque algunos premios aparecen antes. Si el objeto no figura de inmediato, es aconsejable revisar el buzón del perfil y reiniciar la aplicación.

Asimismo, los premios posibles incluyen diamantes, cajas de botín, tarjetas, aspectos para armas, accesorios para personajes y trajes temáticos. Los diamantes figuran entre los incentivos más buscados porque funcionan como moneda dentro de Free Fire y permiten acceder a compras, desbloqueos y contenidos del catálogo.

Se debe instalar la aplicación desde tiendas legales como App Store. (Foto: Europa Press)
Se debe instalar la aplicación desde tiendas legales como App Store. (Foto: Europa Press)

Qué pautas conviene tomar al reclamar códigos de Free Fire

El canje debe efectuarse solo en el sitio oficial de Garena y mediante las tiendas autorizadas para descargar el juego, como Google Play Store y App Store. Los enlaces ajenos a esos canales pueden dirigir a formularios diseñados para obtener datos de acceso o a versiones modificadas de la app.

Las copias piratas son un riesgo para la seguridad de la cuenta y del dispositivo, porque pueden facilitar el robo de credenciales, exponer información personal o incorporar programas maliciosos.

Por esta razón, mantener Free Fire actualizado, no compartir contraseñas y utilizar accesos reconocidos ayuda a conservar el control del perfil. Cuando un código vence o agota sus usos, el sistema no reserva premios ni habilita reclamos posteriores.

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