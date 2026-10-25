WhatsApp prepara mensajes programados, filtro de llamadas y cambios en los chats: las novedades de la semana

WhatsApp prepara mensajes programados para sus usuarios - (Foto: Meta)

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WhatsApp prepara mensajes programados, un filtro de llamadas de números desconocidos y nuevas herramientas para organizar los chats, según las funciones detectadas esta semana en las versiones beta de Android e iOS.

De acuerdo con WABetaInfo las novedades todavía están en fase de pruebas, por lo que no todos los usuarios pueden acceder a ellas y el diseño final puede cambiar antes de su lanzamiento general.

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Las actualizaciones apuntan a problemas cotidianos de la aplicación: recordar un mensaje importante, evitar interrupciones de llamadas no deseadas, localizar respuestas dentro de grupos y abrir enlaces sin abandonar una conversación. También anticipan un cambio visual en Android, donde la barra inferior reducirá su tamaño cuando el usuario se desplace por la lista de chats.

Un nuevo filtro ayudará a encontrar respuestas y menciones en WhatsApp - Meta

Los mensajes programados llegarían primero a la beta de iPhone

Una de las herramientas en desarrollo permitirá programar mensajes en WhatsApp desde la versión beta para iOS. La función aparecerá al mantener pulsado el botón de envío, acción que abrirá una pantalla para elegir la fecha y la hora en que el texto debe enviarse.

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El plazo mínimo será de 10 minutos desde el momento en que se configura el mensaje. El máximo, en cambio, llegará a dos semanas. La propuesta busca facilitar el envío de recordatorios, saludos, avisos laborales o comunicaciones que deben llegar en un horario determinado, sin necesidad de mantener la aplicación abierta.

Los mensajes pendientes aparecerán en una sección específica dentro de la información de cada chat. Desde allí, será posible revisar, modificar o eliminar el contenido antes de que WhatsApp lo envíe. La función no se limita a una alerta local: el mensaje quedará preparado en la conversación hasta la fecha elegida.

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WhatsApp reducirá su barra inferior al desplazarse por los chats - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El filtro de llamadas ofrecerá tres formas de responder

La versión beta de WhatsApp para Android también incluye una función de filtrado de llamadas. La herramienta estará orientada a números que no están guardados entre los contactos y permitirá decidir cómo debe actuar la aplicación ante cada comunicación entrante.

La primera alternativa mantendrá el comportamiento actual: el teléfono notificará todas las llamadas, incluso si proceden de un número desconocido. La segunda silenciará automáticamente las comunicaciones no identificadas, de modo que no harán sonar el dispositivo.

La tercera opción introduce un mecanismo adicional. WhatsApp responderá de forma automática para preguntar a quien llama el motivo de su comunicación. Después, la aplicación creará una transcripción privada de la respuesta para que el usuario decida si quiere contestar.

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La transcripción se generará de forma local en el teléfono mediante paquetes de idioma, según la información de la beta. Este detalle busca evitar que el contenido de la respuesta deba salir del dispositivo para ser procesado.

WhatsApp prepara varias novedades para organizar mejor su aplicación - (Meta)

Un nuevo filtro reunirá menciones y respuestas en los chats

WhatsApp también trabaja en una forma de ordenar conversaciones con actividad relevante. El nuevo filtro estará disponible en la parte superior de la pestaña Chats, junto a los ya conocidos No leídos, Favoritos y Grupos.

Al activarlo, la aplicación mostrará únicamente los chats en los que alguien haya mencionado al usuario o respondido a uno de sus mensajes. La opción también incluirá las comunidades, por lo que permitirá localizar con más rapidez intervenciones dentro de grupos con muchos participantes.

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El filtro será opcional. Cada persona podrá retirarlo de la vista principal o moverlo a una sección independiente llamada Más. La función apunta a reducir la pérdida de contexto en conversaciones activas, especialmente cuando se acumulan mensajes en grupos de trabajo, familiares o comunidades.

La barra de navegación cambiará durante el desplazamiento

En Android, WhatsApp prueba una barra de navegación inferior adaptativa. Cuando el usuario se desplace hacia abajo en la lista de chats, la barra se reducirá hasta convertirse en una cápsula flotante más compacta. Los iconos seguirán visibles, pero ocuparán menos espacio en pantalla.

Cuando el desplazamiento vuelva hacia arriba, la barra recuperará su tamaño completo y se extenderá a lo ancho de la interfaz. El comportamiento es similar al que ya utiliza Instagram, otra aplicación de Meta, donde la navegación se contrae durante la consulta del contenido.

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WhatsApp ha aplicado varios cambios a esta zona de la aplicación. Primero modificó el diseño, después eliminó las etiquetas de texto de las pestañas y más tarde ajustó el indicador visual que señala la sección activa. La nueva barra todavía puede recibir ajustes antes de llegar a la versión estable.

Los enlaces podrán abrirse dentro de la conversación en iOS

La beta de iOS 26.41.10.72 incorpora el desarrollo de un navegador integrado para abrir enlaces directamente desde los chats. La herramienta tendrá un interruptor propio en los ajustes de WhatsApp y permitirá navegar sin salir de la conversación.

La sesión funcionará separada del chat. Si el usuario prefiere usar Safari u otro navegador predeterminado, podrá hacerlo desde el menú de tres puntos. WhatsApp guardará de forma local los datos de navegación, como cookies y caché, que podrán borrarse desde la aplicación.

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La semana también dejó un acceso directo para compartir Reels en chats de Android. Estará disponible para quienes vinculen su cuenta al Centro de cuentas y mostrará las pestañas Recientes, Guardados y Me gusta. La vinculación seguirá siendo voluntaria.