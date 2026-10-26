La angustia de Marcela Coronel porque la cuidadora que maltrató a su madre quedó en libertad: “La quiero presa”

En Infobae a las 9, se conoció la noticia que la cuidadora de la madre de Marcela Coronel quedó finalmente en libertad (Video: Infobae en vivo)

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La periodista Marcela Coronel volvió a hablar sobre la denuncia contra la mujer que estaba a cargo de los cuidados de su madre, Berta, quien cumplió 100 años la semana pasada. La familia detectó episodios de maltrato a través de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, donde quedaron registradas escenas que derivaron en una denuncia penal y en la detención de la cuidadora, identificada como Norma Noemí Sandín. La mujer fue imputada, aunque recuperó la libertad luego de que los estudios médicos realizados a la víctima no detectaron lesiones físicas.

El caso generó repercusión luego de que se difundieran fragmentos de las grabaciones. En las imágenes, según expusieron en el ciclo Infobae a las Nueve, de Infobae en vivo, se escucha a una mujer que insulta y amenaza a la adulta mayor, quien padece demencia senil agravada por su edad y no puede relatar con precisión lo que atraviesa en su vida cotidiana.

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“Te voy a reventar la cabeza”, “Podrida en vida estás” y “Ni los perros hacen tanto ruido como hacés vos” fueron algunas de las frases que, de acuerdo con lo que se mostró al aire, quedaron registradas en los videos.

Durante el programa, Tatiana Schapiro explicó que las cámaras ya estaban instaladas en el domicilio antes de que Sandín comenzara a trabajar. La familia no las colocó a partir de una sospecha puntual, sino que formaban parte de las medidas de seguridad habituales de la casa. Además, tenían registro de imagen y sonido.

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La periodista detalló que la mujer empezó a trabajar en marzo de 2025. En un primer momento, Coronel había calculado que llevaba cerca de dos años a cargo de Berta, aunque luego revisó la información y precisó la fecha de contratación.

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La hermana de Marcela fue quien encontró las imágenes mientras revisaba las cámaras. A partir de ese momento, la familia reunió el material y presentó la denuncia. La investigación deberá determinar desde cuándo se habrían producido los presuntos hechos de violencia y si existieron otros episodios que no hubieran sido advertidos antes.

Las secuencias tuvieron un efecto inmediato en la periodista, quien, según relató Schapiro, se descompuso cuando vio el contenido de los videos. El impacto fue mayor por el estado de vulnerabilidad de su madre, quien necesita asistencia permanente y no cuenta con herramientas para denunciar por sí sola lo que le ocurre.

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Luego de la denuncia, Berta fue trasladada al Hospital Italiano, donde permaneció hasta la medianoche mientras le realizaban estudios médicos. La periodista contó que los resultados fueron favorables y que, hasta el momento, no se detectaron secuelas físicas por los golpes que denunció la familia.

Marcela Coronel sobre la denuncia radicada contra la cuidadora de su madre de 100 años. La acusada permanece imputada en el marco de la investigación judicial con medidas de restricción perimetral.

“Todos los estudios dieron bien. No encontraron, aparentemente, por ahora, secuelas de los golpes”, explicó Coronel durante una entrevista en Desayuno americano, el programa conducido por Pamela David.

La ausencia de lesiones físicas fue uno de los elementos que derivó en la liberación de la acusada después de las primeras 48 horas. Sin embargo, la causa continúa abierta y Sandín sigue imputada, según precisó la periodista. Además, tiene prohibido acercarse a la vivienda de Berta a menos de 500 metros y tampoco puede hostigar a integrantes de la familia.

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“Ella sigue imputada y se sigue investigando”, sostuvo Coronel. También reveló que en el domicilio de su madre se dispuso una custodia policial.

La conductora le preguntó si estaba dispuesta a dialogar con la mujer denunciada, luego de que ella y su hermana recibieran llamados telefónicos. Coronel fue contundente: “No tengo nada que hablar con ella. Yo creo que los hechos hablan por sí solos”.

La periodista describió el estado de salud de Berta y puso el foco en la dependencia que tiene respecto de quienes la asisten. “Mi mamá es una mujer discapacitada, tiene demencia senil agravada por la edad. Ahora está totalmente perdida”, explicó.

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Coronel aclaró que, aunque su madre no puede reconstruir los episodios ni contar lo que vive de manera detallada, conserva la percepción del dolor físico. “Si le pegan, se da cuenta porque le duele. Si la pellizcás, le va a doler”, expresó.

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En ese sentido, remarcó que la persona a cargo de su madre conocía su situación. “Ella sabía que estaba al cuidado de una persona totalmente vulnerable, que no se podía defender”, afirmó.

La panelista manifestó su deseo de que la acusada reciba una condena. “Yo quiero que esté presa”, dijo. También planteó que, si no queda detenida, considera necesario que se conozcan su cara y su nombre para evitar que vuelva a trabajar en tareas de cuidado de personas mayores.

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Coronel contó que, antes de conocer las grabaciones, había advertido algunas actitudes que le generaban malestar. Mencionó respuestas inapropiadas o pedidos vinculados a la atención de su madre que no recibían cumplimiento inmediato. De todos modos, aclaró que nunca imaginó una situación como la que luego vio en las cámaras.

En la entrevista, Luis Bremer recordó la reacción que habría tenido la cuidadora durante el procedimiento policial. Según comentó, la mujer habría pedido que le avisaran a su marido para que le llevara cigarrillos a la cárcel. Coronel también relató un audio que Sandín le envió a la otra cuidadora que debía reemplazarla durante el fin de semana.

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“Hubo un problemita. Me llevan detenida por maltrato a Berta”, habría dicho en ese mensaje, según el relato de la periodista. Coronel señaló que el tono de la comunicación le llamó la atención por la falta de registro sobre la gravedad de la situación.

Otro episodio que la familia recordó después de la denuncia tuvo lugar cuando un médico acudió a la vivienda durante un partido de la selección argentina. Según Coronel, la cuidadora demoró en abrir la puerta y, cuando finalmente lo hizo, habría respondido: “Estoy viendo el partido, ¿no tengo derecho?”. La médica le habría contestado que su derecho era secundario frente a la atención de salud de Berta.

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Mientras la investigación judicial avanza, la familia de Marcela Coronel busca esclarecer el alcance de los episodios registrados y determinar si existieron antecedentes de maltrato durante los meses en que la mujer estuvo contratada para cuidar a Berta.