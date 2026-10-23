Marcela Coronel habló con Teleshow tras la denuncia contra la cuidadora de su madre: “Mi sensación es de indefensión”

Marcela Coronel habló con Teleshow tras denunciar por maltrato a la cuidadora de su madre (Instagram)

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Marcela Coronel vivió la peor pesadilla de cualquier familia que confía el cuidado de un ser querido a una persona externa. La periodista descubrió, a través de las cámaras de seguridad del hogar, que la mujer contratada para asistir a su madre Berta, de 100 años, la agredía física y verbalmente. La acusada, Norma Noemí Sandín, de 58 años, fue detenida por la Policía de la Ciudad e imputada por lesiones y amenazas, según relató Coronel a Teleshow.Todo salió a la luz gracias a las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio de Berta.

Según relató Coronel a este medio, fue su hermana quien comenzó a revisar las grabaciones con detenimiento. “Mi hermana ayer se puso a mirar las cámaras detenidamente, lo que estaba pasando en el momento, y empezó a mandar al chat de la familia un montón de videos donde se escuchaban los gritos, amenazas, insultos, donde se veían los golpes”, contó la periodista.

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Las imágenes resultaron tan contundentes que la familia decidió actuar de inmediato, aunque con cautela. “Empezamos a pensar cómo podíamos encarar este tema, no en caliente, porque si no íbamos a hacer cualquier cosa, pero sí tratando de preservarla a mi mamá y actuando sensatamente”, explicó la periodista acerca de cómo se unieron para llegar a una solución.

A la mañana siguiente, un sobrino de la periodista se presentó ante las autoridades para radicar la denuncia formal con los videos como prueba. La respuesta fue inmediata. “Mi sobrino fue a hacer la denuncia, portó los videos y enseguida le dijeron que la denuncia la completara después, que esos videos eran muy claros y que había que ir a la casa de mi mamá”, detalló.

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La periodista y su familia se dieron cuenta por medio de las cámaras de seguridad que su madre, Berta, era maltratada por su cuidadora

Efectivos policiales se trasladaron al domicilio, apartaron a Sandín y, tras la intervención del fiscal a cargo del caso, se ordenó su detención. Berta fue trasladada al Hospital Italiano, donde le realizaron estudios para evaluar su estado de salud y donde se encuentra hasta el momento, según lo que le contó la periodista a este medio.

Marcela no ocultó la angustia que le provocó lo sucedido y puso el foco en la vulnerabilidad de su madre. “Mi sensación es de indefensión, y no mía, sino de mi mamá, porque es una persona de cien años, discapacitada, con una demencia agravada por la edad y que no tiene manera de defenderse de algo semejante”, sostuvo con la voz quebrada.

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“Es un dolor terrible. La verdad que es un dolor muy fuerte, sobre todo por lo que padeció mi mamá”, cerró la periodista, mientras su madre permanecía internada para los controles médicos correspondientes.

La periodista mostró los videos de las cámaras que hay en el departamento de su madre (Video: Primicias Ya-América TV)

Esta situación se conoció al aire de Primicias Ya (América TV), donde Coronel ejerce como panelista del programa, allí ya había tomado la palabra para explicar por qué eligió hablar públicamente. “Yo, que tengo una voz, decido usarla para el bien, porque si hay alguien que tiene voz, somos nosotros, que estamos en los medios”, sostuvo. Y planteó una pregunta que consideró central: “¿Qué hacés cuando tus padres son grandes y elegís gente que los tiene que cuidar?”.

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En uno de los registros difundidos se escucha a la cuidadora gritar mientras golpea a la centenaria: “Siempre haciendo cagadas, nada más. No me hagas poner loca. Toda la mañana lo mismo con vos”. La conductora Marina Calabró señaló el mecanismo perverso de responsabilizar a la víctima: “Como responsabilizándola a ella, una mujer de cien años”. Marcela agregó un dato que agravó el cuadro: “Mi mamá, además de tener cien años, es una mujer discapacitada porque tiene demencia bastante grave. Imposible defenderse, imposible comunicar lo que le pasa, imposible entender semejante maltrato y crueldad”.