Cuba

El cubano Miguel Ángel Rosales relata su envío a México tras 55 años en Estados Unidos

El residente permanente fue arrestado por agentes migratorios en febrero de 2026 durante una comparecencia, pese a que afirmó no enfrentar nuevos cargos y haber recibido un indulto estatal en 2021

Ilustración en acuarela de un hombre mayor sentado en una banca de aeropuerto, con un bolso, una caja de cartón y papeles en las manos.
Un ciudadano cubano de edad avanzada observa sus documentos junto a su equipaje en la sala de espera de un aeropuerto antes de su deportación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Miguel Ángel Rosales fue deportado a México en febrero de 2026, pese a que había vivido 55 años en Estados Unidos con residencia permanente, según contó en dos entrevistas difundidas por Raúl Hernández, un ciudadano cubano que documenta casos de personas enviadas a territorio mexicano tras procesos migratorios.

Rosales llegó a Estados Unidos en 1971 junto a su familia. Obtuvo la residencia permanente y, de acuerdo con su relato recogido por CiberCuba, solo volvió una vez a Cuba, en 1980, para ayudar a familiares a salir de la isla.

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Décadas después, enfrentó un proceso penal, cumplió una condena y recibió en 2021 un perdón del gobernador del estado donde vivía. Desde su salida de prisión, dijo que trabajaba, pagaba impuestos y acudía a los controles establecidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

ICE lo detuvo durante un control migratorio en febrero de 2026

El 27 de febrero de 2026, agentes de ICE detuvieron a Rosales durante uno de esos controles, sin que existiera una nueva acusación penal, según afirmó. “Yo tenía mi trabajo, estaba pagando mis impuestos. Desde que salí de prisión, todo ha sido un proceso legal”, declaró.

Miguel Ángel Rosales vivió durante 55 años en Estados Unidos con residencia permanente. (Cortesía: @cubanodeportado)

El hombre fue trasladado por tierra durante tres días desde la frontera hasta Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. Aseguró que las autoridades no le devolvieron su teléfono, documentos ni otras pertenencias.

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No me entregaron mis propiedades ni mi teléfono, nada”, relató Rosales en la entrevista difundida en Instagram por Raúl Hernández, quien administra la cuenta Cubano Deportado.

México recibió a cubanos que Estados Unidos no envió a la isla

Rosales sostuvo que Estados Unidos no lo deportó a Cuba porque las autoridades de la isla no aceptan el retorno de ciertos ciudadanos que salieron antes de 2017 o que tienen antecedentes penales. En esos casos, varios cubanos han sido enviados a México, según el reporte de CiberCuba.

El medio señaló que la Corte Suprema de Estados Unidos analiza la legalidad de ese tipo de deportaciones a terceros países. En septiembre de 2026, el tribunal permitió de forma temporal que continuaran esos traslados mientras se desarrolla el proceso judicial.

En Tapachula, Rosales permaneció cuatro meses a la espera de una definición de su estatus migratorio. Por su edad, las autoridades mexicanas le otorgaron una visa humanitaria y no una residencia, de acuerdo con su testimonio.

Rosales describió las restricciones para los cubanos varados en Tapachula

El cubano afirmó que los migrantes sin documentación no pueden salir con facilidad de la ciudad fronteriza. “Allá es como si estuviéramos secuestrados, porque sin papeles legales no puedes moverte de allá”, expresó.

Pintura en acuarela de un hombre mayor sentado en una banca de sala de espera frente a un mostrador con un oficial de uniforme.
Un hombre cubano espera sentado en una oficina migratoria tras su proceso de deportación hacia México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También advirtió sobre las condiciones de quienes no tienen recursos para sostenerse durante la espera. “Si no tienes dinero, vas a dormir en los parques. Yo he visto muchos cubanos durmiendo allá”, dijo.

Un informe de Human Rights Watch, citado por CiberCuba, indicó que Estados Unidos deportó a México a 4,353 cubanos entre enero de 2025 y marzo de 2026. Esa cifra convirtió a los cubanos en el grupo nacional más numeroso entre las personas enviadas al país vecino durante ese período.

Según ese documento, el 55% de los cubanos deportados tenía una condena penal previa y el 26% no registraba antecedentes. Activistas mencionados en el informe estimaron que unos 800 cubanos permanecían en Tapachula y cerca de 3,000 en Villahermosa, Tabasco.

Hernández, quien entrevistó a Rosales, también fue deportado a México. Llegó al país en agosto de 2025, después de pasar varios meses detenido en Miami, y desde entonces publica testimonios de otros cubanos que atraviesan situaciones similares.

Al final de su relato, Rosales dirigió un mensaje a los jóvenes cubanos que viven en Estados Unidos: “Vayan a la escuela y estudien. El estudio es lo principal. Estudien para que puedan tener un buen trabajo y no se metan en problemas con las leyes”.

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