La vida en fotos de Komanche, el salvadoreño que se hizo un hueco entre las figuras del streaming y fue encontrado sin vida
Carlos Mauricio Gómez, conocido como Komanche, fue un streamer salvadoreño con gran proyección en Internet que desde hace años colaboró con grandes figuras del streaming como AuronPlay, el Rubius, Ibai Llanos.
Su común lugar de en vivos, o streamings, Komanche tenía lo que más lo identificaban. Entre ellos, una bandera de El Salvador, el país donde siempre aseguró que se sentía orgulloso de pertenecer. (Infobae Centroamérica/Cortesía Perfil de Instagram de Komanche)
26 Oct, 2026 01:23 p. m. EST
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Carlos Mauricio Gómez comenzó a transmitir directos en la plataforma Twitch en 2015 y, también, a postear en su instagram el progreso que tenía como figura pública y su emoción de ser reconocido por fans en la calle. (Infobae Centroamérica/Cortesía Perfil de Instagram de Komanche)
Con el paso de los años y la globalización de las plataformas del streaming, Komanche formó una comunidad sólida y ser reconocido por otros streamers de talla mundial. (Infobae Centroamérica/Cortesía Perfil de Instagram de Komanche)
La exposición en plataformas digitales lo llevó a ser considerado en eventos con otros creadores de contenido en lugares como el Camp Nou, estadio del FC Barcelona de España. (Infobae Centroamérica/Cortesía Perfil de Instagram de Komanche)
Komanche acompañó en esa ocasión a Ibai Llanos, DjMariio, Spursito, Papi Gavi entre otros youtubers y streammers españoles. (Infobae Centroamérica/Cortesía Perfil de Instagram de Komanche)
Komanche era del club salvadoreño, Luis Ángel Firpo, un equipo del oriente de El Salvador con quien subía fotografías con su indumentaria del último campeonato. (Infobae Centroamérica/Cortesía Perfil de Instagram de Komanche)
Precisamente, Komanche compartió en sus redes sociales la ocasión que vivió con su padre la final ganada por LA Firpo al Alianza, como uno de sus recuerdos sagrados recientes. (Infobae Centroamérica/Cortesía Perfil de Instagram de Komanche)
Komanche compartía espacios con otra figura reconocida históricamente en el mundo de youtube de El Salvador, Fernando Flores, conocido mejor como Fernanfloo. En la fotografía, aparece junto al youtuber y el grafitero salvadoreño conocido como TNT. (Infobae Centroamérica/Cortesía Perfil de Instagram de Komanche)
Después de Fernanfloo, muchos colocan a Komanche como el siguiente salvadoreño en el mundo del streaming que tenía una gran proyección. En instagram, casi llegaba a un millón de seguidores. (Infobae Centroamérica/Cortesía Perfil de Instagram de Komanche)
Komanche organizó junto a Rubén Doblas Gundersen, conocido mejor como el Rubius, y Auronplay, un evento de videojuegos llamado los Squid Craft Games de Minecraft, una actividad que lo consolidó en el mapa de las figuras del streaming. (Infobae Centroamérica/Cortesía Perfil de Instagram de Komanche)
Komanche llegó a compartir tarima con los grandes exponentes hispanohablantes de Youtube, que abrieron un hueco entre sus círculos sociales para el salvadoreño. (Infobae Centroamérica/Cortesía Perfil de Instagram de Komanche)
Uno de los recientes encuentros significativos para el streamer salvadoreño fue la videollamada con el cantante de reggaeton puertoriqueño, Bad Bunny, organizada por Ibai Llanos. En el video mostrado, se observó la emoción de Komanche por conocer a una de sus figuras musicales favoritas. (Infobae Centroamérica/Cortesía Perfil de Instagram de Komanche)