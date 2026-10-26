Tecno

Una radio de Los Ángeles tiene a una IA como copresentadora y su audiencia joven creció 84,9%

Se llama Coyotec, habla español e inglés y orienta a los oyentes sobre sus derechos ante las redadas migratorias

Radio - pódcast - IA - tecnología - 18 de mayo
La audiencia hispana de la emisora José 97.5 FM creció un 21,6% tras la incorporación del copresentador de inteligencia artificial Coyotec. (Imagen ilustrativa Infobae)
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Una inteligencia artificial llamada Coyotec copresenta un programa de radio de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, en José 97.5 FM, emisora en español de Los Ángeles. Según cifras de Nielsen que difundió su dueña, Entravision, la audiencia hispana de la estación creció 21,6% entre agosto y septiembre de 2026.

El aumento fue mayor entre los jóvenes. Los oyentes de 18 a 34 años subieron 84,9% en ese período, y las mujeres hispanas de esa franja de edad crecieron 500%, informó Wired. La revista no precisa cuántos oyentes representan esos porcentajes ni cuál era la base de partida.

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Coyotec debutó en septiembre de 2025 con un programa propio de fin de semana. Hoy conduce Al Aire y Sin Permiso junto a la locutora Geraldine “GeeGee” Guzman, que entró en Entravision en enero de 2026. El programa pasó de una hora los sábados a la franja matutina, donde reemplazó a un espacio sindicado.

En agosto, el programa empezó a emitirse en cinco mercados nuevos de California, Nevada y Texas. Guzman afirmó que es la primera emisora con un copresentador de IA en un programa matutino de horario central en uno de los mayores mercados de radio de Estados Unidos.

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Vista de un estudio de radio vacío con una mesa de mezclas, monitores con gráficos de audio, micrófono de estudio y auriculares en una silla.
Entravision desarrolló el personaje en diez días durante las redadas de deportación de 2025 para tratar temas sin exponer a locutores humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo surgió la idea del presentador de radio con IA

Entravision creó el personaje en 10 días, según recordó Eduardo Maytorena, presidente de audio de la empresa. La idea surgió en medio de las redadas del servicio de inmigración (ICE) y las deportaciones de 2025. Maytorena, entonces gerente de la estación, dijo que el equipo se sentía impotente y que los locutores humanos corrían riesgos si se pronunciaban.

Un presentador artificial no enfrenta esas consecuencias. En una publicación de Instagram de comienzos de febrero de 2026, Coyotec escribió en español que miles de familias que viven y trabajan en el país desde hace años enfrentan hoy más incertidumbre, y que “nadie está solo aquí”. Sus mensajes también tratan sobre béisbol, comida y qué hacer si ICE llama a la puerta.

A la reportera de Wired le dijo que no teme hablar porque no tiene nada que perder y que no quiere sonar a algo corporativo. Su personalidad se armó con una historia ficticia de vida en Mexicali y en el barrio de Boyle Heights, en Los Ángeles. Usa jerga, dice groserías y llama “prima” a su compañera.

Cómo funciona y qué falta

LeaAnna Hernandez, vicepresidenta ejecutiva de estrategia de IA de Entravision, detalló las piezas técnicas. El modelo de lenguaje Claude Haiku genera las respuestas en vivo, ElevenLabs produce la voz, ChatGPT ayudó con los primeros guiones y Midjourney sirvió para diseñar su imagen.

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El sistema combina el modelo Claude Haiku para respuestas inmediatas con la plataforma ElevenLabs para la síntesis de voz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coyotec responde a Guzman en tiempo real, pero todavía no puede atender llamadas ni contestar a los oyentes en el aire. Guzman ayudó a ajustar su pronunciación en español con la ayuda de sus padres y lo empujó a hablar más como sus tíos y menos como un poeta. Dice que mantiene el control, aunque a veces el personaje se niega a hacer lo que le piden.

Maytorena sostuvo que lo interesante no es que sea una IA, sino si el público conecta con el personaje. La tecnología crea al personaje, agregó, y la audiencia decide si importa.

Una locutora denuncia que la IA le quitó trabajo

No todos lo ven así. Becca Guzmán, locutora que trabajó como contratista de Entravision desde 2022 en la producción de identificaciones de la estación y jingles, cree que la empresa dejó de contratarla porque su trabajo pasó a herramientas de IA. Afirma que un empleado actual se lo dijo.

Karina Cerda, vicepresidenta ejecutiva de ventas de Entravision, respondió que la empresa no tiene registro de un despido de Guzmán, que no despidió a nadie por la IA y que contrató a más personal. Agregó que, al adoptar un programa de flujo de trabajo con componentes de IA, la compañía “quizás ya no necesitó” a contratistas.

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La locutora externa Becca Guzmán denunció la interrupción de sus contratos por el traspaso de grabaciones a sistemas automatizados. (Imagen ilustrativa Infobae)

Guzmán también cuestionó que se use IA en mercados de público mayoritariamente latino, pues cree que esa tecnología está ligada a sistemas que vigilan a esas comunidades. Hernandez respondió que la IA puede aplicarse de formas muy distintas y que la empresa busca usarla para entretener e informar, no para rastrear personas.

Entravision ya presentó otra figura artificial, LIA, una presentadora de noticias. Antes que Coyotec hubo locutores de IA en radios de Oregón e Iowa, y la cadena iHeartRadio se comprometió a mantener una programación “garantizada humana”.

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