Nicaragua

El Gobierno español concede la nacionalidad a 46 nicaragüenses perseguidos por el régimen de Ortega y Murillo

La decisión, publicada en el Boletín Oficial del Estado, protege a líderes sociales, periodistas y excarcelados que perdieron su ciudadanía o enfrentan obstáculos para renovar documentos de viaje oficiales

Ilustración de una familia de cuatro siluetas con equipaje saliendo de una cabaña de madera, y las figuras translúcidas de Daniel Ortega y Rosario Murillo detrás.
España otorgó la nacionalidad por carta de naturaleza a 46 activistas y opositores nicaragüenses. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Gobierno de España concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza a 46 ciudadanos nicaragüenses, entre ellos líderes campesinos, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y presos políticos excarcelados, como medida de protección frente a la persecución política y la pérdida arbitraria de la nacionalidad impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó Despacho 505.

La decisión fue aprobada por el Consejo de Ministros español durante su sesión del martes 20 de octubre de 2026 y quedó formalizada mediante los Reales Decretos 870/2026 al 915/2026.

PUBLICIDAD

Los decretos fueron firmados el 21 de octubre por el rey Felipe VI y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La resolución fue publicada este viernes 23 de octubre en el Boletín Oficial del Estado.

Entre los beneficiarios se encuentran el líder campesino y excarcelado político Medardo Mairena Sequeira; la abogada y defensora de derechos humanos María del Socorro Oviedo Delgado; el opositor Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero; el expreso político y miembro de la familia Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Barrios; la activista universitaria Adela Elizabeth Espinoza Tercero, y el opositor Abdul Montoya Vivas.

PUBLICIDAD

La concesión se basa en las “circunstancias excepcionales” previstas por la legislación española. La nacionalidad por carta de naturaleza es un procedimiento discrecional regulado en el artículo 21 del Código Civil español.

A diferencia del trámite ordinario por residencia, no exige haber cumplido un periodo mínimo de permanencia legal en España y puede otorgarse mediante una decisión del Consejo de Ministros ante situaciones de persecución o vulnerabilidad.

Siluetas de varias mujeres, algunas con sacos, sobre una estructura de madera. Al fondo, un pueblo o ciudad y el cielo al amanecer. Una bandera española cuelga al frente.
El Boletín Oficial del Estado publicó los Reales Decretos suscritos por el rey Felipe VI y el ministro Félix Bolaños para beneficiar a los nicaragüenses./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida se produce después de que, en febrero de 2023, el régimen nicaragüense despojara de su nacionalidad a cientos de opositores, periodistas, religiosos y defensores de derechos humanos. Según la información publicada por Despacho 505, las autoridades nicaragüenses también han bloqueado la emisión o renovación de pasaportes en sus sedes consulares, lo que ha dificultado la movilidad y la regularización de las personas afectadas.

Para que la concesión sea efectiva, cada beneficiario deberá completar el trámite de juramento o promesa de fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes españolas, dentro de los plazos establecidos por la legislación de ese país.

La Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo (ACDD) celebró la decisión del Gobierno español. José Denis Cruz, coordinador general de la organización con sede en Madrid, afirmó que la medida representa “un respaldo para quienes han sido despojados de derechos fundamentales y necesitan recuperar la seguridad jurídica y la posibilidad de reconstruir sus vidas”.

Cruz señaló que la apatridia no constituye únicamente un problema documental, porque afecta la identidad, la libertad de movimiento, el ejercicio de derechos y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida. La organización espera que la decisión española permita ampliar la protección a otros nicaragüenses que atraviesen situaciones similares.

Caricatura de Daniel Ortega y Rosario Murillo proyectando sombras sobre personas con maletas que caminan hacia un globo terrestre.
Daniel Ortega y Rosario Murillo retiraron la nacionalidad a disidentes en febrero de 2023 y bloquearon la renovación de pasaportes. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con datos de la Oficina de Asilo y Refugio de España, Nicaragua se encuentra entre los tres países con más de beneficiarios de protección internacional en el país europeo. De hecho, entre 2018 y 2025, el país español ha brindado asilo a 5,747 nicaragüenses.

El asilo es concedido por España cuando existen temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política.

Temas Relacionados

NicaraguaDaniel OrtegaNacionalidad EspañolaRégimenNicaragüenses

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las solicitudes de nicaragüenses concentran el 87% de los pedidos de refugio que recibe Costa Rica

La dependencia recibe entre 25,000 y 30,000 nuevos pedidos anuales de ciudadanos originarios de Nicaragua, mientras Cuba, Venezuela y Colombia ocupan los siguientes lugares entre las nacionalidades que buscan protección internacional en el país

Las solicitudes de nicaragüenses concentran el 87% de los pedidos de refugio que recibe Costa Rica

“El Zar de la belleza” destaca a la nicaragüense, Jasmine Blandford entre sus favoritas rumbo a Miss Universo 2026

Fiel a su estilo directo y analítico, Osmel Sousa compartió con sus seguidores su balance sobre el nivel de competencia en Miss Universo, calificando el certamen como una contienda sumamente reñida

“El Zar de la belleza” destaca a la nicaragüense, Jasmine Blandford entre sus favoritas rumbo a Miss Universo 2026

Ortega y Murillo reforman la Constitución y borran la figura del vicepresidente en Nicaragua

La Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional que reemplaza la vicepresidencia por los llamados ‘designados presidenciales’. El movimiento ocurre mientras Ortega apenas registró ocho apariciones públicas en 2026 y crece la presión internacional sobre su régimen

Ortega y Murillo reforman la Constitución y borran la figura del vicepresidente en Nicaragua

Nicaragua entre los cinco peores países del mundo en Estado de derecho, según un índice global que evalúa 143 naciones

El World Justice Project ubicó al país centroamericano en el puesto 139, apenas por encima de Afganistán y Venezuela. El resultado coincide con denuncias de la ONU sobre desapariciones forzadas y cierre masivo de medios

Nicaragua entre los cinco peores países del mundo en Estado de derecho, según un índice global que evalúa 143 naciones

Las cifras detrás del presupuesto nicaragüense para 2027

Casi siete de cada diez córdobas del gasto total irán a inversión de capital; también los gastos aumentarán para el otro año, según el desglose que el titular del banco emisor presentó ante los diputados nicaragüenses

Las cifras detrás del presupuesto nicaragüense para 2027

TECNO

Un modelo de Anthropic siguió un ciberataque contra una persona real aunque sabía que le causaba daño

Un modelo de Anthropic siguió un ciberataque contra una persona real aunque sabía que le causaba daño

Una fusión entre SpaceX y Tesla podría aumentar la fortuna de Elon Musk en al menos 70.000 millones de dólares

ChatGPT fabricó imágenes falsas de candidatos al Congreso de Estados Unidos en 80% de los pedidos

Demandan a Suno y Anthropic por usar 1.900 canciones de Joni Mitchell y Madonna sin permiso

Qué es y cómo funciona la tecnología de ultracongelación por aire forzado para carnes y vegetales

ENTRETENIMIENTO

Fin de una era en el K-pop: NMIXX cerró MIXXTOPIA con “Strange Muse” y confesó el secreto detrás de su utopía

Fin de una era en el K-pop: NMIXX cerró MIXXTOPIA con “Strange Muse” y confesó el secreto detrás de su utopía

Martin Scorsese ficha a Charli XCX para su nueva película con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

Hayao Miyazaki y su hijo Gorō: una relación marcada por la distancia y reparada a través de la animación

Rosalía revive el meme de la doctora Polo en pleno discurso de los Latin Billboard: “Ningún hello, ni ningún good afternoon”

Jenna Ortega y su futuro tras ‘Merlina’: “Estaré fuera de la televisión por un tiempo”

MUNDO

Emmanuel Macron calificó el tiroteo cerca de París como un “punto de inflexión” para Francia

Emmanuel Macron calificó el tiroteo cerca de París como un “punto de inflexión” para Francia

El gobierno ucraniano informó que las fallas de Starshield persisten pese al anuncio de restitución de Trump

Los cancilleres de ocho países piden en Estambul una salida diplomática para frenar la escalada en Medio Oriente

Un reconocido youtuber estadounidense podría enfrentar dos años de prisión por pescar un tiburón protegido

El barril de petróleo Brent superó los 116 dólares por primera vez en casi seis meses por la escalada en Medio Oriente