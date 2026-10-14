Microsoft lanza Xbox Labs: cualquier persona podrá crear su propio videojuego usando IA

Xbox Labs es la nueva iniciativa de Microsoft para crear videojuegos con IA. (Reuters)

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Microsoft presentó Xbox Labs, un nuevo departamento interno que explorará cómo la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías emergentes pueden transformar la industria de los videojuegos.

La iniciativa busca desarrollar nuevas formas de jugar, facilitar la adaptación de títulos a distintas plataformas y permitir que más personas participen en la creación de sus propias experiencias interactivas, incluso sin conocimientos avanzados de programación.

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El proyecto forma parte de la estrategia de Xbox para investigar alternativas a los procesos tradicionales de desarrollo. Entre sus objetivos se encuentra aprovechar las capacidades de la IA para convertir ideas en videojuegos funcionales, recuperar títulos clásicos y ampliar las posibilidades de acceso a contenidos que hasta ahora dependen de dispositivos o sistemas específicos.

La compañía también pretende explorar herramientas que permitan combinar elementos de diferentes juegos y generar experiencias nuevas. Aunque estas propuestas se encuentran en una fase de experimentación, reflejan el interés de Microsoft por incorporar tecnologías que podrían modificar tanto la producción como el consumo de videojuegos.

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Xbox Labs experimentará con las posibilidades que abre la IA en el desarrollo de nuevas experiencias para videojuegos.

Xbox Labs busca que los jugadores también puedan crear videojuegos

Uno de los principales objetivos de Xbox Labs es reducir las barreras técnicas que separan a los jugadores de la creación de videojuegos. Para ello, Microsoft estudia cómo los agentes de inteligencia artificial pueden intervenir en tareas que habitualmente requieren conocimientos de programación, como escribir código, ejecutarlo y comprobar si funciona correctamente.

Estas capacidades podrían facilitar que una persona transforme una idea en una experiencia interactiva sin tener que dominar lenguajes de programación ni desarrollar por su cuenta cada componente técnico. La IA podría encargarse de parte de ese trabajo, mientras el usuario define las mecánicas, los personajes y otros elementos de su propuesta.

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La iniciativa también contempla la participación de los jugadores en la personalización de experiencias existentes. De esta manera, la relación con los videojuegos podría ir más allá de jugar una historia diseñada por un estudio y abrir espacio para que los usuarios intervengan en su construcción.

Xbox Labs tendrá como objetivo estudiar el desarrollo de videojuegos con IA para que cualquier usuario pueda hacerlo. (Reuters)

Sin embargo, Microsoft no ha detallado todavía cuándo estarán disponibles estas herramientas para el público ni cuáles serán sus requisitos de acceso. Por ahora, Xbox Labs se presenta como un espacio de investigación y experimentación tecnológica, no como un producto comercial con fecha de lanzamiento anunciada.

Microsoft prueba cómo llevar videojuegos a otras plataformas

Las primeras pruebas relacionadas con Xbox Labs se han centrado en adaptar videojuegos para que funcionen en dispositivos diferentes de aquellos para los que fueron creados originalmente.

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Entre los experimentos descritos por la compañía figuran juegos de ordenador que pueden ejecutarse directamente en un navegador de internet. Este tipo de desarrollo podría reducir la dependencia de determinadas configuraciones de hardware y facilitar el acceso a títulos desde equipos que no fueron diseñados específicamente para ejecutarlos.

El equipo también ha explorado la posibilidad de combinar el código fuente de dos videojuegos distintos para producir una experiencia nueva. El código fuente es el conjunto de instrucciones que permite construir y ejecutar un programa; modificarlo o integrarlo con otro puede dar lugar a comportamientos diferentes, aunque requiere resolver problemas de compatibilidad y funcionamiento.

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Microsoft pretende llevar videojuegos a otras plataformas experimentando con Xbox Labs. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas pruebas no significan que cualquier videojuego pueda trasladarse automáticamente a cualquier dispositivo. La compatibilidad depende de factores como el sistema operativo, el hardware y las características técnicas de cada título. No obstante, los experimentos muestran algunas de las posibilidades que Microsoft quiere investigar.

Quién estará al frente de Xbox Labs

El proyecto estará encabezado por Scott Van Vliet, director de tecnología de Xbox, quien coordinará a desarrolladores, ingenieros y científicos. Según la propuesta de Microsoft, el equipo trabajará de manera abierta y compartirá las herramientas que desarrolle con otros participantes de la industria.

La intención es que los avances no queden limitados al ecosistema de la compañía y puedan servir como base para explorar nuevas aplicaciones en el sector. La colaboración también podría ayudar a identificar usos prácticos de la inteligencia artificial en diferentes etapas de producción.

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Asha Sharma, CEO de Xbox, afirmó que resulta difícil anticipar cómo evolucionarán los videojuegos, pero consideró que existen oportunidades para facilitar el acceso a grandes títulos, recuperar clásicos y permitir que más jugadores se conviertan en creadores o colaboradores.

Microsoft señaló que Xbox Labs trabajará de manera abierta y compartirá sus herramientas con la industria del videojuego. (Xbox)

Sharma señaló, además, que los usuarios dedican más de 72.000 millones de horas al año a los videojuegos de Xbox, una cifra que, según la compañía, equivale a cinco veces el tiempo invertido en programación en todo el mundo.

Xbox mantendrá sus consolas y franquicias actuales

Microsoft sostiene que Xbox Labs convivirá con los proyectos que ya están en desarrollo y que la iniciativa no supone abandonar las consolas tradicionales ni las franquicias consolidadas de la marca.

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El laboratorio funcionará como una vía para estudiar nuevas posibilidades, mientras la empresa mantiene su oferta actual de videojuegos y dispositivos. Su impacto dependerá de los resultados de las pruebas y de que las tecnologías desarrolladas puedan convertirse en herramientas útiles y accesibles.

Por ahora, la propuesta plantea un escenario en el que la inteligencia artificial podría facilitar la creación de videojuegos, ampliar su compatibilidad y dar nuevas oportunidades a títulos antiguos. El siguiente paso será comprobar qué experimentos pueden pasar de las pruebas internas a experiencias disponibles para los jugadores.