Política

Cristian Butié analizó la posible candidatura presidencial de Bullrich: “Es muy raro esto de mileísmo sin Milei”

En diálogo con Infobae a la Tarde, el consultor evaluó el escenario electoral de 2027, la ventaja de Javier Milei frente a Axel Kicillof y el impacto del malestar económico en el conurbano bonaerense

Cristian Butié advirtió que el desencanto con la situación económica puede traducirse en una menor concurrencia a las urnas
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La posible candidatura presidencial de Patricia Bullrich reabrió el debate sobre el liderazgo de La Libertad Avanza de cara a 2027. Para el analista político Cristian Butié, la centralidad de Javier Milei limita las posibilidades de que otros dirigentes del oficialismo construyan una alternativa propia. Además, sostuvo que el Presidente mantiene una ventaja frente a Axel Kicillof, aunque advirtió que la disputa electoral sigue abierta.

Es muy raro esto de mileísmo sin Milei”, afirmó Butié en Infobae a la Tarde. La declaración llegó después de que Bullrich asegurara en Infobae a las 9 que está preparada para ser presidenta, una definición que alimentó las especulaciones sobre su futuro político.

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El consultor señaló que las mediciones de su firma muestran una diferencia significativa entre ambos dirigentes. En un escenario de elecciones primarias, Milei registra 28 puntos de intención de voto, frente a los siete que obtiene Bullrich. “Es enorme la diferencia que tiene Milei, incluso en un mismo escenario donde medís a Milei y a Bullrich”, sostuvo.

A su entender, esos números condicionan las posibilidades de la senadora dentro del oficialismo. “Dentro del espacio, si está, son todos segunda marca, hay que aceptarse en ese lugar”, afirmó.

(Infobae en Vivo)
El analista Cristian Butié proyectó una ventaja de Javier Milei sobre Axel Kicillof en un eventual balotaje hacia 2027 (Infobae en Vivo)

Milei frente a Kicillof: una ventaja ajustada rumbo a 2027

En un eventual balotaje, Butié ubicó a Milei por delante de Kicillof, aunque remarcó que la diferencia no es amplia. “Hasta el momento no tenemos un escenario donde Kicillof supere a Milei en una segunda vuelta”, señaló. Sin embargo, advirtió: “No le sobra nada. No son 12 puntos”.

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El consultor consideró que el gobernador bonaerense tiene una base electoral sólida, pero enfrenta dificultades para sumar apoyos por fuera de su núcleo de votantes. Para describir esa situación, lo comparó con Cristina Kirchner antes de las elecciones de 2019: “Kicillof está como Cristina en 2018, literal: piso más alto que todos”.

La dificultad, agregó, aparece cuando el candidato intenta ampliar ese respaldo. “El problema es tu techo”, resumió.

En un escenario de polarización, Butié señaló que el rechazo a un candidato puede pesar tanto como el apoyo a su adversario. “La gente define lo que no quiere y su mal mayor es que gane el que no quiere”, explicó. Esa dinámica, añadió, puede favorecer a dirigentes con bajo nivel de conocimiento si consiguen representar una alternativa para quienes buscan un cambio. “Un desconocido es un activo”, afirmó.

Axel Kicillof acto con Augusto Costa en el Movimiento Derecho al Futuro
Axel Kicillof enfrenta un límite para sumar apoyos fuera de su base electoral y Butié comparó su situación con la de Cristina Kirchner en 2018

El conurbano bonaerense y el malestar económico

Butié puso especial atención en el conurbano bonaerense, donde la evolución del consumo y las dificultades para llegar a fin de mes pueden influir en el comportamiento electoral. “Yo le estoy prestando mucha atención al conurbano bonaerense, pero mucha, mucha”, remarcó.

Como antecedente, recordó la derrota de Mauricio Macri en 2019, cuando su desempeño en Córdoba no alcanzó para compensar el resultado adverso en la provincia de Buenos Aires. “En Córdoba sacó 48 puntos, pero en la provincia de Buenos Aires fue catastrófico”, señaló.

El analista distinguió entre quienes están enojados con el Gobierno y quienes expresan desencanto, pero podrían no concurrir a votar. “No te está expresando todavía su enojo con Milei, sí su desencanto”, explicó.

Esa apatía puede afectar la participación y convertirse en un problema para el oficialismo. “Como primera experiencia, te va a faltar en las elecciones”, advirtió.

La eventual eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) también presenta un escenario de doble filo. Si la oposición llega fragmentada a las generales, el Gobierno podría beneficiarse; sin embargo, las primarias también pueden movilizar a electores que inicialmente no pensaban participar. “Cada elección genera una reacción”, sostuvo.

Según Butié, el conurbano concentra alrededor del 26% de los votos del país. Por eso, cuestionó las lecturas políticas construidas exclusivamente desde la Ciudad de Buenos Aires y los sectores de mayores ingresos, sin considerar las diferencias económicas y sociales del área metropolitana.

(Infobae en Vivo)
Cristian Butié consideró improbable el desarrollo de una candidatura de Patricia Bullrich frente a la centralidad de Javier Milei en La Libertad Avanza (Infobae en Vivo)

La caída del consumo y las dificultades de la actividad productiva también forman parte de su diagnóstico. En las zonas industriales, sostuvo, la contracción del mercado interno y la apertura de importaciones pueden profundizar el malestar. “A un industrial del conurbano lo destruís de los dos lados”, afirmó.

El desgaste del Gobierno y los cambios en el electorado

El consultor también señaló diferencias generacionales en el respaldo a Milei. Según su análisis, parte de los adultos mayores que acompañaron al Presidente en 2023 lo hicieron después de acumular frustraciones con experiencias políticas anteriores.

El abuelo cansado de experiencias fallidas dijo: ‘Nos vamos con este, que es alguien nuevo’”, describió. Sin embargo, consideró que las dificultades económicas pueden modificar ese vínculo. En contraste, identificó a una parte de los jóvenes como un segmento que mantiene una identificación más fuerte con el mandatario: “No conoce otra cosa que Milei, consume Milei, le gusta Milei”.

Al comparar al Presidente con Carlos Menem, Butié destacó que el expresidente contaba con una estructura política diferente para negociar con gobernadores, sindicatos y dirigentes territoriales.

También describió una imagen pública de Milei marcada por atributos contrapuestos. “De las investigaciones cualitativas salta que Milei es una persona transparente y, por otro lado, insensible”, afirmó. Sobre Menem, en cambio, señaló: “Menem, a lo mejor, era poco transparente, pero mucho más sensible”.

Las encuestas de la consultora asignan a Javier Milei 28 puntos de intención de voto frente a siete puntos de Patricia Bullrich en una elección primaria
Las encuestas de la consultora asignan a Javier Milei 28 puntos de intención de voto frente a siete puntos de Patricia Bullrich en una elección primaria

Para Butié, esa transformación forma parte de un escenario regional en el que los ciudadanos son cada vez más exigentes con sus gobiernos. “Las sociedades son cada vez más líquidas, más demandantes y más exigentes”, sostuvo. Y sintetizó la tendencia que observa en distintos países de la región: “La gente le vota al cambio”.

El balotaje de Brasil y el voto por el cambio

La entrevista también incluyó el escenario electoral brasileño, donde Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta a Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial del domingo 25 de octubre.

Butié anticipó una elección ajustada y señaló que el rechazo a los candidatos puede ser determinante. Según los datos de su propia medición que compartió durante la charla, más del 50% de los consultados afirmó que nunca votaría a Lula. También mencionó una preferencia por el cambio frente a la continuidad, con un 53% contra un 47%.

A partir de esos indicadores, descartó una diferencia amplia entre los candidatos. “Para mí no va a ser una elección de 10 puntos de diferencia”, afirmó.

En la Argentina, mientras tanto, la ventaja que Butié atribuye a Milei frente a Kicillof convive con interrogantes sobre el malestar económico, la participación electoral y la capacidad del oficialismo para ampliar su respaldo. En ese escenario, las aspiraciones de Bullrich suman otra discusión a la carrera hacia 2027: el margen que existe para construir un liderazgo propio dentro de un espacio que todavía tiene al Presidente como principal referencia.

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