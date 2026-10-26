El Salvador busca afianzar su crecimiento regional con Acajutla como eje exportador

(Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

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El movimiento de mercancías por el puerto de Acajutla aparece como una de las apuestas del Gobierno de El Salvador para sostener el crecimiento económico y ampliar la presencia de sus productos en mercados externos. La estrategia combina inversión portuaria, trámites digitales, nuevos acuerdos comerciales e integración fronteriza con los países vecinos.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, afirmó que el país tiene “la batuta” del crecimiento en Centroamérica y entre las economías latinoamericanas con mejores previsiones para el año. Según expuso, la proyección oficial es de una expansión de 4.5%, mientras que la economía creció 5.1% en el segundo trimestre.

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La funcionaria sostuvo que el desempeño se mantiene pese a la incertidumbre internacional y los cambios en variables como los combustibles. “A pesar de todos esos shocks externos, nuestra economía sigue fuerte”, aseguró durante el programa de entrevista Diálogo 21.

El Gobierno proyecta un crecimiento del 4.5% para la economía de El Salvador tras registrar una expansión del 5.1% en el segundo trimestre. (Foto cortesía redes sociales Diálogo 21)

Acajutla concentra la apuesta por reducir costos logísticos

Hayem ubicó al puerto de Acajutla entre los proyectos que pueden darle mayor competitividad a la economía salvadoreña. Según la ministra, la alianza con un operador internacional permitió incorporar maquinaria y plataformas tecnológicas para mejorar los procesos de la terminal marítima.

“Una de las medidas que ha tenido un impacto enorme en ganar competitividad, en la reducción de precios y costos ha sido esa alianza que se hace con Newport”, declaró. La funcionaria añadió que las inversiones buscan agilizar la atención de la carga y aumentar la capacidad operativa del puerto.

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El Gobierno pretende que esa mejora tenga efectos en las empresas que importan insumos y en las que exportan productos a mercados regionales e internacionales. Hayem señaló que otros países ven al puerto de Acajutla como un potencial puerto de entrada, una posibilidad que colocaría a El Salvador en competencia con otras terminales de Centroamérica.

La funcionaria vinculó la modernización portuaria con las medidas de facilitación del comercio que se aplican desde 2019. Indicó que 17 instituciones públicas participan en ese proceso y que se han implementado 180 acciones para reducir obstáculos burocráticos.

(Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Las exportaciones crecieron 4% entre el año

La ministra informó que las exportaciones salvadoreñas aumentaron 4% entre enero y septiembre del año, con Centroamérica y Estados Unidos como principales destinos. México también figura entre los mercados que ganaron participación en los envíos del país, según sus declaraciones.

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Hayem destacó que 204 productos nuevos llegaron a nuevos destinos durante el año pasado. A su juicio, esa diversificación muestra que las empresas locales han ampliado su capacidad para innovar y buscar mercados fuera del territorio nacional.

“Continuamos trabajando para que hayan más preferencias, hayan más puertas abiertas para nuestros productos”, dijo la titular de Economía. En ese sentido, mencionó la entrada en vigencia de un acuerdo parcial con Bolivia y la aprobación legislativa de otro acuerdo comercial con Belice.

La agenda también incluye obras y medidas en las fronteras. La ministra mencionó el nuevo puente de La Hachadura y los avances con Guatemala y Honduras para integrar puestos fronterizos y agilizar el paso de mercancías.

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El crecimiento deberá trasladarse al empleo y los ingresos

Para Hayem, la expansión económica debe reflejarse en una mayor generación de puestos de trabajo y en ingresos para los hogares. “La manera de llevar crecimiento, la manera de llevar calidad de vida es por medio de la creación de más empleos”, afirmó.

La funcionaria sostuvo que 19 sectores de la economía registran crecimiento. Entre las actividades señaladas como fuente de empleo figuran la construcción, el turismo, las exportaciones, el comercio y los servicios vinculados a la logística.

El Ministerio de Economía también ejecuta un proyecto de $150 millones junto con el Banco Mundial para fortalecer a micro y pequeñas empresas. El programa contempla capacitaciones, herramientas y financiamiento, además de cursos cortos para personas de 18 a 40 años que busquen insertarse en sectores de mayor demanda laboral.

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