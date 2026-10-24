Reino Unido creará un laboratorio de bioseguridad con IA financiado con OpenAI y Anthropic

Reino Unido crea laboratorio con inteligencia artificial para responder a amenazas biológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El gobierno del Reino Unido anunció la creación de un Laboratorio de Bioseguridad con Inteligencia Artificial, respaldado con 100 millones de libras esterlinas de fondos públicos y hasta 200 millones más en compromisos de OpenAI y Anthropic, para detectar y responder a amenazas biológicas.

El Cabinet Office británico presentó la iniciativa el 24 de octubre como la primera organización del mundo dedicada por completo a aplicar inteligencia artificial a la bioseguridad. Funcionará como entidad independiente y sin fines de lucro, dentro de una Iniciativa Nacional de Bioseguridad con IA más amplia.

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El objetivo declarado es usar modelos de IA para entender, prevenir, detectar y responder antes a brotes biológicos. En una primera etapa, el laboratorio se concentrará en detectar señales tempranas de amenazas emergentes y acelerar el desarrollo de vacunas y tratamientos.

El objetivo del laboratorio de IA será enfrentar y prevenir posibles brotes biológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OpenAI aportará 100 millones de libras en capacidad de cómputo y créditos de uso de sus modelos a través de su programa Rosalind Biodefense, además de acceso privilegiado a sus sistemas más avanzados relevantes para biodefensa, según detalló el comunicado oficial.

Anthropic, por su parte, pondrá a disposición hasta 100 millones de libras en créditos de uso de sus modelos, acceso confiable a esos sistemas y apoyo técnico dedicado. El Gobierno aclaró que estos aportes son compromisos de las empresas y no financiamiento público adicional.

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Dos socios tecnológicos más se suman al proyecto

Google DeepMind colaborará con el laboratorio en investigación conjunta y buscará dar acceso confiable a sus modelos Gemini y a herramientas científicas especializadas. Basecamp Research, una empresa británica de inteligencia artificial aplicada a las ciencias de la vida, aportará sus propios modelos de biología y asistencia técnica.

Kanishka Narayan, el ministro de Inteligencia Artificial, dijo que el objetivo es que el laboratorio se convierta en “una institución global que reúna experiencia científica de primer nivel para proteger a las personas de amenazas biológicas emergentes”.

Anthropic y OpenAI darán acceso a sus modelos más avanzados para las investigaciones del laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El laboratorio también trabajará junto a la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, la Agencia de Salud Animal y Vegetal y el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa, las instituciones públicas que hoy lideran la respuesta del país ante riesgos biológicos.

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El anuncio forma parte de un paquete mayor de gasto en IA

La creación del laboratorio se dio a conocer antes del presupuesto que el canciller presentará esta semana en el Parlamento, y forma parte de un paquete de cerca de 600 millones de libras, equivalentes a unos 800 millones de dólares, orientado a defender al país frente a riesgos de salud y seguridad vinculados con la inteligencia artificial, según informó la agencia Reuters.

Dentro de ese paquete, el Gobierno destinará otros 65 millones de libras al desarrollo de contramedidas contra patógenos y sumará 120 millones de libras adicionales al Instituto de Seguridad de IA, el organismo estatal que evalúa los riesgos de los modelos más avanzados desde su creación en 2023.

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El Reino Unido destinará 800 millones de dólares para defender a su país de posibles riesgos biológicos provocados por la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resto del paquete incluye fondos para reforzar la defensa cibernética de infraestructura crítica, una línea de inversión en empresas británicas que usan IA en robótica y manufactura, y recursos para estudiar cómo la tecnología transformará el empleo en el país.

El Gobierno indicó que el laboratorio contará con un comité científico asesor, con integrantes de la academia, la industria y el sector social, cuyos detalles se darán a conocer más adelante, una vez avance la puesta en marcha de la organización.